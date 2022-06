Bursele din Europa au crescut uşor ieri, în majoritate, în baza evoluţiilor din sectorul minier, impulsionat de relaxarea restricţiilor anti-Covid din China.

• London Stock Exchange

- Titlurile grupului minier Anglo American Plc s-au apreciat cu 1,6%, la 3.118 pence la ora locală 14.59, cele ale Antofagasta Plc - cu 1,4%, la 1.200,50 pence.

- Acţiunile traderului de materii prime Glencore Plc au câştigat 1%, ajungând la 450,50 pence la ora 14.59.

- Titlurile grupului petrolier BP Plc au crescut cu 0,8%, la 389,39 pence la ora 15.01, cele ale Royal Dutch Shell Plc - cu 0,7%, la 2.102,50 pence.

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 0,4%, la 7.238,42 puncte la ora 15.02.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei petroliere franceze Total SA au coborât cu 0,1%, la 49,50 euro la ora 15.48, cele ale grupului de utilităţi Engie SA - tot cu 0,1%, la 11,33 euro. Şefii marilor companii energetice din Franţa au cerut duminică populaţiei şi întreprinderilor să limiteze imediat consumul de energie, ca să se pregătească pentru o criză energetică ce se profilează, conform Reuters. "Trebuie să lucrăm împreună pentru a ne reduce consumul şi a recâştiga spaţiu de manevră", au declarat directorii generali ai Engie, EDF şi Total, într-o scrisoare deschisă publicată în săptămânalul Journal du Dimanche.

- Titlurile Electricite de France SA (EDF) au urcat cu 0,9%, la 7,80 euro la ora 15.50.

- Acţiunile Ipsen SA au pierdut 3,8%, atingând 84,55 euro la ora 15.51. Compania farmaceutică a anunţat preluarea Epizyme Inc., societate de terapii epigenetice noi.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,6%, la 6.036,15 puncte la ora 15.51.

• New York Stock Exchange

Bursele americane fluctuat ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi la noile date privind mersul economiei.

- Acţiunile US Bancorp. au coborât cu 1,1%, la 47,01 dolari la ora 10.10. Atticus Wealth Management LLC şi-a crescut deţinerea la US Bancorp în primul trimestru, conform holdingschannel.com.

- Titlurile Goldman Sachs Group Inc. s-au depreciat cu 0,9%, la 300,10 dolari la ora 10.12. Banca de investiţii vrea să atragă două miliarde de dolari pentru achiziţia activelor Celsius Holdings Inc. la un preţ cu discount, dacă creditorul de active digitale va intra în faliment, anunţă CoinDesk.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,2%, la 31.428,59 puncte la ora 10.15, S&P 500 - cu 0,3%, la 3.899 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile US Global Investors Inc. au înregistrat un plus de 3,2%, la 4,55 dolari la ora 10.16. Echo Lake Capital şi Deerhaven Capital vor să preia toate acţiunile de clasă A ale US Global Investors, la un preţ de 5,30 dolari fiecare.

- Acţiunile Robinhood Markets Inc. au urcat cu 0,7%, la 8,06 dolari la ora 10.17, după apariţia unor informaţii conform cărora Goldman Sachs a modifcat în sens pozitiv calificativul acordat companiei de servicii financiare: "neutru", de la "vinde".

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,8%, la 11.516,05 puncte la ora 10.19.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, după avansul puternic înregistrat pe pieţele SUA, la finele săptămânii trecute.

- Titlurile SoftBank Group Corp., companie japoneză de media şi telecomunicaţii, s-au apreciat cu 3,7%, la 5.418 yeni. Fondatorul şi directorul executiv al SoftBank, Masayoshi Son, a reiterat vineri că, cel mai probabil, conglomeratul va lista divizia britanică de proiectare de cipuri, dar încă nu a fost luată vreo decizie în acest sens.

- Acţiunile Tokyo Electric Power Co., furnizor de curent electric, au urcat cu 7,6%, la 513 yeni. Japonia se pregăteşte pentru o posibilă criză de energie, din cauza creşterii temperaturilor în toată ţara.

- Titlurile Sapporo Holdings Ltd. au câştigat 0,5%, atingând 2.962 yeni. Prodcătorul de bere a anunţat achiziţia companiei americane de profil Stone Brewing.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 1,4%, la 26.871,27 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei minere BHP Group Ltd. s-au apreciat cu 3%, la 41,20 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 2,4%, la 103,81 dolari australieni, pe fondul avansului cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au urcat cu 3,5%, la 17,88 dolari australieni.

- Titlurile Suncorp Group Ltd. au câştigat 3,6%, ajungând la 11,23 dolari australieni. Compania de asigurări a informat că derulează o revizuire strategică a operaţiunilor sale bancare.

- Acţiunile Link Administration Holdings Ltd. au afişat un preţ de 3,84 dolari australieni, mai mare cu 4,1% faţă de sesiunea anterioară, chiar dacă societatea canadiană de software Dye & Durham şi-a diminuat oferta de preluare pentru Link Administration.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,9%, la 6.706 puncte.