Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii fiind precauţi pe fondul incertitudinilor legate de mersul economiei.

• London Stock Exchange

- Titlurile Just Eat Takeaway Plc, serviciu olandez de livrat mâncare, au urcat cu 8%, la 2.299,95 pence la ora locală 14.40, după ce acesta a raportat profituri semestriale în creştere.

- Acţiunile Unilever Plc, producător britanic de bunuri de larg consum, au coborât cu 1,3%, la 4.111 pence la ora 14.40.

Directorul general al companiei, Alan Jope, a declarat marţi că preţurile bunurilor de larg consum vor continua, probabil, să crească pe termen scurt.

- Acţiunile retailerului Tesco Plc au crescut cu 0,5%, la 249 pence la ora 14.44, cele ale Marks & Spencer Plc, retailer de îmbrăcăminte, produse pentru casă şi alimentare, cu 0,2%, la 151,20 pence. Rata anuală a inflaţiei din Marea Britanie a scăzut în decembrie până la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, conform datelor oficiale.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,1%, la 7.841,62 puncte la ora 14.46.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au depreciat cu 0,1%, la 91,87 euro la ora 15.31, cele ale Mercedes-Benz Group AG au urcat cu 0,5%, la 67,59 euro. Ministrul german de Finanţe, Christian Lindner, a declarat marţi, la Davos, că ţara va trece printr-o recesiune "foarte uşoară" în 2023, dar are încredere în perspectivele economice ale Germaniei.

- Indicele DAX a crescut cu 0,3%, la 15.234,79 puncte la ora 15.33.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au crescut ieri dimineaţă, ca urmare a publicării datelor din care rezultă că inflaţia încetineşte.

- Acţiunile Go Daddy Inc., companie de înregistrare a domeniilor de internet şi găzduire web, au urcat cu 4,1%, la 78,94 dolari la ora locală 09.55, după ce Evercore ISI i-a acordat calificativul "outperform".

- Titlurile PNC Financial Services Group Inc., holding bancar, s-au depreciat cu 5%, la 153,77 dolari la ora 10.03. Compania a raportat rezultate trimestriale sub aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,07%, la 33.943,51 puncte la ora 10.04, S&P 500 - cu 0,5%, la 4.009,37 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Apple Inc. au înregistrat un plus de 1,8%, la 138,40 dolari la ora 10.05. Grupul de tehnologie pare că a renunţat să mai dezvolte o pereche de ochelari de realitate augmentată la care lucra de ceva vreme, spun surse citate de Bloomberg.

- Acţiunile Ryanair Holdings Plc au urcat cu 0,7%, la 94,81 dolari la ora 10.06. Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair nu vede vreun semn de recesiune, conform directorului său general Michael O'Leary, care susţine că, în ultimul week-end, numărul rezervărilor a atins un nivel record de două milioane.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 1,1%, la 11.217,39 puncte la ora 10.07.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, după ce Banca Japoniei a decis să-şi menţină politica ultra-relaxată.

- În acest context, titlurile companiei auto japoneze Nissan Motor Co. s-au apreciat cu 2,8%, la 435 yeni, cele ale Toyota Motor Corp. - cu 2,5%, la 1.910 yeni, iar acţiunile Honda Motor Co. - cu 0,9%, la 3.123 yeni.

- Titlurile grupului bancar Sumitomo Mitsui Financial Inc. s-au depreciat cu 0,2%, la 5.507 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 0,8%, la 943 yeni, din cauza politicii băncii centrale nipone.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 2,5%, la 26.791,12 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Ampol Ltd., companie petrolieră australiană, au crescut cu 2,2%, la 29,32 dolari australieni, după ce aceasta a informat că marja din operaţiunile de rafinare de la divizia Lytton Refinery din Queensland au sporit cu 4,5% în ultimele trei luni din 2022.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au coborât cu 0,1%, la 49,08 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. au urcat cu 1,1%, la 121,99 dolari australieni, după ce China a promis o supraveghere mai atentă a pieţei minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au câştigat 0,8%, ajungând la 22,20 dolari australieni.

- Titlurile companiei aeriene Qantas Airways Ltd. au înregistrat un plus de 0,5%, la 6,57 dolari australieni. Proprietarii Virgin Australia Airlines Ltd. iau în considerare relistarea operatorului de transport aerian, pe măsură ce industria aviaţiei îşi revine după pandemie.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,1%, la 7.393,40 puncte.