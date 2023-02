Bursele europene au urmat un curs negativ şi ieri, în aşteptarea publicării minutelor reuniunii băncii centrale americane (Fed) din 31 ianuarie - 1 februarie.

• Deutsche Börse

- Titlurile Fresenius Medical Care AG, companie germană din domeniul sanitar, s-au depreciat cu 4,6%, la 27,51 euro la ora locală 15.50. Fresenius a anunţat că îşi va simplifica structura şi va tăia costurile.

- Acţiunile companiei auto Volkswagen AG stagnau la 165 de euro la ora 15.50. Volkswagen va trimite o nouă solicitare Spaniei pentru fonduri europene, deoarece analizează dacă va produce acolo încă un model electric, a declarat Wayne Griffiths, preşedintele - director general al SEAT, subsidiara spaniolă a Volkswagen.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,2%, la 15.370,31 puncte la ora 15.53.

• London Stock Exchange

- Acţiunile Rio Tinto Plc au înregistrat un minus de 3,7%, la 5.973 pence la ora 15.09. Compania minieră anglo-australiană a raportat un profit net de 13,3 miliarde de dolari pentru 2022, mai mic cu 38% faţă de anul anterior. Rio Tinto a mai informat că taie cu peste 50% dividendul.

- Titlurile Lloyds Banking Group Plc au urcat cu 0,5%, la 51,20 pence la ora 15.11. Banca britanică a raportat un profit înainte de taxe de 8,4 miliarde de dolari pentru 2022, neschimbat faţă de 2021.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,9%, la 7.906,45 puncte la ora 15.12.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au scăzut ieri dimineaţă, în aşteptarea minutelor Fed.

- Acţiunile Walmart Inc. au coborât cu 1,5%, la 145,13 dolari la ora locală 10.16. Rezultatele financiare anunţate marţi de retailer arată că, în ultimul trimestru din 2022, consumatorii au fost tot mai atenţi la bugetele lor.

- Titlurile Ford Motor Co. au coborât cu 0,2%, la 12,18 dolari la ora 10.18. Compania auto americană, producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution (LGES) şi conglomeratul turc Koc Holding au semnat un acord neangajant pentru înfiinţarea unei societăţi mixte prin care va fi creată în Turcia una din cele mai mari facilităţi de celule de baterii destinate vehiculelor electrice din Europa.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,08%, la 33.103,43 puncte la ora 10.18, S&P 500 - cu 0,2%, la 3.989,90 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Microsoft Corp., cel mai mare producător de software din lume, au pierdut 0,3%, atingând 251,94 dolari la ora 10.18. Preşedintele Microsoft, Brad Smith, a declarat marţi că gigantul american a convenit asupra unui acord de licenţă pe zece ani care va aduce jocurile Activision pe platforma Nvidia.

- Acţiunile Tesla Inc. au coborât cu 2,2%, la 193,10 dolari la ora 10.20. Tesla a renunţat la planurile de a produce baterii întregi în Brandenburg, Germania, şi va efectua în schimb unele etape de producţie în Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, conform Ministerului Economiei din Brandenburg.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,2%, la 11.464,27 puncte la ora 10.20.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, tot în aşteparea publicării minutelor reuniunii Fed.

- În acest context, titlurile producătorului nipon de utilaje grele Komatsu Ltd. au coborât cu 1,9%, la 3.265 yeni, cele ale producătorului de roboţi industriali Fanuc Corp. - cu 1,7%, la 22.070 yeni.

- Acţiunile companiei de retail Fast Retailing Co. au pierdut 1,8%, ajungând la 80.050 yeni, după ce, marţi, giganţii americani de profil Walmart Inc. şi Home Depot Inc. au raportat profituri trimestriale dezamăgitoare.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 1,3%, la 27.104,32 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au scăzut cu 0,1%, la 30,06 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,2%, la 99,20 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală a Australiei, a semnalat că vor fi necesare creşteri suplimentare ale dobânzilor, în lunile următoare, pentru combaterea inflaţiei.

- Titlurile Newcrest Mining Ltd., cel mai mare producător de aur din Australia, s-au depreciat cu 2%, la 23,26 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd. - cu 3,1%, la 2,80 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor metalului preţios. Tot în acest sector, acţiunile Northern Star Resources Ltd. au pierdut 3,3%, ajungând la 10,64 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,3%, la 7.314,50 puncte.