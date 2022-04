Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv vineri, investitotrii urmărind evenimentele legate de conflictul dintre Rusia şi Ucraina.

• Euronext Milano

- Titlurile Intesa Sanpaolo SpA au urcat cu 1,6%, la 1,98 euro. Banca italiană a oprit orice finanţare către parteneri contractuali din Rusia şi Belarus, şi a pus operaţiunile locale sub supervizarea specială a unei divizii de criză.

- Acţiunile companiei petroliere Eni SpA s-au apreciat cu 4,2%, la 13,82 euro. Premierul Italiei, Mario Draghi, şeful Eni, Claudio Descalzi, ministrul Italian de Externe, Luigi Di Maio, şi ministrul Tranziţiei Energetice, Roberto Cingolani, efectuează astăzi o vizită în Algeria, ca să semneze un acord de creştere a importurilor de gaze naturale din această ţară, spun surse citate de Reuters.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 2,1%, la 24.819,15 puncte.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei aeriene germane Deutsche Lufthansa AG au înregistrat un plus de 0,3%, la 6,96 euro. Operatorul de transport aerian are cu aproximativ 10 miliarde de euro (11 miliarde de dolari) mai multe datorii din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit directorului executiv Carsten Spohr. "Acesta este preţul. A fost scump", a spus Spohr într-un interviu pentru ziarul Schweiz am Wochenende.

- Acţiunile Scout24 SE au urcat cu 13,7%, la 59,52 euro. Piaţa digitală germană ar putea primi o ofertă de preluare, conform presei locale.

- Indicele DAX a crescut cu 1,5%, la 14.283,67 puncte.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs mixt vineri, investitorii având în atenţie înăsprirea politicii monetare în SUA.

- În acest context, titlurile JPMorgan Chase & Co., cea mai mare bancă americană, au crescut cu 1,8%, la 133,49 dolari, cele ale Citigroup Inc. - cu 1,7%, la 50,88 dolari.

- În acelaşi sector, acţiunile Bank of America Corp. s-au apreciat cu 0,7%, la 39,67 dolari, cele ale Morgan Stanley - cu 1,1%, la 84,06 dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,4%, la 34.721,12 puncte, S&P 500 a scăzut cu 0,3%, la 4.488,28 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Discovery Inc., companie media, au câştigat 5,9%, ajungând la 24,43 dolari. Fuziunea dintre grupurile Discovery şi WarnerMedia a fost finalizată, producând efecte din data de 8 aprilie. Afacerea dă naştere Warner Bros. Discovery Inc., grup din care vor face parte acum, pe lângă posturi precum Eurosport, Animal Planet, TLC şi HGTV, HBO, CNN, TNT, Turner Sports, studioul de film Warner Bros. şi o serie de alte active media importante.

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au depreciat cu 1,9%, la 2.665,75 dolari. Google va începe să completeze programul instituţiilor şi firmelor prezente pe Google Maps cu ajutorul unor algoritmi de învăţare mecanică.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1,3%, la 13.711 puncte.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat vineri, investitorii urmărind evoluţiile legate de războiul Rusia-Ucrainia.

- Acţiunile companiei auto japoneze Toyota Motor Corp. s-au depreciat cu 3,4%, la 2.096 yeni, după apariţia informaţiei conform căreia aceasta ar putea fi obligată să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari - despăgubiri către clienţii din Australia care au cumpărat maşini cu filtre de motor diesel defecte.

- Titlurile Toshiba Corp. au urcat cu 1,9%, la 4.980 yeni. Conglomeratul a anunţat că opreşte planul de separare în două companii şi ia în considerare alte opţiuni, printre care delistarea.

- Acţiunile Nikon Corp., companie care produce aparate foto, au crescut cu 7,6%, la 1.368 yeni, după ce aceasta a informat că va răscumpăra titluri în valoare de 30 de miliarde de yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,4%, la 26.985,80 puncte.

• Sydney Stok Exchange

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au crescut cu 0,2%, la 118,98 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 1,7%, la 51,94 dolari australieni, ca urmare a avansului preţului cuprului.

- Titlurile Newcrest Mining Ltd., cel mai mare producător de aur din Australia, au consemnat un plus de 2,9%, la 27,59 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd. - de 2,1%, la 4,32 dolari australieni, pe fondul creşterii preţului metalului galben.

- Indicele S&P/ASX 200 s-a apreciat cu 0,5%, la 7.478 puncte.