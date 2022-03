Bursele din Europa au crescut ieri, în baza aşteptărilor legate de impunerea unor noi sancţiuni Rusiei, pe fondul conflictului militar cu Ucraina.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Renault SA au crescut cu 0,02%, la 23,05 euro la ora locală 16.38. Autorităţile ruse vor decide, până la finalul săptămânii viitoare, cum vor folosi fabrica Renault din Moscova, după ce producătorul auto francez a informat că suspendă operaţiunile în această ţară.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,2%, la 6.591,31 puncte la ora 16.39.

• Deutsche Börse

- Titlurile Daimler Truck AG, unul dintre cei mai mari producători de vehicule comerciale din lume, s-au apreciat cu 8,8%, la 26,11 euro la ora 16.39. Compania a anunţat că va resimţi doar un impact mic asupra afacerilor sale în 2022, în urma pandemiei de Covid-19 şi a invaziei Rusiei în Ucraina.

- În acelaşi domeniu, acţiunile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au urcat cu 0,6%, la 78,73 euro la ora 16.41, cele ale Volkswagen AG au coborât cu 0,3%, la 220,80 euro.

- Indicele DAX a crescut cu 0,4%, la 14.340,24 puncte la ora 16.41.

• Euronext Milano

- Titlurile grupului Fincantieri SpA, companie italiană de construcţii navale, au câştigat 1%, la 0,61 euro la ora 16.56. În condiţiile în care Europa îşi majorează cheltuielile militare după ce Rusia a invadat Ucraina, grupul Fincantieri se aşteaptă să-şi extindă afacerea din domeniul apărării, în timp ce va opri deocamdată activitatea de fuziuni şi achiziţii. - Indicele FTSE MIB a crescut cu 0,6%, la 24.450,49 puncte la ora 16.57.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urcat în prima parte a zilei de ieri, investitorii aşteptând rezultatele mai multor reuniuni ale liderilor lumii, în contextul războiului dintre Rusia şi Ucraina.

- Acţiunile companiei alimentare General Mills Inc. au crescut cu 2,9%, la 66,16 dolari la ora locală 11.37, după ce, miercuri, aceasta a raportat rezultate financiare peste aşteptări.

- Titlurile Pfizer Inc. au înregistrat un plus de 0,9%, la 52,65 dolari la ora 11.44. Producătorul de medicamente a dispus retragerea loturilor unor tratamente pentru hipertensiune arterială, întrucât acestea cresc riscul de potenţiale evenimente cardiovasculare periculoase, precum accidentul vascular cerebral.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,7%, la 34.612,68 puncte la ora 11.46, S&P 500 - cu 1,1%, la 4.503,48 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Amazon.com Inc. s-au depreciat cu 0,5%, la 3.250,42 dolari la ora 11.48. Gigantul de retail online a anunţat miercuri că va investi peste 100 de milioane de dolari ca să înfiinţeze o bază logistică în Turcia, pentru a face faţă cererii în creştere.

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au urcat cu 1,3%, la 2.801,75 dolari la ora 11.49. Google va întrerupe toate reclamele care includ conţinut ce exploatează, respinge sau tolerează conflictul aflat în desfăşurare între Rusia şi Ucraina.

- Indicele Nasdaq Composite s-a apreciat cu 1,1%, la 14.075,98 puncte la ora 11.50.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe fondul evoluţiei conflictului militar dintre Rusia şi Ucraina.

- În acest context, acţiunile companiei japoneze de transport Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. s-au depreciat cu 9,6%, la 7.620 yeni, cele ale Mitsui O.S.K. Lines - cu 7,8%, la 10.240 yeni.

- Titlurile băncii Mizuho Financial Group Inc. au scăzut cu 0,3%, la 1.649 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 1%, la 799 yeni. Banca Japoniei a decis să-şi menţină politica monetară.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,3%, la 28.110,39 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei petroliere australiene Woodside Petroleum Ltd. s-au apreciat cu 2,8%, la 33,20 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 1,5%, la 7,89 dolari australieni, ca urmare a avansului cotaţiilor ţiţeiului. În acelaşi domeniu, acţiunile Origin Energy Ltd. au câştigat 3%, atingând 6,29 dolari australieni.

- Titlurile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au crescut cu 2,1%, la 116,01 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 1,8%, la 49,30 dolari australieni. Preţul minereului de fier a urcat ieri.

- Indicele S&P/ASX 200 câştigat 0,1%, ajungând la 7.387,10 puncte.