Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, unele dintre acestea atingând noi niveluri record, pe fondul rezultatelor solide anunţate de companiile de pe continent.

• London Stock Exchange

- Titlurile operatorului britanic de telefonie Vodafone Group Plc au urcat cu 5%, la 118,07 pence la ora locală 16.16. Compania şi-a revizuit în creştere estimările privind fluxul de numerar din acest an, după ce a raportat un avans de 6,5% al câştigurilor de bază ajustate în perioada aprilie -septembrie 2021, datorită performanţei bune din cea mai mare piaţă a sa, Germania.

- Acţiunile Royal Dutch Shell Plc au câştigat 1,7%, ajungând la 1.704,60 pence la ora 16.17. Compania petrolieră anglo-olandeză a anunţat că intenţionează să-şi mute sediul central în Marea Britanie, ca parte a propunerilor de simplificare a structurii sale. Acţionarii urmează să voteze în 10 decembrie dacă sunt de acord cu mutarea rezidenţei fiscale din Olanda în Regatul Unit.

- Titlurile gigantului petrolier britanic BP Plc au înregistrat un plus de 1,1%, la 345,40 pence la ora 16.19. BP este angajat să combată schimbările climatice, conform directorului general al grupului, Bernard Looney.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,2%, la 7.336,95 puncte la ora 16.23.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Volkswagen AG au coborât cu 0,4%, la 282,60 euro la ora 17.04. Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni încercarea Volkswagen de a evita procesele intentate de autorităţile din trei state americane care solicită despăgubiri ca urmare a scandalului de manipulare a testelor de emisii diesel în care a fost implicat producătorul german de automobile.

- Indicele DAX a crescut cu 0,6%, la 16.244,32 puncte la ora 17.05.

• New York Stock Exchange

Pieţele din SUA au urcat în prima parte a zilei de ieri, după publicarea datelor care arată creşterea vânzărilor retail în octombrie.

- Titlurile lanţului de magazine Macy's Inc. au crescut cu 1%, la 31,35 dolari la ora locală 11.09, cele ale The Home Depot Inc. - cu 5,5%, la 391,65 dolari.

- Acţiunile constructorului de avioane Boeing Co. s-au depreciat cu 2%, la 228,42 dolari la ora 11.09. Un judecător american a aprobat luni un acord al Boeing de recunoaştere a răspunderii sale pentru daune compensatorii în procesele intentate de familiil celor 157 de pasageri morţi în prăbuşirea unui avion 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, în 2019.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 36.235,58 puncte la ora 11.11, S&P 500 - tot cu 0,4%, la 4.700,14.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. au câştigat 3,1%, afişând un preţ de 1.045 dolari la ora 11.12. Capitalizarea producătorului de maşini electrice a scăzut luni sub 1.000 de miliarde de dolari, după vânzarea de către directorul general Elon Musk a unor acţiuni ale companiei de 6,9 miliarde de dolari.

- Titlurile Amazon.com Inc. s-au apreciat cu 0,3%, la 3.555,22 dolari la ora 11.12. Cel mai mare grup de comerţ online din lume anunţă lansarea unei aplicaţii native de MacOS pentru serviciul de streaming Prime Video, pe care abonaţii o pot folosi ca să acceseze producţiile incluse în abonament.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,4%, la 15.922,72 puncte la ora 11.14.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, în contextul în care summit-ul virtual dintre preşedintele american Joe Biden şi omologul său chinez Xi Jinping nu a produs o schimbare majoră în privinţa acordurilor pentru atenuarea tensiunilor dintre cele două puteri economice.

- Acţiunile companiei auto japoneze Subaru Corp. s-au apreciat cu 5,2%, la 2.328 yeni, după ce JPMorgan Securities a modificat în sens pozivit ratingul şi ţinta de preţ pentru aceste titluri.

- Acţiunile Toyota Motor Corp. au urcat cu 1,9%, la 2.142 yeni. Săptămâna trecută, compania auto a informat că a început să recupereze producţia pierdută din cauza crizei de semiconductori.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,1%, la 29.808,12 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au scăzut cu 2,6%, la 36,49 dolari australieni, cele ale Iluka Resources Ltd. - cu 4,1%, la 8,77 dolari australieni, ca urmare a declinului cotaţiilor minereului de fier. Din acelaşi motiv, acţiunile Mount Gibson Iron Ltd. au coborât cu 6,4%, la 0,36 dolari australieni, cele ale Fortescue Metals Group Ltd. - cu 0,3%, la 15,89 dolari australieni.

- Titlurile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au consemnat un declin de 0,8%, la 22,33 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - de 0,9%, la 6,80 dolari australieni. Avansul de pe piaţa petrolului s-ar putea atenua, deoarece preţurile care au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani au ajutat la majorarea producţiei globale, în special în SUA, estimează Agenţia Internaţională a Energiei.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,7%, la 7.420,40 puncte.