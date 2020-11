Pieţele europene au scăzut vineri, din cauza creşterii numărului de îmbolnăviri de Covid-19 în regiune, respectiv pe fondul incertitudinilor legate de rezultatul alegerilor prezidenţiale din SUA, desfăşurate în 3 noiembrie.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei aeriene Deutsche Lufthansa AG au coborât cu 6,9%, la 7,44 euro, în condiţiile în care Germania şi-a avertizat cetăţenii să nu călătorească decât dacă este necesar în Danemarca, Italia şi alte ţări europene.

- Acţiunile Allianz SE, cea mai mare companie de asigurări din Europa, au urcat cu 0,7%, la 168,06 euro. Asigurătorul a raportat un avans neaşteptat, de 6%, al profitului său net în trimestrul al treilea din 2020.

- Indicele DAX a pierdut 0,7%, ajungând la 12.480,02 puncte.

• London Stock Exchange

- Acţiunile companiei aeriene EasyJet Plc au afişat un preţ de 532,60 pence, mai mic cu 2,6% faţă de sesiunea bursieră anterioară, ca urmare a noii reduceri a numărului zborurilor sale din cauza impunerii lockdown-ului în Marea Britanie, Germania şi Franţa. În acelaşi domeniu, titlurile Wizz Air Holdings Plc au urcat cu 1,2%, la 3.662 pence, cele ale International Consolidated Airlines Group SA, deţinătorul British Airways, au coborât cu 0,3%, la 103,60 pence.

- Indicele FTSE 100 urcat cu 0,07%, la 5.910,02 puncte.

• Borsa Italiana

- Acţiunile companiei italiene de utilităţi Enel SpA au crescut cu 1,3%, la 7,71 euro. Profitul net din activităţile curente ale grupului a sporit cu 9% în primele nouă luni ale anului în curs, la 3,6 miliarde de euro.

- Indicele FTSE MIB a coborât cu 0,3%, la 19.681,68 puncte.

• New York Stock Exchange

Pieţele din SUA au încheiat ziua de vineri în stagnare, investitorii aşteptând un rezultat clar al alegerilor prezidenţiale care au avut loc săptămâna trecută.

- Acţiunile grupului petrolier Exxon Mobil Corp. s-au depreciat cu 1,2%, la 32,78 dolari, cele ale rivalului Chevron Corp. - cu 1,4%, la 71,15 dolari. Preţul ţiţeiului a scăzut sub 40 de dolari pe baril vineri, din cauza creşterii numărului cazurilor de Covid-19 la nivel mondial.

- Titlurile grupului de ridesharing Uber Technologies Inc. au câştigat 6,9%, ajungând la 44,87 dolari. Uber a raportat pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari pentru trimestrul al treilea din 2020, însă veniturile diviziei care gestionează serviciile de livrare de mâncare, inclusiv Uber Eats, au sporit de peste două ori, ajungând la 1,45 miliarde de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,2%, la 28.323,40 puncte, S&P 500 - cu 0,03%, la 3.509,44.

• Nasdaq

- Acţiunile grupului tehnologic Apple Inc. s-au depreciat cu 0,1%, la 118,69 dolari. Conform unor surse citate de Bloomberg, Apple se confruntă cu stocuri insuficiente de cipuri pentru iPhone 12.

- În acest context, titlurile producătorului de cipuri Intel Corp. au coborât cu 0,6%, la 45,39 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,04%, la 11.895,23 puncte.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urcat vineri, în majoritate, în pofida incertitudinilor de la acel moment privind rezultatul algerilor din Statele Unite.

- Acţiunile companiei auto japoneze Toyota Motor Corp. au înregistrat un avans de 0,5%, la 7.019 yeni, înainte ca aceasta să îşi anunţe rezultatele financiare pe cel de-al doilea trimestru fiscal, încheiat în septembrie.

- Titlurile societăţii de retail Fast Retailing Co. s-au apreciat cu 1,5%, la 75.480 yeni, cele ale Seven & i Holdings Co. - cu 0,2%, la 3.240 yeni, după anunţul conform căruia cheltuielile gospodăriilor din Japonia au crescut cu 3,8% în septembrie 2020, faţă de luna precedentă. Analiştii preconizau un avans de 2,2%.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,9%, la 24.325,23 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Macquarie Group Ltd. au câştigat 2,3%, ajungând la 135,45 dolari australieni. Compania financiară a raportat un profit semestrial peste aşteptări.

- Titlurile producătorului de aur Evolution Mining Ltd. s-au apreciat cu 6,7%, la 6,25 dolari australieni, cele ale rivalului Newcrest Mining Ltd. - cu 3,5%, la 30,72 dolari australieni, pe fondul avansului de joi al preţului metalului galben. În acelaşi sector, acţiunile Norther Star Resources Ltd. au înregistrat un plus de 7,2%, la 16,56 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,8%, la 6.190,20 puncte.