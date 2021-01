Buzăul a început vaccinarea anti-Covid cu doi medici, şefi de secţie

La aproape zece luni de la prima confirmate COVID-19, Buzăul a dat stratul campaniei de vaccinare. Pe 9 martie 2020, Spitalul Judeţean Buzău primea primul pacient infectat cu SARS-CoV-2, o femeie care se întorsese recent din Italia, astăzi, 4 ianuarie, Spitalul a fost prima unitate medicale din judeţ care a deschis lista persoanelor imunizate anti-COVID. Startul campaniei a fost dat la ora 8.00, iar primul căruia i-a fost administrată prima doză a fost medicul infecţionist, şeful secţiei Boli Infecţioase, doctorul Micu Bogdan. După vaccinare, domnia sa a spus că se simte perfect şi că a aşteptat acest moment încă din martie.

Doctorul Micu Bogdan a declarat imediat după vaccinare: "Din martie aştept acest moment al vaccinării. Bănuiesc că şi majoritatea colegilor mei la fel, îl aşteaptă demult. Vaccinarea reprezintă împreună cu celelalte scheme terapeutice, probabil rezolvarea acestei pandemii şi ce m-a determiat să mă vaccinez este severitatea cazurilor pe care le-am văzut în Secţia de Boli Infecţioase, atât la persoanele cu comorbidităţi şi în vârstă, cât şi la cei fără comorbidităţi, persoane tinere. Au fost multe cazuri severe la persoane tinere. Fiecare caz ne afectează, dar cele la persoanele tinere, la care nu te aşteptai, boala se poate transforma dintr-o formă uşoară într-o formă severă şi ne afectează mult mai mult. Recomandarea fermă este pentru vaccinare, atât pentru cadrele medicale, cât şi pentru populaţia generală pentru că aceasta este varianta cea mai bună şi proabil rezolvarea acestei probleme globale care o reprezintă infecţia cu Sars-Cov-2. Majoritatea colegilor mei, din câte ştiu eu, se vaccinează".

Medicul infecţionist a spus că nu a trecut prin boală, dar că în toată perioadă "precauţiile au fost mai mult decât excesive".

Al doilea medic vaccinat la Buzău a fost un alt şef de secţie, dar care a trecut în vară prin infecţia cu SARS-CoV-2. Dr. Iulian Coliof, singurul medic specializat pe Dializă din Judeţean a spus că toată perioada a dost extrem de grea şi imunizarea este singura cale pentru a reveni la normalitate.

Doctorul Iulian Coliof a spus după vaccinare: "Nu m-a durut deloc. Sunt bine. Este singura cale de a ieşi din situaţia în care am intrat de un an de zile, să ieşim din izolare, din distanţarea socială şi să intrăm în normalitate. Să putem trata toţi pacienţii. Am făcut boala. Am avut o formă uşoară spre medie. Nu am avut dispnee sau probleme de respiraţie. M-am întors imediat la serviciu. Nu am avut oboseală după boală. Toată această perioadă până la vaccinare a fost foarte grea pentru că sunt foarte puţine cadre medicale, mai ales medici la Buzău. Ne-a fost foarte greu. Eu fiind singur, a fost nevoie să fie adus un medic din afară să-mi ţină locul în perioada în care am fost bolnav. În continuare sunt singur. Sper să vină ajutoare. Dacă se va debloca situaţia, vor veni şi ajutoare pentru că tinerii sunt speriaţi tocmai de riscul de infectare. Eu am multă încredere în mentorii mei, în domnul doctor Mincu care mi-a fost alături în perioada în care am fost infectat şi m-a încurajat, mi-a dat recomandări şi în tehnologia care s-a folosit pentru acest vaccin. Tehnologia era deja folosită pe altă direcţie şi a fost schimbată imediat ţinta vaccinării. Era folosită în domeniul Oncologic. Rapiditatea cu care s-a găsit soluţia este pentru că se ştia deja tehnologia, doar s-a schimbat tiparul".

Vaccinarea a continuat cu medicul Denis Ţurcanu, specialist ostretică-ginecologie. Zilnic, la centrul de la Spitalul Judeţean, sunt programate 50 de persoane să fie imunizate. Până acum s-au înscris pentru administrarea serului 341 de cadre medicale, însă, spune managerul Claudiu Damian, care la rândul său se va vaccina mâine 5 ianuarie, că lista este deschisă, iar numărul celor ce se vor imunzia va creşte până la aproximativ 70% din tot personalul.

Claudiu Damian, managerul Spitalului Judeţean, a spus: "Este o zi istorică pentru judeţ, pentru Spitalul judeţean. S-a întâmplat acest eveniment extraordinar, astfel că la Spitalul judeţean a ajuns acest vaccin miraculos care sper că va scoate omenirea din impas şi să putem să ne reluăm viaţa de zi cu zi. La Spitalul judeţean sunt înscrise în prima tranşă 341 de cadre medicale, urmând ca tot personalul medical care îşi dă acordul să fie vaccinat. În total, avem 1180 de cadre medicale şi până la 1.400 de cadre auxiliare şi suport pentru Spitalul judeţean. Am sfătuit pe toată lumea împreună cu medicii să se vaccineze, deoarece din punctul meu de vedere şi al celor care îşi fac vaccinul, să fie o relaxare în sistemul sanitar astfel încât să ne reluăm uşor, uşor viaţa de zi cu zi, atât viaţa personală, cât şi la nivelul unităţii. A fost destul de greu. Ne-am luptat cu un virus necunoscut. A fost foarte dificil. Pacienţii au trecut prin momente dificile pentru la început nu ştiam cum şi cu ce se tratează. Spre final, acum, putem spune că e bine. Nu poate fi perfect, e loc si de mai bine pentru pacienţi. A fost mult stres, multă oboseală pentru cadrele medicale. În noiembrie am avut 570 de înscrişi şi imediat şi-au dat consimţământul cei 341. Diferenţa este că unii vor să vadă primele reacţii după vaccinare".

Astăzi va începe vaccinarea şi în restul centrelor amenajate în cele patru unităţi medicale din Râmnicu Sărat, Smeeni, Nehoiu şi Ojasca. Serul a ajuns astăzi, fiind împărţit astfel: 200 de doze la Spitalul Judeţean Buzău, 200 la centrul de la Ojasca, 200 la Spitalul din Smeeni, 100 la Nehoiu şi 100 la Râmnicu Sărat.

Directorul Cristina Ungureanu a epxlicat că repartizarea a fost făcută în funcţie de programările făcute şi recunoaşte că deocamdată doar 600 de cadre medicale şi-au dat acordul pentru vaccinare şi s-au înscris în registrul electronic, însă în zilele următoare va creşte acest număr al doritorilor.

Buzăul a primit azi noapte 975 de doze de vaccin, fiind depozitate într-un loc special amenajat la DSP unde se află în continuare cele aproape 200 de doze încă repartizate. Potrivit directorului Cristina Ungureanu, dozele deja trebuie valorificate în maximum 5 zile.