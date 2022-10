Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi la unele date privind economia zonei euro.

• London Stock Exchange

- Acţiunile companiei auto britanice de lux Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc au coborât cu 8,4%, la 109,45 pence la ora locală 14.50. Grupul chinez Zhejiang Geely Holding a anunţat achiziţia unei participaţii de 7,6% din Aston Martin, dar nu a dat publicităţii valoarea tranzacţiei.

- Titlurile grupului de telefonie Vodafone Plc au urcat cu 2,9%, la 104,02 pence la ora 14.50. Compania a ajuns la un acord privind preluarea rivalului portughez Nowo, o divizie a grupului spaniol de telefonie MasMovil.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,01%, la 6.892,94 puncte la ora 14.53.

• Euronext Paris

- Titlurile grupului bancar francez Societe Generale SA au câştigat 0,4%, atingând 20,50 euro la ora 15.38. Banca a anunţat vineri că board-ul său l-a ales în funcţia de director general pe Slawomir Krupa, care în prezent conduce divizia de investiţii bancare. Numirea lui Krupa va fi propusă la următoarea reuniune a acţionarilor, din mai 2023.

- Acţiunile companiei auto franco-italo-americane Stellantis NV au coborât cu 0,2%, la 12,25 euro la ora 15.40. Şeful Stellantis, Carlos Tavares, se aşteaptă ca aprovizionarea cu semiconductori să rămână dificilă până la sfârşitul anului viitor.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,3%, la 5.746,02 puncte la ora 15.40.

• Deutsche Börse

- Acţiunile RWE AG au crescut cu 1,9%, la 38,50 euro la ora 15.41. RWE, cel mai mare producător de energie din Germania, cumpără divizia de energie curată a Con Edison, pentru 6,8 miliarde de dolari, extinzându-şi prezenţa pe a doua mare piaţă de energie regenerabilă din lume.

- Titlurile Uniper SE, cel mai mare importator german de gaze naturale, au pierdut 2%, atingând 3,83 euro la ora 15.43. Europa se confruntă cu un "risc fără precedent" la adresa livrărilor de gaze naturale în cursul acestei ierni, avertizează Agenţia Interna-ţi onală a Energiei.

- Indicele DAX a crescut cu 0,2%, la 12.139,96 puncte la ora 15.44.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, după ce randamentele bondurilor s-au mai diminuat.

- În acest context, acţiunile băncii de investiţii Goldman Sachs Group Inc. au urcat cu 2%, la 299,22 dolari la ora locală 10.26, cele ale Morgan Stanley - cu 2,1%, la 80,70 dolari. Titlurile Citigroup Inc. au câştigat 1,2%, atingând 42,16 dolari la ora 10.28.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2,2%, la 29.354,38 puncte la ora 10.28, S&P 500 - cu 2 %, la 3.657,92 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Moderna Inc. s-au apreciat cu 2,5%, la 121,25 dolari la ora 10.29. Compania farmaceutică a refuzat să pună la dispoziţia Chinei proprietatea intelectuală aflată la baza vaccinului pentru Covid-19, blocând negocierile pentru comercializarea acestuia, spun surse citate de Financial Times.

- Acţiunile Meta Inc., deţinătorul Facebook, au urcat cu 2,3%, la 138,78 dolari la ora 10.30. Aplicaţia Facebook de Android va înlocui componenta oferită de sistemul de operare pentru deschiderea link-urilor, folosită până acum, cu un browser web propriu, bazat pe Chromium.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1,6%, la 10.747,73 puncte la ora 10.31.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, din cauza temerilor de recesiune.

- Acţiunile companiei nipone de telecomunicaţii KDDI Corp. au coborât cu 1,3%, la 4.187 yeni, cele ale operatorului de magazine Fast Retailing Co. - cu 0,5%, la 76.320 yeni.

- Titlurile producătorului de electronice Sony Corp. au urcat cu 2,4%, la 9.509 yeni, cele ale Panasonic Corp. - cu 1%, la 1.025 yeni. Ministrul japonez al Finanţelor, Shunichi Suzuki, s-a declarat în favoarea măsurilor decisive pe piaţa valutară, dacă yenul va continua să se aprecieze.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,1%, la 26.215,79 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. au coborât cu 0,3%, la 28,73 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,1%, la 90,61 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală australiană, este aşteptată să crească dobânda-cheie în reuniunea de politică monetară de astăzi.

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au depreciat cu 0,3%, la 93,10 dolari australieni, cele ale Fortescue Metals Group Ltd. au urcat cu 0,7%, la 16,93 dolari australieni, pe fondul volatilităţii de pe piaţa minereului de fier. În acelaşi domeniu, titlurile BHP Group Ltd. au câştigat 0,2%, atingând 38,60 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,3%, la 6.456,90 puncte.