Pieţele din Europa au urmat un curs ascendent vineri, în baza unor date economice care indică o redresare rapidă.

• Euronext Paris

- Acţiunile băncii franceze Societe Generale SA au urcat cu 0,5%, la 26,24 euro, cele ale BNP Paribas SA - cu 0,05%, la 56,24 euro, deşi unele surse citate de Reuters au informat că autorităţile de reglementare din UE iau în considerare verificări mai dure pentru subsidiarele băncilor străine în blocul comunitar al căror rating a fost modificat de Brexit, putând duce la "riscuri negative".

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,7%, la 6.386,41 puncte.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au câştigat 0,7%, ajungând la 85,30 euro. BMW se aşteaptă ca amenda antitrust care urmează să îi fie impusă de UE să fie mult mai mică decât anticipa în urmă cu doi ani.

- În acelaşi sector, acţiunile Daimler AG s-au apreciat cu 0,5%, la 75,53 euro. Daimler Truck, divizia de camioane a grupului auto german, a anunţat că are ca obiectiv sporirea profitabilităţii sale în toate regiunile, urmând ca până în 2025 să ajungă la o rentabilitate a vânzărilor cu două cifre.

- Titlurile companiei aeriene Deutsche Lufthansa AG au coborât cu 6,5%, la 10,16 euro. Familia Thiele, al doilea mare acţionar al companiei, a vândut peste 50% din deţinerea sa la operatorul de transport german.

- Acţiunile CTS Eventim AG, societate cu operaţiuni pe piaţa evenimentelor, au înregistrat un avans de 1,2%, la 55,70 euro, după ce aceasta a informat că vânzările de bilete din Germania au început să se redreseze.

- Indicele DAX s-a apreciat cu 0,4%, la 15.437,51 puncte.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au avut un curs mixt vineri, investitorii având tot mai multe temeri de inflaţie.

- Acţiunile lanţului de distribuţie Walmart Inc. s-au depreciat cu 0,4%, la 141,75 dolari, cele ale distribuitorului de amenajări interioare The Home Depot Inc. - cu 0,04%, la 315,77 dolari.

- Titlurile companiei auto Ford Motor Co. s-au apreciat cu 6,7%, la 13,33 dolari. Ford a atras 20.000 de rezervări pentru noul vehicul pickup electric F-150 Lightning, în numai 12 ore de la prezentarea oficială a acestuia, a declarat directorul general al grupului, Jim Farley. Producătorul de maşini a prezentat vehiculul miercuri seara, în timpul unui eveniment de amploare organizat la sediul companiei din Dearborn, Michigan.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 34.207,84 puncte, S&P 500 a scăzut cu 0,08%, la 4.155,86.

• Nasdaq

- Titlurile Nvidia Corp. au câştigat 2,6%, ajungând la 599,67 dolari, după ce producătorul de procesoare grafice pentru PC-uri a anunţat o splitare a acţiunilor în raport de 4/1.

- Tot în sectorul tehnologic, acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au depreciat cu 0,6%, la 2.294,13 dolari, cele ale producătorului de software Microsoft Corp. - cu 0,5%, la 245,17 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,5%, la 13.470,99 puncte.

• Tokyo Stock Exchange

Şi bursele din Asia au avut un curs mixt vineri, investitorii fiind precauţi în condiţiile în care creşte numărul de îmbolnăviri de Covid în unele regiuni, iar temerile de inflaţie persistă.

- Titlurile casei de brokeraj Nomura Holdings Inc. au stagnat la 595 yeni. Comisia Europeană a amendat joi Nomura, banca elveţiană UBS şi pe cea italiană UniCredit cu un total de 371 de milioane de euro pentru că au luat parte la un cartel european al tranzacţionării obligaţiunilor guvernamentale.

- Acţiunile companiei farmaceutice Takeda Pharmaceuticals Inc. au urcat cu 1,4%, la 3.815 yeni, în condiţiile în care aceasta este într-un acord cu Moderna Inc. din SUA pentru lansarea distribuţiei de vaccin împotriva Covid în Japonia.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,8%, la 28.317,83 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile gigantului minier BHP Group Ltd. au scăzut cu 1,1%, la 47,75 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,9%, la 122,12 dolari australieni, pe fondul declinului preţurilor minereului de fier. În acest context, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au înregistrat un minus de 2,2%, la 22,30 dolari australieni.

- Titlurile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au coborât cu 3,4%, la 21,61 dolari australieni, cele ale rivalei Oil Search Ltd. - cu 2,4%, la 3,63 dolari australieni, ca urmare a scăderii preţului ţiţeiului.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,2%, la 7.030,30 puncte.