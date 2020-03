Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, pe fondul aşteptărilor legate de stimulentele fiscale şi monetare care vor fi lansate la nivel global, în contextul epidemiei de coronavirus.

• Deutsche Börse

- Titlurile Qiagen NV, frunizor german de tehnologii de probă şi analiză pentru diagnosticare moleculară, au urcat cu 16,4%, la 37,55 euro la ora 15.22. Thermo Fisher Scientific Inc. din SUA a informat că va prelua Qiagen la un preţ de 39 de euro/acţiune, în numerar, sumă care include un premiu de 23% faţă de cursul de închidere al titlurilor Qiagen la data de 2 martie. Valoarea totală a afacerii este de 11,5 miliarde de dolari, inclusiv asumarea datoriilor companiei germane, de 1,4 miliarde de dolari.

- Indicele DAX s-a apreciat cu 2,4%, la 12.144,75 la ora 15.16.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Peugeot SA au crescut cu 3,7%, la 17,38 euro la ora 15.16. Grupul PSA Peugeot Citroen nu va decide mai devreme de finele lui 2020 soarta uzinei sale din Marea Britanie (Ellesmere Port).

- Titlurile constructorului auto Renault SA au înregistrat un plus de 0,5%, la 25,76 euro la ora 15.19. Brandul Alpine al Renault va lansa o versiune mai luxoasă a maşinii sale sport A110 pentru a se extinde dincolo de piaţa din Franţa.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 2%, la 5.438,67 puncte la ora 15.20.

• SIX Swiss Exchange

- Acţiunile companiei farmaceutice elveţiene Roche Holding Ltd. au câştigat 3,6%, ajungând la 320,80 franci la ora 15.18, după ce aceasta a anunţat că i-a fost recunoscută o "descoperire terapeutică avansată" pentru tratamentul unei boli pulmonare.

- Indicele SMI a crescut cu 2,6%, la 10.209,83 puncte la ora 15.21.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri, în deschidere, în condiţiile în care lideriii G7 nu au venit cu măsuri certe pentru susţinerea economiei în contextul epidemiei de coronavirus.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co., cel mai mare grup bancar american, au coborât cu 2,4%, la 118,63 dolari la ora 09.38, cele ale rivalului mai mic Bank of America Corp. - cu 1,8%, la 28,85 dolari. Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut ieri băncii centrale americane, Federal Reserve (Fed), să reducă semnificativ dobânzile.

- Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,7%, la 26.521,01 puncte la ora 09.38, S&P 500 - tot cu 0,7%, la 3.068,31.

• Nasdaq

- Acţiunile gigantului tehnologic Apple Inc. au pierdut 0,5% la ora 09.39, ajungând la 297,35 dolari. Compania a fost de acord să plătească 500 de milioane de dolari într-un proces din Statele Unite în care s-a judecat încetinirea intenţionată a modelelor iPhone 6 şi 7, în urmă cu câţiva ani.

- Titlurile reţelei de socializare online Facebook Inc. au scăzut cu 1,5%, la 193,52 dolari la ora 09.41. Facebook Messenger lansează o nouă versiune pentru iOS, reconstruită de la zero.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,6%, la 8.899,33 la ora 09.41.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au avut un curs mixt ieri, investitorii aşteptând informaţii privind stimulentele băncilor centrale de la nivel mondial pentru sus­ţinerea economiei.

- Acţiunile companiei auto nipone Toyota Motor Corp. s-au depreciat cu 1,5%, la 7.044 yeni, cele ale rivalei Honda Motor Co. - cu 1,2%, la 2.763 yeni, după anunţul privind declinul încrederii consumatorilor din ţară, în luna februarie.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 1,2%, la 21.082,73 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Commonwealth Bank of Australia au scăzut cu 1,7%, la 79,11 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 1,4%, la 24,13 dolari australieni, după ce Reserve Bank of Australia a redus dobânda cheie la nivelul minim record de 0,5%.

- Tot în sectorul bancar, acţiunile Westpac Banking Corp. au pierdut 1,1%, ajungând la 22,94 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,7%, la 6.435,70 puncte.

• Seoul Stock Exchange

- Acţiunile conglomeratului sud-coreean Samsung Electronics Co. au cres­cut cu 0,7%, la 55.400 woni, cele ale rivalului local LG Electronics Inc. - cu 0,2%, la 60.200 woni, după ce Bank of Korea a anunţat că PIB-ul ţării a urcat cu 1,3% în ultimul trimestru din 2019, după un avans de 0,4% în cele trei luni precedente.

- Indicele Kospi s-a apreciat cu 0,6%, la 2.014,15 puncte.