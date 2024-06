BURSELE LUMII Pieţele din Europa, în declin

Bursele din Europa au scăzut ieri, după ce, în ziua anterioară, Rezerva Federală din SUA (Fed) a lăsat neschimbată dobânda de referinţă şi a semnalat că se aşteaptă la o singură reducere a acesteia, înainte de sfârşitul anului, din cauza inflaţiei persistente.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Renault SA au coborât cu 2,7%, la 49,40 euro la ora locală 16.17. Renault a extins gama de modele a mărcii sport Alpine prin prezentarea, ieri, a primului model complet electric al acestei mărci, într-un moment în care compania vrea să atragă noi investitori şi parteneri în SUA, potrivit Bloomberg.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1%, la 7.864,43 puncte la ora 16.03.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au depreciat cu 2,2%, la 88,30 euro la ora 16.18, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 1,6%, la 63,77 euro. Producătorii de automobile din Europa sunt afectaţi de apariţia informaţiei conform căreia unele dintre cele mai mari companii de profil din lume se confruntă cu procese în Marea Britanie pentru că ar fi manipulat testele de emisii ale vehiculelor.

- Acţiunile Uniper SE au pierdut 1,5%, ajungând la 51,10 euro la ora 16.18. Compania germană de utilităţi a anunţat miercuri că un tribunal de arbitraj i-a dat dreptul de a solicita despăgubiri "în valoare de peste 13 miliarde de euro" pentru volumele de gaze naturale ruseşti care nu i-au fost furnizate de grupul Gazprom PJSC începând de la mijlocul anului 2022, conform AFP.

- Indicele DAX a coborât cu 1,7%, la 18.321,30 puncte la ora 16.21.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, pe fondul temerilor legate de inflaţie.

- Acţiunile Citigroup Inc. au scăzut 0,9%, la 59,47 dolari la ora locală 10.37, cele ale Bank of America Corp. - cu 1%, la 39,02 dolari, după decizia Fed de menţinere a dobânzii de referinţă.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,6%, la 38.475,94 puncte la ora 10.39, S&P 500 - cu 0,03%, la 5.419,40 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Broadcom Inc., furnizor de produse software, au urcat cu 13,4%, la 1.695,19 dolari la ora 10.38, după ce acesta a raportat rezultate financiare peste aşteptări.

- În schimb, acţiunile Dave & Buster's Entertainment Inc. au pierdut 12,1%, ajungând la 44,25 dolari la ora 10.39, compania de restaurante şi divertisment raportând venituri sub aşteptări.

- Titlurile Tesla Inc. s-au apreciat cu 3,3%, la 183,10 dolari la ora 10.48. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunţat că acţionarii grupului erau pe cale să valideze prin vot "cu o largă majoritate" planul cu privire la remuneraţia sa de 56 de miliarde de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,3%, la 17.661,44 puncte la ora 10.50.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, după decizia Fed de menţinere a dobânzii.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 1,4%, la 10.000 de yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 1,2%, la 1.598 yeni, investitorii aşteptând, astăzi, decizia de politică monetară a băncii centrale de la Tokyo (BoJ).

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,4%, la 38.720,47 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile gigantului minier BHP Group Ltd. au coborât cu 0,7%, la 43,20 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Ltd. - cu 0,4%, la 120,62 dolari australieni, chiar dacă preţul minereului de fier încerca să se redreseze. În acelaşi domeniu, titlurile Fortescue Ltd. s-au apreciat cu 0,6%, la 23,42 dolari australieni.

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au coborât cu 0,2%, la 13,71 dolari australieni, cele ale Newmont Corp. - tot cu 0,2%, la 61,11 dolari australieni, ca urmare a declinului preţul metalului galben.

- Titlurile companiei petroliere Santos Ltd. au scăzut cu 0,4%, la 7,48 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 0,9%, la 27,54 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Acţiunile Australian Vintage Ltd. au înregistrat un minus de 44,9%, la 0,19 dolari australieni. Compania care operează în industria producţiei de vin a reuşit să atragă de la investitori instituţionali 15 milioane de dolari australieni, evitând astfel o criză financiară imediată.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,4%, la 7.749,70 puncte.