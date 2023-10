Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii fiind atenţi la rezultatele financiare publicate de companii.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Uniper SE, companie germană de tranzacţii cu energie, salvată de stat în perioada crizei energiei din Europa, au urcat cu 6,5%, la 4,71 euro la ora locală 15.53, după ce aceasta a anunţat că a revenit pe profit în primele nouă luni din acest an.

- Titlurile companiei de energie Siemens Energy AG s-au apreciat cu 0,7%, la 8,50 euro la ora 15.59. Conform unor surse citate de presa străină, Siemens Energy ia în considerare vânzarea unei părţi din deţinerea sa de 24% din Siemens Ltd., societate listată în India, către fosta companie-mamă Siemens AG, pentru obţinerea de finanţe.

- Indicele DAX a crescut cu 0,7%, la 14.812,19 puncte la ora 16.02

• London Stock Exchange

- Acţiunile Vodafone Group Plc au scăzut cu 1%, la 75,98 pence la ora 15.04. Grupul britanic de telefonie Vodafone a anunţat marţi că a ajuns la un acord de vânzare a operaţiunilor sale din Spania către fondul britanic Zegona Communications Plc, pe 5 miliarde de euro, potrivit Reuters. Vodafone a precizat că va primi cel puţin 4,1 miliarde de euro în numerar şi până la 900 de milioane de euro în acţiuni preferenţiale, care vor putea fi răscumpărate în termen de până la şase ani de la încheierea tranzacţiei. Vodafone, care este al treilea mare operator de pe piaţa din Spania, îi va oferi fondului Zegona dreptul de a utiliza marca sa timp de zece ani.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,1%, la 7.332,83 puncte la ora 15.19.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Fed, care va fi anunţată astăzi.

- În acest context, titlurile Citigroup Inc. au înregistrat un plus de 0,9%, la 39,27 dolari la ora locală 11.21, cele ale Bank of America Corp. - de 1,2%, la 25,99 dolari.

- Acţiunile Caterpillar Inc. s-au depreciat cu 5,4%, la 229,04 dolari la ora 11.22, deşi producătorul de utilaje grele pentru construcţii şi industria minieră a raportat câştiguri trimestriale peste estimări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,1%, la 32.894,42 puncte la ora 11.24, S&P 500 a urcat cu 0,007%, la 4.167,10 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Meta Platforms Inc. au scăzut cu 0,9%, la 299,90 dolari la ora 11.24. Compania va oferi o opţiune de abonament fără reclame pentru Facebook şi Instagram în Europa, după ce anul acesta s-a confruntat cu o provocare majoră din partea autorităţilor de reglementare din regiune, anunţă CNBC.

- Acţiunile JetBlue Airways Corp. s-au depreciat cu 13,7%, la 3,62 dolari la ora 11.26. Compania aeriană a raportat rezultate trimestriale sub aşteptările analiştilor.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,09%, la 12.778,11 puncte la ora 11.27.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, în aşteptarea reuniunii de politică monetară a Fed.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. s-au depreciat cu 1,4%, la 1.506 yeni, cele ale Suzuki Motor Corp. - cu 0,3%, la 5.784 yeni.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 1,4%, la 7.220 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 2,2%, la 1.257 yeni. Banca Japoniei a decis, ieri, să lase dobânda-cheie nemodificată.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,5%, la 30.858,85 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. au coborât cu 1,4%, la 44,50 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,6%, la 117,58 dolari australieni, odată cu declinul cotaţiilor minereului de fier.

- Titlurile Northern Star Resources Ltd. au scăzut cu 3,3%, la 11,69 dolari australieni, acţiunile Evolution Mining Ltd. - cu 1,1%, la 3,57 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. au - cu 2,7%, la 1,44 dolari australieni, după revenirea preţului aurului pe curs negativ.

- Acţiunile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au consemnat un minus de 0,2%, la 34,26 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. au stagnat la 7,67 dolari australieni. Preţul petrolului a scăzut luni cu peste 3%, deoarece temerile potrivit cărora războiul dintre Israel şi Hamas ar putea perturba livrările din regiune s-au diminuat.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,1%, la 6.780,70 puncte.