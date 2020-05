BVB publică un Raport care afirmă că Raportul lui Fercala este fals

Bursa de Valori Bucuresti a publicat astazi, pe site-ul sau, un Raport curent prin care dezavueaza Raportul curent transmis SIF Transilvania ziarului BURSA, publicat mai jos.

In cele ce urmeaza, reproducem Raportul curent aparut la BVB.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 11.05.2020

Evenimente importante de raportat: Sedinta A.G.E.A. din 11.05.2020.

In continuarea raportului curent emis de Consiliul de Supraveghere nr. 06/04.05.2020, va informam ca in data de 11.05.2020, la ora 10:00, membrilor C.S., Andanut Crinel Valer, presedinte, Petria Nicolae, vicepresedinte, Fratila Constantin si Moldovan Marius Adrian, aflati in exercitarea atributiilor de supraveghere si control, si a obligatiei de participare la sedintele AGA, instituite de L.31/1990, art153^23, li s-a interzis accesul in sediul societatii de catre dl. Radus Mircea, sef departament administrativ - actionariat al S.I.F. Transilvania S.A si a dlui Marcus Valeriu Marin, ofiter de conformitate, aflati sub coordonarea persoanelor fizice, Fercala Mihai si Szitas Stefan.

Consiliul de supraveghere informeaza ca documentul intitulat "Hotararea nr.1 a A.G.E.A. SIF Transilvania S.A. din 11 mai 2020" asumat de dl. Fercala Mihai in calitate de presedinte al Directoratului S.I.F. Transilvania, publicat pe site-ul societatii este un document semnat in fals, ce nu produce efecte juridice, deoarece:

1.Dl. Fercala Mihai nu este reprezentant legal al S.I.F. Transilvania fiind revocat de C.S. prin Hotararea din 30.03.2020.

2.Dlui Fercala Mihai i s-a respins aprobarea de catre A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 525/22.04.2020

3.Prelungirea mandatului dlui Fercala, in baza starii de urgenta si a unei decizii ale I.C.C.J., nu are nicio baza juridica fiind o informatie diseminata de dl. Fercala, de natura sa induca in eroare actionarii si investitorii S.I.F. Transilvania, in vederea sustragerii acestuia de la prevederile art. 348 din Codul Penal, coroborat cu art.53 din L.74/2015 si art.273^l din L.297/2004.

4.Persoanele fizice, Fercala Mihai si Szitas Stefan, au blocat in mod fraudulos, prin sistemul informatic de vot al societatii, accesul actionarilor la exprimarea votului aferent Buletinului de vot nr.2, respcctîv la votul privind propunerea grupului de actionari reprezentand 5,022255% de modificare a actului Constituitv in sensul imbunatatirii guvernantei societare si eliminarea pragului de detinere. Cererea de convocare a AGEA a facut obiectul raportului curent nr. 2098/12.03.2020. Motivatia juridica avansata de domnii Fercala Mihai si Szitas Stefan in data de 27.04.2020, de revizuire a Convocatorului AGEA nu are temei legal deoarece la data respectiva domnnii Fercala Mihai si Szitas Stefan, nu erau reprezentanti legali ai S.I.F. Transilvania S.A. si hotararea pronuntata in dosarul 970/62/2020, nu producea efecte juridice asupra convocatorului AGEA deja publicat in MOF la data pronuntarii hotararii de suspendare a cererii de convocare.

3. In dosarul 970/62/2020, in data dc 10.04.2020, instanta de judecata a suspendat cererea de convocare

a AGEA solicitata de actionari reprezentand 5,022255% din capitalul social. Avand in vedere ca cererea de convocare a fost transpusa in data de 08.04.2020 de catre Directoratul SIF Transilvania intr-un convocator si acesta a fost publicat in MOF cartea IV in data de 10.04 2020. suspendatea cererii de convocare in dosarul anterior mentionat nu produce efecte juridice sens in care blocarea votului actionarilor la anumite puncte de pe ordinea de zi este ilegala si frauduloasa. Dl. Fercala Mihai demonstreaza inca odata un mod de actiune abuziv, fraudulos, ilegal, lipsit dc orice conduita de guvernanta corporativa, prejudiciind grav imaginea SIF Transilvania si inducand riscuri operationale si cheltuieli financiare societatii noastre.

In baza celor mentionate, Consiliul dc supraveghere opineaza ca A.G.E.A S.I.F. Transilvania S.A. din data de 11.05.2020, a foct viciata cu intentie de domnii Fercala Mihai si Szitas Stefan, iar hotararile publicate sub semnatura olografa a dlui Fercala Mihai, persoana fizica ce nu are calitatea de reprezentant legal al SIF Transilvania S.A. , nu produc efecte juridice.

Asiguram actionarii, investitorii si Autoritatea dr Supraveghere Financiara ca vom intreprinde demersurile legale ce se impun pentru incadrarea in prevederile L.243/2019.

Andanut Crinel Yaler

Preşedinte Consiliu de sup

Moldovan Marius Adrian Membru Consiliu dc supraveghere

Hotărărea nr. 2 din 11.05.2020

a Consiliului de Supraveghere al

S.LF. Transilvania S.A. Braşov

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Braşov, societate administrată în sistem dualist, în cadrul şedinţei organizată în data de 11.05.2020, cu respectarea dispozitiilor legale şi statutare, in unanimitate,

Hotârăşte

Art.1 Se aproba continutul raportului curent privind lucrarile sedintei A.G.E.A.

desfasurate in data de 11.05.2020.

Preşedinte al sedintei C.S.

Secretar de sedinta C.S. desemnat Moldovan Marius Adrian