Buzăul, roşu după alegerile parlamentare. Datele oficiale de la BEJ

Este oficial! Buzăul rămâne un judeţ roşu şi după alegerile din 6 decembrie. Biroul Electoral Judeţean a dat astăzi primele date oficiale de la alegerile parlamentare. La mai puţin de 24 de ore de la centralizarea proceselor verbale, se ştie şi care este situaţia voturilor exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pe fiecare formaţiune politică în parte. Potrivit Biroului Electoral Judeţean, 131.755 de buzoieni s-au prezentat la urne în ziua votului. Dintre aceştia, mii de alegători au pus ştampila în afara spaţiilor special trasate pentru fiecare formaţiune politică astfel că voturile au fost nule, iar mii de buzoieni, deşi au mers la vot, au introdus în urnă buletinele fără să aplice ştampila "votat", în final acestea neputând fi luate în calcul la scorul obţinut de fiecare formaţiune politică.

Concret, situaţia parlamentarilor ce vor ajunge în Camera Deputaţilor au primit 127.757 de voturi valabil exprimate. Dintre acestea, 10.836 au venit de la cei care au votat pe listele suplimentare, iar 1577 de la alegătorii care au cerut urna mobilă.

Totuşi, au fost şi mulţi alegători care au mers la urne, dar votul lor nu a putut fi luat în calcul la scorul final. Asta pentru că 2653 de voturi au fost nule, iar 1344 au fost considerate voturi albe, adică nu au avut ştampila "votat" pe nicio formaţiune politică înscrisă în cursa electorală.

În ceea ce priveşte numărul voturilor primite de fiecare partid care a avut candidaţi pentru Camera Deputaţilor, situaţia comunicată oficial de BEJ arată că Partidul Social Democrat a primit pentru candidaţii săi 61.051 de voturi, PNL 21.117 voturi, Alianţa USR Plus 11.242, Partidul Mişcarea Populară 11.272 , Pro România 9278, Alianţa pentru Unirea Românilor 9.827.

• La Senat şi mai multe voturi albe

La Senat situaţia voturilor este uşor diferită. Astfel că numărul voturilor valabil exprimate a fost de 127.530. Totuşi, numărul voturilor primite de la alegătorii înscrişi pe listele suplimentare şi de la cei care au votat cu urna mobilă se menţine acelaşi ca la Camera Deputaţilor. Sunt modificări însă la numărul voturilor nule şi albe. Pentru Senat, BEJ comunică un număr de 2513 de voturi nule şi 1707 de buletine fără să aibă aplicată ştampila "votat".

În ceea ce priveşte voturile primite de formaţiunile politice cu candidaţi pentru Senat, situaţia prezentată oficial de BEJ arată că PSD a primit 59.434 voturi, PNL 21.031 voturi, Alianţa USR Plus 11.216, Partidul Mişcarea Populară 12020 voturi, Alianţa pentru Unirea Românilor 10325 voturi.

Imediat după închiderea urnelor, Lucian Romaşcanu, candidatul care deschide lista la Senat a declarat: "Ce vedem în seara asta, vedem nişte prime cifre care dau drept câştigător PSD. Este un rezultat pe care l-am aşteptat, un rezultat pe care Partidul Social Democrat l-a meritat în urma reformelor şi a schimbărilor pe care le-a propus, iar în acest moment suntem în situaţia, chiar dacă vor veni şi voturile din Diaspora, proporţional alocate, ca PSD să rămână pe primul loc. Suntem în măsura în care să solicităm să ni se dea nominalizarea de prim ministru astfel ca prima încercare de a construi o majoritate să vină din partea PSD. Alegătorii au penalizat un an de eşecuri pe toată linia, şi sanitare, şi economice, iar în acest moment cei trei ani de guvernare ai PSD-ului, care au arătat capacitatea acestui partid de a duce ţara înainte, vor trebui continuaţi cu un nou Guvern, cu un nou program pentru România".

