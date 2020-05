Buzăul a făcut prima recoltare de plasmă pentru tratarea pacienţilor COVID-19

În timp ce numărul infecţiilor cu coronavirus creşte într-un ritm alarmant în Buzău, judeţul vine şi cu veşti bune. Centrul de Transfuzii Sanguine din municipiul Buzău a făcut deja prima recoltare de plasmă hiperimună. Deşi procedura a început timid şi fără o listă prea mare lungă de donatori, conducerea Centrului de Transfuzii Sanguine este încrezătoare că va putea trece cu bine peste această perioadă şi va convinge şi alţi buzoieni care au învins boala să devină din pacienţi posibili salvatori.

Prima recolatare la Buzău a avut loc joi, pe 14 mai, chiar imediat după ce personalul de la Centrul de Transfuzii Sanguine a fost instruit să folosească aparatul de plasmafereză, iar vestea a fost dată pe Facebook, chiar de directorul unităţii medicale.

"Astăzi, la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau, a avut loc o premieră. Prima plasmă recoltata de la un donator vindecat de Covid 19, prin plasmafereza cu ajutorul echipamentului pus la dispoziţie de Consiliul Judeţean Buzău. Multumim tânărului Adrian, care după ce a trecut prin infecţie si s-a vindecat a găsit resursa sufletească necesară pentru a ajuta alţi pacienţi infectati, aflaţi în stare gravă!Felicitări!Aceşti oameni sunt cu adevărat niste eroi!Vă rugăm pe toţi cei care v-ati vindecat, după cel puţin 2 săptămâni de la externarea din spital, sa ne contactati în vederea recoltarii de plasmă", a scris pe Facebook, Adriana Crăciun, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Buzău.

Plasma recoltată de la primul donator a fost dejà trimisă spre validare la Bucureşti, iar dacă totul va fi bine, cantitatea va fi suficientă pentru tratarea a trei pacienţi aflaţi în stare critic din cauza infecţiei cu coronavirus.

Primul donator, un tănăr infectat de două ori cu COVID-19

Adrian Ivan are 30 de ani şi la debutul pandemiei se afla la muncă în Italia. Când Italia a devenit zonă roşie COVID-19, tânărul s-a întors împreună cu colegii săi în ţară. El a ajuns la Buzău şi imediat a fost dus, potrivit procedurii, în carantină într-un centru special. El a ajuns la Arbănaşi, o fostă tabără din judeţul Buzău. Acolo regula distanţării sociale nu a fost păstrată, şi toţi cei carantinaţi acolo au intrat în contact unii cu alţii. Aşa crede Adrian că a ajuns să contracteze virusului.

"Nu ştiu sigur de unde am luat virusul. Dar când am fost în carantină la Arbănaşi, am stat cu toţii în curte şi ulterior am aflat că unul dintre cei de acolo a fost găsit pozitiv şi aşa cred că as fi putut şi eu să mă îmbolnăvesc. În prima zi de carantină am fost testatţi, iar acel test care a venit după şase zile a fost negativ. Însă, testul luat în a 12-a zi a fost pozitiv,"a spus Adrian.

Imediat ce testul i-a aratătat că este pozitiv la Sar-Cov-2, tânărul a fost internat la Matei Balş. După cateva zile , testele au arătat că s-a vindecat. A mers în izolare acasă, însă după alte 12 zile a fost găsit din nou negativ. Aşa întreaga procedură a fost realută, iar Adrian ajungea pentru a doua oră în spital. De data aceasta tratamentul i-a fost administrat în spitalul de la Rm-Sărat. După nouă zile a fost declarat vindecat şi externat. S-a întors în izolare al domiciliu. În total au fost 52 de zile de coşmar numit COVID-19. Când pericolul a trecut, tânărul de 30 de ani a decis să ajute aşa că a mers la Direcţia de Sănătate Publică şi a anunţat că vrea să doneze plasmă pentru tratarea altor bolnavi aflaţi în stare critică din cauza COVID-19.

"Decizia asta am luat-o prin faptul că eu având o situaţie mai delicată..am rămas fără mamă la vârsta de şase ani şi aşa este firea mea . Când văd că pot să ajut , eu ajut, indiferent de situaţie. Şi acum , mai ales că am avut posibilitatea să ajut persoane care sunt într-o situatie foarte grea, la Terapie Intensivă, nici nu am stat pe gânduri. Din momentul în care am terminat izolarea la domiciliu, am anunţat la Direcţia de Sănătate Publică Buzău că dacă va exista posibilitatea de a dona plasma eu o voi face cu cea mai mare plăcere.Nu am aşteptat să fiu contactat, m-am dus eu, pentru că aşa am simţit să fac. Şi m-aş fi dus şi a doua oară, dar plec din ţară", a povestit , în exclusivitate pentru Sansanews , Adrian Ivan.

De luni, începe munca în Ungaria

Din păcate, România nu ăi oferă buzoianului şi şansa la o viaţă mai bună, aşa că Adrian se întoarce în străinătate să muncească. De data aceasta va pleca în Ungaria, însă spune că perioada trăită l-a învăţat să aibă mai multă grijă de el şi să respecte regulile.

"Părerea mea este că noi ar trebui să fim un pic mai înţelegători cu toată situaţia asta. Ar trebui să respectăm regurile impuse de autorităţi, chiar dacă este greu. Eu pot spune că am învăţat să am mai multă grijă de mine. Acum, pe 18 o să plec la muncă în Ungaria. O să am în permanenţă la mine, fiind şi o condiţie impusă de angajator la locul de muncă, mască, mănuşi şi dezinfectant. Trebuie să profităm de libertatea pe care o avem acum, chiar dacă nu e completă, dar trebuie să ne păstrăm regurile. Totuşi, virusul există şi este contagios", a povestit Adrian Ivan.

În prezent, în judeţul Buzău sunt 18 pacienţi vindecaţi de SAR-COV-2 şi 57 de bolnavi în spitalul suport de la Rm-Sărat.