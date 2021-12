Bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii având în atenţie, în continuare, riscurile asociate variantei Omicron a coronavirusului.

• Euronext Paris

- Titlurile Airbus Group SE au urcat cu 2,6%, la 109,58 euro la ora locală 15.36, deşi Qatar Airways a depus o plângere la un tribunal britanic împotriva producătorului european de avioane, pentru rezolvarea unei dispute legate de defectele apărute la suprafaţa aeronavelor de pasageri A350, apropiind cele două părţi de un proces rar legat de siguranţa în aviaţie. Companiile sunt implicate în acest conflict de luni de zile, legat de defectele de suprafaţă care includ scorojirea vopselei şi corodarea unui strat interior care asigură protecţie faţă de fulgere, despre care Qatar Airways afirmă că au dus la consemnarea la sol a 21 de avioane A350, de către autoritatea de reglementare locală.

- Acţiunile producătorului de articole de lux Christian Dior SA s-au apreciat cu 0,8%, la 686 euro la ora 15.36, cele ale Hermes International SA au coborât cu 0,03%, la 1.536 euro. Piaţa produselor de lux second hand nu încetează să crească, ajungând în 2020 la aproape 28 de miliarde de euro la scară mondială, iar înmulţirea platformelor online şi înfiinţarea de spaţii dedicate în magazine nu a făcut decât să accelereze tendinţa de creştere, arată un raport al firmei de consultanţă Bain & Company.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,4%, la 6.995,58 puncte la ora 15.39.

• Deutsche Börse

- Acţiunile platformei germane de livrări de mâncare online Delivery Hero SE au câştigat 6,1%, ajungând la 97,86 euro la ora 15.39. Delivery Hero a anunţat că va reduce operaţiunile sale Foodpanda în Germania şi va vinde subsidiara diviziei sale din Japonia, invocând sporirea concurenţei şi deficitul de forţă de muncă.

- Indicele DAX a crescut cu 0,2%, la 15.480,63 puncte la ora 15.41.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele din SUA au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, din cauza temerilor legate de Omicron.

- Titlurile companiei petroliere ExxonMobil Corp. s-au apreciat cu 0,3%, la 60,69 dolari la ora locală 10.04, cele ale rivalei Chevron Corp. - cu 0,2%, la 115,71 dolari, ca urmare a avansului cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Acţiunile Oracle Corp. au înregistrat un minus de 1,4%, la 90,24 dolari la ora 10.05. Producătorul de software de afaceri a informat, în ziua anterioară, că va cumpăra Cerner Corp. pentru 28,3 miliarde de dolari, în cea mai mare preluare efectuată vreodată de companie, obţinând acces la o mulţime de date de la una dintre cele mai mari firme de IT din sectorul american al sănătăţii.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,1%, la 35.533,05 puncte la ora 10.06, S&P 500 - cu 0,05%, la 4.651,49.

• Nasdaq

- Titlurile producătorului de maşini electrice Tesla Inc. au urcat cu 4,5%, la 980,41 dolari la ora 10.09. Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, a declarat, într-un interviu, că a vândut suficiente acţiuni cât să-şi îndeplinească planul de înstrăinare a unei cote de 10% din deţinerea sa în această companie.

- Indicele Nasdaq Composite a câştigat 0,003%, ajungând la 15.341,53 puncte la ora 10.11.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, după ce, marţi, preşedintele american Joe Biden i-a reasigurat pe investitori că nu vor fi noi restricţii de călătorie din cauza Omicron.

- În contextul dat, titlurile companiei aeriene nipone ANA Holdings Inc. au urcat cu 1,2%, la 2.340 yeni, cele ale rivalei Japan Airlines Co. - cu 2,7%, la 2.147 yeni.

- Acţiunile companiei tehnologice Tokyo Electron Ltd. s-au apreciat cu 0,7%, la 62.680 yeni, cele ale Advantest Corp. - cu 1,4%, la 10.820 yeni, urmând cursul pe care s-au înscris companiile de profil din SUA în ziua anterioară.

- Acţiunile SBI Holdings Inc., grup de companii de servicii financiare, au înregistrat un plus de 1,8%, la 3.055 yeni, cele ale Shinsei Bank Ltd. - de 5,9%, la 1.907 yeni. Un grup de investitori şi-a vândut întreaga deţinere de la Shinsei Bank către SBI, preluând controlul băncii, iar SBI plănuieşte să delisteze Shinsei Bank.

- Indicele Nikkei 225 a înregistrat un plus de 0,3%, la 28.562,21 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au scăzut cu 1,8%, la 19,44 dolari australieni, cele ale gigantului BHP Group Ltd. - cu 0,8%, la 41,39 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiei minereului de fier.

- Titlurile companiei miniere Falcon Metals Ltd. au pierdut 37%, atingând 0,315 dolari australieni la debutul lor pe piaţă.

- Acţiunile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au consemnat un plus de 0,8%, la 21,69 dolari australieni, cele ale rivalei Santos Ltd. - de 1,5%, la 6,25 dolari australieni, în contextul stabilizării cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,1%, la 7.364,80 puncte.