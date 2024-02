Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, după ce banca centrală britanică a decis să menţină dobânda nemodificată.

• London Stock Exchange

- În acest context, acţiunile HSBC Holdings Plc, cea mai mare bancă din Europa după capitalizarea de piaţă, s-au apreciat cu 0,3%, la 620 pence la ora 14.19, cele ale Barclays Plc - cu 0,1%, la 148,50 pence.

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 0,2%, la 7.646,70 puncte la ora 14.20.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei aeriene franco-olandeze Air France-KLM au câştigat 0,1%, atingând 11,91 euro la ora 15.04. Cererea pentru transportul aerian, unul din sectoarele care încă se resimt în urma pandemiei, a crescut cu 36,9% în 2023, comparativ cu 2022, deşi rămâne la 94,1% faţă de nivelul din 2019, înaintea pandemiei, anunţă Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA).

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,7%, la 7.607,24 puncte la ora 15.06.

• Euronext Amsterdam

- Acţiunile ING Group AG au scăzut cu 6,3%, la 12,36 euro la ora 15.07. Banca olandeză a raportat un profit trimestrial care a depăşit estimările, pe fondul dobânzilor mai ridicate, însă, în 2024, aceasta se aşteaptă la un venit total mai scăzut, conform Reuters.

- Indicele AEX a crescut cu 0,6%, la 823,41 puncte la ora 15.08.

• Deutsche Börse

- Acţiunile producătorului auto german Volkswagen AG au consemnat un plus de 0,8%, la 132,65 euro la ora 15.11. Volkswagen şi-a înfiinţat propriul laborator de inteligenţă artificială, compania anunţând că acesta va funcţiona ca un centru de competenţă şi incubator conectat la nivel global.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,05%, la 16.895,56 puncte la ora 15.25.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce, miercuri, banca centrală a SUA (Fed) a decis să nu modifice dobânda-cheie.

- În acest context, acţiunile Citigroup Inc. au urcat cu 0,2%, la 56,28 dolari la ora locală 09.47, cele ale Bank of America Corp. s-au depreciat cu 0,09%, la 33,97 dolari, titlurile JPMorgan Chase & Co. - cu 0,2%, la 174,09 dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,2%, la 38.223,07 puncte la ora 09.49, S&P 500 - cu 0,4%, la 4.866,21 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. s-au apreciat cu 0,5%, la 188,28 dolari la ora 09.49. Tesla va acţiona imediat pentru a organiza un vot al acţionarilor în vederea schimbării statului de constituire a producătorului de vehicule electrice din Delaware în Texas, a anunţat directorul general Elon Musk, conform Reuters. Anunţul vine la două zile după ce un judecător din Delaware a respins pachetul salarial record al Tesla pentru Musk, de 56 de miliarde de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,7%, la 15.272,21 puncte la ora 09.51.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, după decizia de politică monetară din SUA.

- În situaţia dată, acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 0,8%, la 7.639 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 0,4%, la 1.359 yeni.

- Titlurile Komatsu Ltd., producător de utilaje grele, s-au depreciat cu 2,6%, la 4.134 yeni, cele ale Canon Inc., producător de aparate foto, cu 1,1%, la 4.034 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,8%, la 36.011,46 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au depreciat cu 2,2%, la 31,90 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 1%, la 26,92 dolari, acţiunile Commonwealth Bank of Australia - cu 2,9%, la 114,10 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală) este aşteptată să anunţe prima sa decizie de politică monetară a anului la data de 6 februarie.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au scăzut cu 0,3%, la 47,11 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,5%, la 132,29 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor minereului de fier. Pe acelaşi segment, acţiunile Fortescue Ltd. au avut un preţ de 29,50 dolari australieni, mai mic cu 1,3% faţă de sesiunea bursieră precedentă.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 1,2%, la 7.588,20 puncte.