Cătălin Avramescu: "Cu Trump preşedinte, avem o criză de leadership; cu Harris preşedinte, avem o criză de sistem"

Referitor la alegerile prezidenţiale din SUA, Cătălin Avramescu, editorialist la Ziarul BURSA, a scris pe pagina oficială de Facebook: Urmăresc politica americană din anii 1980. M-am bucurat sau m-am întristat după fiecare alegere prezidenţială. Acum este prima dată când nu am nimic semnificativ de spus sau de comentat. Rezultatul, pur şi simplu, mă lasă rece. Pentru prima dată, vorba americanilor, "I don't have a horse in this race". Avem de-a face, pentru prima dată, cu o non-alegere. Ce să alegi între un oligarh mitocan şi o radicală de Stânga care se asociază cu tot felul de antisemiţi?

Donald Trump, ca om, este o ruşine. Iresponsabil şi lăudăros, el pretinde că reprezintă America profundă. Însă americanul de rând este o persoană decentă şi deschisă. El este la fel de apropiat de Donald Trump precum este de locuitorii planetei Marte. Îngrijorător pentru noi, Trump - de când un preşedinte al SUA a ajuns să îşi declare admiraţia pentru o haimana politică din Ungaria? - este un pericol pentru Europa de Est.

Kamala Harris, ca om, este ceea ce americanii numesc "an embarassement". A binecuvântat deschiderea de facto a graniţelor pentru imigraţia ilegală din America Latină. Sprijină tot felul de cauze ultra-radicale. Constituţia, pentru partidul Kamalei Harris, a ajuns doar o bucată de hârtie scrisă de nişte rasişti. Mă tem pentru viitorul Statelor Unite dacă aceşti oameni, al căror discurs este un hibrid între freudo-marxism şi delirul unui vânzător de sclavi din secolul 19, vor ajunge să controleze Casa Albă şi Congresul.

Mă tem mai mult de Trump, decât de partidul lui. Mă tem mai mult de partidul ei, decât de Kamala Harris.

Pe termen scurt, mă tem pentru America dacă Trump este ales. Pe termen lung, mă tem pentru America daca Harris este aleasă.

Cu Trump preşedinte, avem o criză de leadership. Cu Harris preşedinte, avem o criză de sistem.

Nici unul dintre cei doi nu iubeşte America. Pentru Trump, americanii sunt un fel de public de reality-show interzis minorilor. "Grab them by the pus..y!". Pentru Harris, americanii sunt un fel de retrograzi destinaţi re-educării ideologice. "Grab them by the throat!".

Din aceste dileme nu pot ieşi.