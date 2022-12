Bursele europene au crescut ieri, pe fondul avansului din sectorul producătorilor de echipament sportiv, generat de rezultatele financiare publicate de compania americană de profil Nike Inc.

• Deutsche Börse

- În contextul menţionat, acţiunile companiei germane Adidas AG au consemnat un avans de 6,1%,la 125,52 euro la ora locală 16.33, cele ale Puma SE - de 8,9%, la 55,34 euro.

- Titlurile companiei aeriene Deutsche Lufthansa AG, cea mai mare din Europa, au câştigat 1,3%, ajungând la 8,14 euro la ora 16.35. Guvernul german apreciază că planurile privind plata unor bonusuri membrilor board-ului Lufthansa pentru 2021 şi 2022, în pofida faptului că operatorul aerian a primit în acea perioadă ajutor de stat, reprezintă o încălcare a acordului, a anunţat ieri un purtător de cuvânt al autorităţilor de la Berlin. Bonusul nu poate fi acumulat şi plătit la o dată ulterioară, a informat purtătorul de cuvânt, precizând că autorităţile sunt în negocieri cu Lufthansa.

- Indicele DAX a crescut cu 1,4%, la 14.082,56 puncte la ora 16.36.

• London Stock Exchange

- Titlurile producătorului de echipament sportiv JD Sports Fashion Plc au înregistrat un plus de 6,1%, atingând 120,20 pence la ora 16.04, în contextul avansului din acest sector.

- Acţiunile lanţului de magazine Next Plc au urcat cu 3,1%, la 5.678 pence la ora 16.05. Retailerii britanici au raportat o creştere a vânzărilor în decembrie 2022, faţă de aceeaşi lună din 2021, dar se aşteaptă ca achiziţiile să scadă din nou în 2023, potrivit unui sondaj al Confederaţiei Industriei Britanice.

- Indicele FTSE 100 s-a apreciat cu 1,6%, la 7.490,25 puncte la ora 16.05.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce Nike a raportat rezultate care dau speranţe privind evoluţia companiilor din SUA.

- Titlurile Nike Inc. au urcat cu 13,8%, la 117,45 dolari la ora locală 11.08.

- Acţiunile FedEx Corp. au crescut cu 4,7%, la 171,90 dolari la ora 11.08. Chiar dacă veniturile raportate de compania de curierat şi logistică sunt sub aşteptările de pe Wall Street, profitul pe acţiune a depăşit estimările.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1,8%, la 33.434 puncte la ora 11.11, S&P 500 - cu 1,7%, la 3.884,97 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Amazon.com Inc. s-au apreciat cu 1,9%, la 8682 dolari la ora 11.08. Comisia Europeană a anunţat marţi că acceptă angajamentele venite din partea gigantului vânzărilor online de a nu mai utiliza datele vânzătorilor de pe piaţă şi de a asigura accesul egal la Buy Box şi Prime.

- Acţiunile producătorului de maşini electrice Tesla Inc. au consemnat un avans de 1%, la 139,16 dolari la ora 11.11. Un nou val de disponibilizări ar urma să afecteze în următorul trimestru Tesla, a anunţat ieri site-ul de ştiri Electrek, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1,8%, la 10.733,94 puncte la ora 11.13.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia s-au înscris pe un curs mixt ieri, investitorii având temeri legate de mersul viitor al economiei.

- Titlurile grupului bancar japonez Sumitomo Mitsui Financial Inc. s-au apreciat cu 4,1%, la 5.179 yeni, cele ale Mizuho Financial Group Inc. - cu 2,2,la 1.806 yeni. Banca Japoniei a şocat pieţele financiare globale prin mărirea în mod neaşteptat a intervalului ţintă al randamentului obligaţiunilor pe 10 ani, provocând marţi vânzări de obligaţiuni şi acţiuni în întreaga lume. Banca centrală şi-a modificat politica de control al curbei randamentului (YCC) pentru a permite ca intervalul randamentului obligaţiunilor de stat japoneze (JGB) pe termen de 10 ani să fie mutat cu 0,50 de puncte procentuale de fiecare parte, faţă de obiectivul său de 0%, în creştere faţă de marja anterioară de 0,25 de puncte procentuale, într-o mişcare menită să atenueze efectele măsurilor de stimulare monetară prelungită.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,7%, la 26.387,72 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au urcat cu 2,4%, la 46,33 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 1,7%, la 115,11 dolari australieni, pe fondul speranţelor legate de oprirea majorării dobânzilor de către banca centrală a Australiei. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au câştigat 3%, atingând 20,53 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,3%, la 7.115,10 puncte.