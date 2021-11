CASA ALBĂ:SUA şi România vor anunţa construcţia unui reactor nuclear de mici dimensiuni în România

Oficiali de rang înalt din SUA şi din România vor anunţa marţi planurile pentru construcţia unui reactor nuclear de mici dimensiuni în România pentru generarea de energie electrică, arată un comunicat al Casei Albe, conform G4media.

E vorba despre o centrală nucleară în parteneriat cu compania americană NuScale Power care a dezvoltat o tehnologie revoluţionară bazată pe mici reactoare nucleare. În septembrie 2020, compania NuScale Power a primit autorizarea în SUA pentru minireactorul său nuclear. În Europa însă, aceste minireactoare nucleare nu sunt încă autorizate. Pe lângă România, compania americană NuScale Power a încheiat memorandumuri şi cu companii energetice de stat din Polonia, Bulgaria şi Ucraina.

Până acum, NuScale nu a construit nici un mini-reactor nuclear în SUA sau în vreo altă ţară din lume.

"Parteneriatul va aduce tehnologia micilor reactoare nucleare în România, poziţionând tehnologia SUA în fruntea cursei globale pentru dezvoltarea de astfel de reactoare", se arată în comunicatul Casei Albe.

Administraţia Biden mai arată că afacerea va include construcţia unei centrale nucleare cu 12 module, care va duce la crearea a 6.000 de locuri de muncă în SUA şi România.

Cum funcţionează noua tehnologie americană. NuScale - o companie privată din statul american Oregon, susţine că noua sa tehnologie va duce la construirea unor reactoare mai mici, mai sigure şi mai ieftine. Fiecare astfel de reactor ar urma să producă 60 megawaţi. O centrală nucleară va conţine 12 reactoare modulare, fiecare construit în fabrica sa din SUA şi transportat ulterior.

Context. România, prin compania cu capital de stat Nuclearelectrica (SNN), este interesată de tehnologia mini-reactoarelor modulare SMR şi a semnat în 2019 un memorandum de înţelegere cu compania americană NuScale Power.

În ianuarie 2021, Nuclearelectrica SA a primit un grant nerambursabil de 1,27 milioane de dolari din SUA pentru servicii necesare în procesul de găsire a locaţiilor pentru amplasarea unor reactoare nucleare modulare, de mici dimensiuni, potrivit unui comunicat al companiei. Locaţiile sunt altele decât Cernavodă, unde funcţionează acum Reactoarele 1 şi 2 ale Centralei Nucleare.

În octombrie 2021, România a găzduit un seminar pe tema acestei tehnologii, sponsorizat de U.S. Trade and Development Agency (USTDA), care a adus laolaltă reprezentanţi din statele membre UE, din industria americană, experţi în domeniul energiei din România şi alte părţi interesate.

Tot în luna octombrie, la centrala nucleară de la Cernavodă, ministrul de resort, Virgil Popescu, a susţinut dezvoltarea acestui sector în România. "Stabilitate energetică şi decarbonare fără energie nucleară nu se poate. De aceea, România va construi cu partenerii americani, canadieni şi francezi noi capacităţi nucleare la Cernavodă şi, totodată, acordăm o mare atenţie tehnologiei SMR. Nuclearelectrica este deja implicată în acest proiect, există fonduri de 1,2 milioane dolari nerambursabile pentru analiză şi identificarea unor potenţiale zone de amplasament, altele decât zona Cernavodă şi aşteptăm cu interes rezultatele pentru stabilirea paşilor următori. Reactoarele mici modulare vor fi tehnologia şi sursa de energie cea mai versatilă în viitor cu multe beneficii: sursa de energie fără emisii de CO2, construcţie modulare, etapizate, a flexbilităţii în operare şi a costurilor mai reduse pentru investiţia iniţială. În plus pot fi amplasate în zonele care au cea mai mare nevoie de surse de energie verde", a spus ministrul, citat de Agerpres.

În 2019, după ce Nuclearelectrica a semnat memorandumul cu compania americană, fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, a declarat că România nu trebuie să meargă spre instalarea de tehnologii nucleare ce se află încă în fază de testare/dezvoltare, pentru că nu există nimic mai important decât securitatea.

"Am susţinut şi voi susţine mereu cooperarea româno-americană în domeniul energetic. Această cooperare poate da multă substanţă parteneriatului nostru strategic. Cred că prezenţa şi preocuparea companiilor româneşti pentru a fi la curent cu ultimele dezvoltări tehnologice trebuie încurajată şi salutată atunci când ea există. Nu voi susţine însă niciodată ca în ţara noastră să se instaleze tehnologii nucleare ce se află încă în fază de testare/dezvoltare în cazul în care se va pune vreodată o astfel de problemă. Nu există nimic mai important decât securitatea copiilor noştri. Cred că după ce se construiesc câteva reactoare de acest fel în ţara producătoare şi funcţionează o perioadă, ne putem gândi şi noi, serios, la aşa ceva", a declarat atunci Răzvan Nicolescu.

Fragmentul relevant din comunicatul Casei Albe:

President Biden and President Iohannis of Romania will announce today plans to build a "first-of-a-kind" small modular reactor (SMR) plant in Romania in partnership with U.S. NuScale Power, bringing the latest civil nuclear technology to a critical part of Europe. The Partnership will bring SMR technology to Romania, positioning U.S. technology to lead in the global race for SMR deployment. The commercial agreement will include a 12-module NuScale plant, initially creating over 6000 U.S. and Romanian jobs, including union jobs, with the potential to create 30,000 U.S. and Romanian jobs as the project grows. Deployment of SMR technology will be an important contributor to a decarbonized power sector and net zero future.