BURSELE LUMII Pieţele de acţiuni - pe creştere, în aşteptarea învestirii lui Trump

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în aşteptarea inaugurării mandatului preşedintelui SUA, Donald Trump.

• Euronext Paris

- Acţiunile LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton SA, cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume, s-au depreciat cu 0,2%, la 688,50 euro la ora locală 15.00, cele ale Christian Dior SA au urcat cu 0,2%, la 641 euro. Companiile globale producătoare de bunuri de lux se pregătesc să investească masiv în acest an pentru a convinge cumpărătorii americani să cheltuie pe brăţări cu diamante, genţi din piele matlasată şi alte produse de modă de designer, pe fondul previziunilor privind continuarea slăbiciunii pieţei din China, conform Reuters.

- Titlurile producătorului de spirtoase Pernod Ricard SA au crescut cu 0,09%, la 107,50 euro la ora 15.01, cele ale Remy Cointreau SA - cu 1,2%, la 56,05 euro, deşi asociaţia profesională Comite Champagne a anunţat, potrivit Reuters, că livrările de şampanie franţuzească au scăzut cu aproape 10% anul trecut, pe măsură ce incertitudinile economice şi politice au afectat apetitul consumatorilor.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,6%, la 7.758,32 puncte la ora 15.02.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Commerzbank AG s-au apreciat cu 2,8%, la 18,07 euro la ora 15.19. Banca germană analizează posibilitatea de a desfiinţa mii de locuri de muncă, în încercarea de a respinge o ofertă de preluare nedorită din partea băncii italiene UniCredit SpA, potrivit unor surse citate de Financial Times. Acestea afirmă că planurile, care nu au fost încă finalizate, urmează să fie prezentate consiliului pentru muncă în săptămânile următoare. Oficialii Commerzbank nu au făcut declaraţii privind aceste informaţii.

- Titlurile companiei auto Mercedes-Benz Group AG au câştigat 2,5%, ajungând la 56,44 euro la ora 15.19. Uniunea Europeană ar trebui să îi încurajeze pe constructorii chinezi de automobile să deschidă mai multe uzine în blocul comunitar, în cadrul unui acord destinat renunţării la tarifele punitive impuse la importurile de automobile electrice chineze, a declarat directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kallenius, citat de Financial Times.

- Tot pe segmentul auto, acţiunile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au apreciat cu 2,4%, la 78,96 euro la ora 15.21, cele ale Volkswagen AG - cu 1,5%, la 96,85 euro.

- Indicele DAX a urcat cu 0,6%, la 20.030,35 puncte la ora 15.23.

• SIX Swiss Exchange

- Titluriel Belimo Holding AG au crescut cu 2,2%, la 656,50 franci la ora 15.22. Furnizorul elveţian de soluţii de încălzire şi ventilaţie a raportat venituri anuale peste aşteptările analiştilor.

- Indicele SMI a urcat cu 0,3%, la 12.026,08 puncte la ora 15.25.

Pieţele americane au fost închise ieri, americanii sărbătorind Ziua lui Martin Luther King Jr.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în aşteptarea inaugurării noului mandat al preşedintelui american.

- În acest context, titlurile companiei auto nipone Toyota Motor Corp. s-au apreciat cu 2,9%, la 2.870 yeni, cele ale Honda Motor Co. - cu 1,5% la 1.482 yeni, acţiunile Suzuki Motor Corp. - cu 2,1%, la 1.780 yeni.

- Titlurile grupului bancar Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. au urcat cu 2,6%, la 1.916 yeni, cele ale Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - cu 1,4% la 3.831 yeni, în plin sezon de raportări financiare ale băncilor americane. În plus, Banca Japoniei va avea, săptămâna aceasta, o reuniune de politică monetară, analiştii anticipând o majorare a dobânzii de referinţă.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,2%, la 38.902,50 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile South32 Ltd. s-au apreciat cu 0,9%, la 3,51 dolari australieni. Compania minieră a anunţat, pentru cel de-al doilea trimestru fiscal, majorarea producţiei de aluminiu.

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au apreciat cu 1,1%, la 120,09 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,5%, la 40,24 dolari australieni, în baza creşterii cotaţiilor materiilor prime.

- Titlurile Star Entertainment Group Ltd. au scăzut cu 17,9%, la 0,12 dolari australieni. Operatorul de cazinouri a raportat pierderi pentru cel de-al doilea trimestru fiscal.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,5%, la 8.347,40 puncte.