• PSD căştigă cu un scor mai mic faţă de cel din 2016

Partidul Social Democrat căştigă alegerile parlamentare la Buzău, dar procentul obţinut, după cum arată datele până la acest moment, este mult mai mic decât cel obţinut în urmă cu patru ani. Conctret, vorbim de 46,6 % la Camera Deputaţilor şi 47,7% la Senat. Rezultatul este cu aproape 20 de procente mai mic decât în 2016, când la fel PSD căştiga alegerile parlamentare la Buzău. În urmă cu patru ani, formaţiunea politică colora în roşu judeţul, dar cu un procent de 64,7% la Senat şi 64,9 la Camera Deputaţilor. Asta înseamnă o schimbare şi în numărul mandatelor obţinute. Deocamdată, din datele de până acum, se pare că PSD va avea 4 deputaţi şi doi senatori în viitorul legislativ, în timp ce în 2016 trimitea în Parlamentul României 5 deputaţi şi 2 senatori.

"La începutul anului, PSD, din păcate, se bucura de încrederea de 16-17% din electorat, după pierderea alegerilor prezidenţiale. 11 luni, mai târziu, astăzi, PSD nu doar că a căştigat alegerile dar, practic, şi-a dublat scorul pe care îl avea. Acestea se datorează domnului preşedinte Marcel Ciolacu, eforturilor domniei sale şi a echipiei PSD de a duce partidul pe calea reformei şi astăzi avem un prim semnal că lucrurile făcute sunt bine gândite şi avem convingerea că nominalizarea de prim ministru va veni din tabara noastră", a spus viitorul deputat Andi Cristea.

Faţă de alegerile din 2016, PNL, în schimb, a crescut la Buzău. Dacă în urmă cu patru ani, liberalii aveau un scor depuţin peste 11 procente la Senat şi Camera Deputaţilor, la scrutinul din 6 decembrie PNL Buzău a obţinut aproape 17 procente.

"A fost o campanie foarte grea, dar am trecut-o cu bine, am avut şi foarte multe atacuri, aşa e în campanie, ne pricepem la asta, dar am trecut cu bine. Suntem siguri că buzoienii ne-au acordat încrederea lor, va trebui acum să ştim ce facem cu ea. Ne obligă foarte mult. Le mulţumesc celor care ne-au votat şi care m-au votat şi le spun că principalul meu angajament e să nu-i dezamăgesc nici pe ei şi nici pe mine.", a declarat Vlad Pufu, candidat PNL la Senat.

Cel mai probabil acest lucru le va aduce şi un număr mai mare de mandate, faţă de 2016 când au avut un singur deputat.

Gabriel Avrămescu, preşedinte PNL Buzău, viitor deputat, a spus imediat după închiderea urnelor: "Cea mai mare reuşită a campaniei e că dupa nici două luni am reuşit să formăm o echipă, am reusit sa punem bazele unei construcţii care peste 4 ani poate să se bată în proiecte şi idei cu celălalt partid. În acest moment, la Buzău pentru noi e o victorie pentru că nu o să mai fie ultima organizaţie din ţară în ceea ce priveşte voturile obţinute. Am arătat cum se face o campanie în mod civilizat, corect, curat. Aşa vrem să se facă campanie în Buzău, a trecut vremea in care locurile in Parlament se obţineau prin alte mijloace. A venit vremea ca cei care ajung acolo sa ajungă doar pe merite şi încrederea oamenilor in proiectele cu care vin. (...) In ultimele 2-3 zile au fost încercări disperate ale unora de a-şi păstra nişte locuri nemeritate. Aceste beizadele politice şi oameni care vor ajunge acolo unde le e locul sper ca mâine să ne salute de la lada de gunoi a istoriei politice a judetului. Pentru noi, ca şi clasă politică, cea mai mare realizare e că rămânem oameni cu principii şi valori care vor dezvolta judeţul iar cei care au pus frâne dezvoltării judetului să ajungă unde le e locul. Cea mai mare realizare a acestei perioade e că la Buzău am reuşit să alcătuim o echipă puternică. In nici 2 luni de când am preluat filiala, şi, iată, că deja am trecut printr-o bătălie semnificativă, am pus bazele unui nucleu valoros care va creşte şi va putea deveni, în următorii 4 ani, cea mai importantă forţă a judeţului".

La Buzău, se aşteaptă în continuare datele oficiale de la BEJ care vor comunica procentele fiecărei formaţiuni politice intrate în cursa electorală din 6 decembrie astfel încât să poată fi făcută redistribuirea şi să fie validate mandatelor celor care vor face parte din Parlamentul României.