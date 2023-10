Bursele din Europa au scăzut ieri, din cauza raportărilor dezamăgitoare ale unor companii, dar şi a tensiunilor geopolitice continue din Orientul Mijlociu.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA au coborât cu 7%, la 33,56 euro la ora locală 14.57, după ce aceasta a raportat un ritm încetinit de creştere a vânzărilor sale, din cauza deprecierii monedei. Renault a informat că veniturile sale au sporit cu 7,6% în trimestrul al treilea. În perioada iulie-septembrie 2023, veniturile grupului Renault au urcat la 10,51 miliarde de euro, puţin peste estimările analiştilor care mizau pe venituri de 10,46 miliarde de euro.

- În acelaşi sector, acţiunile grupului franco-italo-american Stellantis NV s-au depreciat cu 3,6%, la 18,11 euro la ora 14.58.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,5%, la 6.931,17 puncte la ora 15.00.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Adidas AG au urcat cu 0,06%, la 176,46 euro la ora 15.00. Producătorul german de echipament sportiv a raportat rezultate financiare peste aşteptări pentru trimestrul al treilea.

- Tot pe acest segment, titlurile Puma AG au consemnat un declin de 0,4%, la 51,22 euro la ora 15.02.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,06%, la 15.086,50 puncte la ora 15.03.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs ascendent ieri dimineaţă, chiar dacă investitorii sunt atenţi în continuare la conflictul din Orientul Mijlociu.

- Acţiunile companiei auto Ford Motor Corp. au coborât cu 0,9%, la 11,65 dolari la ora locală 09.51. Ford a anunţat miercuri schimbări la nivelul conducerii de vârf, promovându-l pe şeful unităţii de vehicule cu combustie, Kumar Galhotra, în funcţia de director de operaţiuni.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,08%, la 33.690,17 puncte la ora 09.51, S&P 500 - cu 0,1%, la 4.318,84 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Alphabet Inc., firma-mamă a Google, s-au apreciat cu 1%, la 139,34 dolari la ora 09.52. Alphabet va începe să producă smartphone-uri în India, primul model urmând să fie Pixel 8, conform unui director din cadrul grupului american, citat de Reuters.

- Acţiunile producătorului de maşini electrice Tesla Inc. au coborât cu 7,7%, la 224 dolari la ora 09.53. Compania manifestă o atitudine prudentă faţă de extinderea capacităţilor sale de producţie a automobilelor electrice, pe fondul incertitudinilor economice şi al temerilor referitoare la încetinirea cererii, conform Reuters. Directorul general al Tesla, Elon Musk, s-a declarat îngrijorat că majorarea costurilor cu împrumuturilor ar putea să îi împiedice pe potenţialii clienţi să îşi permită un automobil Tesla, în pofida reducerilor substanţiale de preţ, adăugând că va aştepta ca situaţia economiei să devină mai clară înainte de a accelera construcţie uzinei din Mexic.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 13.346,66 puncte la ora 09.54.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, după declinul consemnat de pieţele americane în ziua anterioară.

- În contextul dat, titlurile companiei auto nipone Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 1,5%, la 1.650 yeni, cele ale Toyota Motor Corp. - de 0,9%, la 2.645 yeni. Potrivit datelor oficiale anunţate ieri, exporturile Japoniei au crescut cu 4,3% în septembrie, în ritm anual, în vreme ce importurile s-au diminuat cu 16,3%, iar balanţa comercială a trecut pe surplus: 62,4 trilioane de yeni (410 miliarde de dolari).

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,9%, la 31.430,62 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au depreciat cu 1,5%, la 29,12 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 0,7%, la 25,63 dolari australieni. Conform guvernatorului Băncii Australiei (RBA), economia ţării se află într-o situaţie "provocatoare", în condiţiile în care consumul încetineşte, dar inflaţia încă se află la un nivel ridicat.

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. au coborât cu 1,4%, la 45,23 dolari australieni, cele ale Fortescue Metals Group Ltd. - cu 0,2%, la 21,87 dolari australieni, ca urmare a declinului cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, titlurile Rio Tinto Group Ltd. s-au depreciat cu 1,7%, la 115,47 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 1,4%, la 6.981,60 puncte.