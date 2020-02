Pieţele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, după ce presa din China a informat că o echipă de cercetare de la Universitatea Zhejiang a găsit un medicament eficient care să trateze persoanele infectate cu coronavirus.

• Euronext Paris

- Acţiunile BNP Paribas SA, cel mai mare grup bancar francez, s-au apreciat cu 0,9%, la 49,76 euro la ora 15.13, după ce acesta a raportat un profit peste aşteptări pentru ultimul trimestru din 2019 (1,84 miliarde de euro).

- Titlurile producătorului francez de cosmetice L'Oreal SA au consemnat un avans de 0,4%, la 262,50 euro la ora 15.14. Compania a intrat în negocieri exclusive cu holdingul de investiţii Impala pentru vânzarea brandului Roger & Gallet.

- Acţiunile operatorului de transport aerian franco-olandez Air France-KLM au crescut cu 4%, la 9,15 euro la ora 15.14. Air France, KLM, Delta şi Virgin Atlantic anunţă semnarea unui parteneriat, cu scopul oferirii unei selecţii mai largi de rute şi programe extinse de fidelizare.

- Titlurile constructorului de avioane Airbus Group SE au scăzut cu 0,3%, la 137,66 euro la ora 15.15. Fabrica de asamblare a avioa-nelor pe care Airbus o deţine în China va rămâne închisă cel puţin până pe 10 februarie, ca urmare a recomandărilor autorităţilor din această ţară pentru a frâna răspândirea epidemiei de coronavirus.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1%, la 5.992,53 puncte la ora 15.16.

• London Stock Exchange

- Titlurile Vodafone Group Plc au coborât cu 1,3%, la 149,28 pence la ora 14.26, deşi grupul britanic de telefonie a anunţat că veniturile sale organice din servicii au crescut cu 0,8% în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2019, datorită continuării redresării în Africa de Sud.

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 0,8%, la 7.500,25 puncte la ora 14.27.

• Deutsche Börse

- Acţiunile conglomeratului indus-trial german Siemens AG au înregis-trat un plus de 1%, la 113,62 euro la ora 15.18. Compania va prelua deţinerea Iberdrola SA din Spania la producătorul de energie regenerabilă Siemens Gamesa Renewable Energy SA.

- Indicele DAX a urcat cu 1,5%, la 13.476,39 puncte la ora 15.18.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au crescut ieri, în deschidere, în baza aşteptărilor legate de oprirea epidemiei de coronavirus din China. În plus, Departamentul american al Comerţului a informat că deficitul comercial al SUA a scăzut în 2019 pentru prima dată în ultimii şase ani (-1,7%, la 616,8 miliarde dolari), după ce războiul comercial declanşat de Casa Albă cu China a dus la diminuarea importurilor şi a ajutat economia americană să continue să crească în trimestrul al patrulea.

- Titlurile Intercontinental Exchange Inc., operatorul Bursei din New York, au câştigat 0,8%, ajungând la 93,46 dolari la ora 09.40. Intercontinental Exchange a anunţat marţi că a abordat compania de comerţ electronic online eBay Inc. pentru "a explora o gamă largă de oportunităţi".

- Acţiunile companiei auto Ford Motor Co. au scăzut cu 9,45, la 8,30 dolari la ora 09.40. Declinul vine după scăderea semnificativă de marţi, când grupul auto american a prezentat estimări pentru 2020 mai slabe decât se aşteptau analiştii.

- La ora 09.41, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,9%, la 29.057,92 puncte, S&P 500 - cu 0,7%, la 3.320,27.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, pe fondul optimismului legat de posibilitatea ca măsurile luate de China să reducă impactul economic al răspândirii coronavirus.

- Titlurile Mizuho Financial Group Inc. au avut un preţ neschimbat, de 163 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. au urcat cu 0,5%, la 571 yeni, iar acţiunile Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - cu 0,05%, la 3.904 yeni. Guvernatorul Băncii Japoniei, Haruhiko Kuroda, a declarat în Parlament că nu a venit încă timpul pentru relaxarea politicii monetare.

- Indicele Nikkei 225 s-a apreciat cu 1%, la 23.319,56 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei petroliere Santos Ltd. au urcat cu 0,1%, la 8,26 dolari australieni, cele ale rivalei Woodside Petroleum Ltd. - cu 0,9%, la 33,47 dolari australieni, pe fondul avansului cotaţiilor de pe piaţa de profil. În acelaşi domeniu, titlurile gigantului BHP Group Ltd. au consemnat un plus de 1,5%, la 38,89 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,4%, la 6.976,10 puncte.