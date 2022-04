Bursele din Europa au fluctuat ieri, în aşteptarea unor noi sancţiuni împotriva Rusiei.

• Euronext Milano

- Acţiunile UniCredit SpA au urcat cu 0,07%, la 9,43 euro la ora locală 16.08. O ieşire a UniCredit de pe piaţa din Rusia nu poate şi nu trebuie să se facă peste noapte, conform oficialilor băncii italiene.

- Titlurile Atlantia SpA s-au apreciat cu 6,7%, la 20,27 euro la ora 16.09. Familia Benetton, care controlează Atlantia, a informat Global Infrastructure Partners (GIP) şi Brookfield că nu este interesată de abordarea de preluare a acestor fonduri pentru operatorul italian de drumuri şi aeroporturi.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,02%, la 24.441,77 puncte la ora 16.12.

• Euronext Paris

- Titlurile operatorului de transport aerian franco-olandez Air France-KLM au câştigat 1,6%, atingând 4,02 euro la ora 15.57. Companiile aeriene vor transmite pasagerilor creşterea preţurilor petrolului, prin tarife mai mari, relativ rapid, dar majorarea costurilor energiei va înrăutăţi perspectivele generale ale industriei în 2022, a declarat miercuri şeful Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,2%, la 6.513,94 puncte la ora 15.59.

• New York Stock Exchange

Şi bursele americane au urmat un curs mixt în prima parte a zilei de ieri, investitorii pregătindu-se pentru creşterea ratelor dobânzilor Fed şi înăsprirea politicii monetare în SUA.

- În acest context, titlurile JPMorgan Chase & Co., cea mai mare bancă americană, au coborât cu 1,8%, la 129,17 dolari la ora locală 10.17, cele ale Citigroup Inc. - cu 1,8%, la 49,60 dolari.

- Acţiunile Hewlett-Packard Inc., companie de IT, au înergistrat un avans de 16,8%, la 40,77 dolari la ora 10.20. Conglomeratul Berkshire Hathaway Inc., deţinut de Warren Buffett, a preluat o cotă din HP, evaluată la peste 4,2 miliarde de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,7%, la 34.523,57 puncte la ora 10.22, S&P 500 - cu 0,2%, la 4.471,86 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc., compania denumită anterior Facebook, au pierdut 0,2%, ajungând la 222,77 dolari la ora 10.23. Meta vrea să-şi facă propria valută virtuală, care nu are legătură cu blockchain sau monedele digitale, dar care ar putea fi folosită ca monedă de schimb în cadrul aplicaţiilor companiei.

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, a-u depreciat cu 0,5%, la 2.716,50 dolari la ora 10.23. Autoritatea rusă de reglementare a telecomunicaţiilor a anunţat că îi interzice companiei Google să îşi facă publicitate în Rusia, acuzând platforma YouTube că difuzează informaţii false despre forţele ruse din Ucraina.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,05%, la 13.895,01 puncte la ora 10.25.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, în aşteptarea unei politci înăsprite mai agresiv în SUA.

- Acţiunile Oriental Land Co., operatorul Tokyo Disney Resort, au înregistrat un minus de 2,8%, la 22.535 yeni, cele ale Sanrio Co., opertorul barandului Hello Kitty, de 1,7%, la 2.581 yeni, în contextul creşterii numărului de îmbolnăviri de Covid.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. s-au depreciat cu 4,3%, la 3.217 yeni, după ce aceasta a anunţat că vânzările sale în China au scăzut cu aproape 30% luna trecută, în ritm anual.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,7%, la 26.888,57 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au coborât cu 0,09%, la 118,74 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,7%, la 51,07 dolari australieni, ca urmare a declinului preţului minereului de fier.

- Titlurile Newcrest Mining Ltd., cel mai mare producător de aur din Australia, au consemnat un plus de 0,8%, la 26,81 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd. - de 1%, la 4,23 dolari australieni, ca urmare a avansului preţului metalului galben.

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au coborât cu 0,3%, la 32,47 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,4%, la 105,24 dolari australieni, după ce Reserve Bank of Australia (RBA) a "deschis uşa" pentru prima majorare a ratei dobânzii din mai bine de un deceniu.

- Indicele S&P/ASX 200 s-a depreciat cu 0,6%, la 7.442,80 puncte.