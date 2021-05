Bursele din Europa au scăzut ieri, în majoritate, investitorii fiind atenţi la evoluţia pandemiei de Covid în Asia, unde sunt tot mai multe restricţii din cauza creşterii numărului de îmbolnăviri.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei aeriene irlandeze low-cost Ryanair Holdings Plc s-au depreciat cu 2%, la 16,51 euro la ora locală 15.43. Operatorul de transport a raportat pierderi anuale record de 815 milioane de euro, după ce restricţiile impuse în contextul pandemiei l-au obligat să anuleze 80% din zboruri.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,03%, la 7.041,28 puncte la ora 15.44.

• Euronext Paris

- Acţiunile producătorului auto franco-italian Stellantis NV au consemnat un avans de 1,2%, la 15,04 euro la ora 16.30. Stellantis şi grupul taiwanez Foxconn, compania care asamblează telefoanele iPhone, urmează să anunţe astăzi încheierea unui parteneriat strategic.

- Titlurile companiei farmaceutice franceze Sanofi SA au crescut cu 1,2%, la 87,77 euro la ora 16.31. Societatea a publicat rezultate pozitive ale unui test clinic ale principalului său vaccin-candidat împotriva Covid-19, dezvoltat împreună cu laboratorul farmaceutic britanic GSK, în urma unui eşec care a cauzat mai multe luni de întârziere.

- Acţiunile producătorului de articole de lux LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SA au consemnat un minus de 0,5%, la 624,70 euro la ora 16.32, deşi firma de consultanţă Bain & Co. estimează că sectorul produselor de lux ar putea să depăşească impactul crizei coronavirusului încă din acest an, pe măsură ce consumatorii chinezi şi americani vor ajuta ca vânzările de produse de lux să revină la nivelul la care erau înaintea pandemiei.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,3%, la 6.366,43 puncte la ora 16.33.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au scăzut uşor ieri dimineaţă, în regiune revenind temerile de inflaţie.

- Titlurile The Walt Disney Co. au înregistrat un declin de 0,9%, la 172,07 dolari la ora 09.48. Disneyland Paris va fi redeschis pe 17 iunie, cu Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club Hotel şi Disney Village, în conformitate cu măsurile de siguranţă sanitară în vigoare. Disney's Hotel New York - The Art of Marvel va fi deschis pe 21 iunie, iar rezervările pot fi făcute începând de astăzi.

- Acţiunile gigantului american al telecomunicaţiilor AT&T Inc. s-au apreciat cu 4,6%, la 33,72 dolari la ora locală 09.48. Compania se pregăteşte să se separe de operaţiunile sale din domeniul media, regrupate sub umbrela WarnerMedia, care ar urma să fuzioneze cu an alt gigant din domeniul media, grupul Discovery, conform unor surse citate de Bloomberg.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,4%, la 34.256,30 puncte la ora 09.50, S&P 500 - tot cu 0,4%, la 4.159,41.

• Nasdaq

- Titlurile producătorului de maşini electrice Tesla Inc. au pierdut 0,3%, atingând 587,82 dolari la ora 09.51. Directorul general al Tesla, Elon Musk, urmează să viziteze prima uzină europeană de asamblare a automobilelor electrice în apropiere de Berlin, au anunţat ieri autorităţile germane, la scurt timp după ce inaugurarea unităţii a fost amânată până la finalul anului.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,5%, la 13.366,47 puncte la ora 09.51.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au avut un curs mixt ieri, din cauza temerilor generate de creşterea numărului de îmbolnăviri de Covid în unele ţări din regiune.

- Acţiunile Fast Retailing Co., companie niponă de retail, s-au depreciat cu 1%, la 86,090 yeni, cele ale SoftBank Group Corp., companie de media şi telecomunicaţii, cu 1,4%, la 8.412 yeni. Guvernul de la Tokyo a extins starea de urgenţă în mai multe regiuni.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. au scăzut cu 2,7%, la 3.238 yeni, după ce aceasta a estimat că profitul său net va scădea cu 10,3% în exerciţiul fiscal curent.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,9%, la 27.824,83 puncte.

• Seoul Stock Exchange

- Acţiunile SK Bioscience Co. au crescut cu 9,3%, la 159.500 woni. Unitatea sa de producţie a vaccinurilor AstraZeneca şi Novavax împotriva Covid-19 a primit aprobarea din partea Agenţiei Europene a Medicamentului.

- Indicele Kospi a pierdut 0,6%, ajungând la 3.134,52 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile producătorului de aur Evolution Mining Ltd. au urcat cu 5,4%, la 5,12 dolari australieni, cele ale rivalului Newcrest Mining Ltd. - cu 2,6%, la 28,35 dolari australieni. Cotaţia aurului a crescut până la cel mai ridicat nivel al ultimelor trei luni.

- Acţiunile operatorului de cazinouri Crown Resorts Ltd. s-au apreciat cu 0,8%, la 13,15 dolari australieni. Gigantul a respins oferta îmbunătăţită de 8,3 miliarde de dolari primită de la firma americană de private equity Blackstone.

- Titlurile Ampol Ltd. au înregistrat un plus de 6,1%, la 27,51 dolari australieni, cele ale Viva Energy Group Ltd. - de 7%, la 2,13 dolari australieni. Cei doi frunizori de combustibili au primit un pachet masiv de finanţare de la guvern ca să-şi poată menţină rafinăriile deschise.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,1%, la 7.023,60 puncte.