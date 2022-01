CĂTĂLIN DRULĂ:"Alertă de subfinanţare la CFR"

Cătălin Drulă a precizat că a lăsat totul pregătit la Ministerul Transporturilor pentru lucrările de reînnoire la CFR. Acesta a adăugat că este important bugetul din care vor fi efectuate lucrările şi a mai spus că pot fi suplimentaţi bani şi prin PNRR, informează news.ro.

"Rolul ministrului Grindeanu nu e să se minuneze de creşterea costurilor cu energia, «ca un simplu cetăţean"», ci să găsească soluţii şi să organizeze echipe. Au ministerul de Finanţe, au 70% în parlament, au gura mare şi populismul până la cer când sunt în Opoziţie. Puteţi dle. Grindeanu? Sau nu merge cu băieţii de la partid?", a mai comentat Drulă.

"În 2021 am apăsat pe acceleraţie cu programul de achiziţii de materiale pentru calea ferată şi lucrări de reînnoire. În total, din subvenţia bugetară pentru întreţinere au fost folosite în jur de 220 milioane de lei pentru lucrări şi materiale. În 2022, suma alocată din subvenţie pentru întreţinere este de doar 80 de milioane de lei. Mai clar, asta înseamnă o frână abruptă pe lucrările de reînnoire. Deşi, conform Strategiei Feroviare 2021 - 2025 direcţia trebuia să fie exact cealaltă, o dublare a sumelor investite în reînnoiri în fiecare an. Tehnic vorbind, deşi transferul din subvenţie este mai mare anul acesta, partea care este consumată de cheltuieli fixe a crescut accelerat şi ea. De ce? Din cauza preţurilor la energie şi gaze şi a preluării personalului CFR Electrificare. A aflat şi ministrul Grindeanu se pare, care a comentat ca cetăţean european, mirat. Cât lipseşte? Cel puţin 200 de milioane de lei ar fi trebuit alocaţi în plus de la bugetul de stat pentru întreţinerea infrastructurii feroviare. Optim ar fi fost 400 de milioane pentru a respecta programul din Strategie", a scris Cătălin Drulă, marţi pe Facebook.

El a mai spus că "lucrările de reînnoire sunt relativ ieftine (300 mii de euro/km), rapide (se pot face sute de km anual, n-au nevoie de nicio birocraţie, acorduri şi avize, etc - sunt lucrări de întreţinere) şi readuc calea ferată la viteza constructivă (ex. 120kmh) de la limitările curente de 30 km/h sau 50 km/h".

Fostul ministru al Transporturilor a adăugat că i-a pregătit totul lui Grideanu, numai să pună banii şi să monitorizeze cheltuirea lor.

"Când ar trebuie acţionat? ACUM, ASTĂZI! În debutul anului se fac planificările de achiziţii de materiale şi procedurile de achiziţie publică pentru lucrări. I-am lăsat totul pregătit dlui. Grindeanu, doar să pună banii şi să urmărească cheltuirea lor: Pentru prima dată de 20 de ani, CFR are şină nouă în stoc. Am cumpărat în 2021 şină pentru echivalentul a peste 130 km de cale ferată (77 de milioane de lei). Un acord-cadru nou a fost lansat, au fost depuse ofertele, trebuie doar încheiat şi date comenzile. Fabricile nu aşteaptă, dacă vrem şină trebuie comandată repede. Acord-cadru semnat pentru traverse de beton cu o fabrică românească, în total pentru aprox. 800 km de cale ferată. Trebuie dată comanda pentru 2022 (numită tehnic contract subsecvent). Anul trecut în total au fost achiziţionate traverse de beton pentru peste 20 km de cale (11,5 milioane de lei). Câte va comanda CFR sub dl. Grindeanu pentru 2022? Acord-cadru semnat pentru peste 600 de schimbătoare de cale (macazuri), o piesă esenţială. De la macazurile uzate apar foarte multe din limitările de viteză. Anul trecut au fost comandate 76 de bucăţi (28 milioane lei). Acordul-cadru e tot cu o fabrică românească (sora celei de traverse), care produce schimbătoare de cale pentru căi ferate de pe toate continentele, inclusiv pentru căi ferate de mare viteză. La fel - comanda pentru 2022 trebuie dată acum", a completat Drulă.

Acesta a adăugat că lucrările de reînnoire pot avea finanţare şi prin PNRR.

"Lucrările de reînnoire şi sectoarele pe care se vor face, spre exemplu, Buzău - Făurei firul I sau Ciocăneşti - Titu (partea din legătura Bucureşti-Piteşti şi Bucureşti-Târgovişte), trebuie eşalonate care se fac de CFR în regie proprie (capacitate mică de lucru) şi care vor fi externalizate şi procedurile de achiziţie publică lansate. Dar până atunci, BUGETUL! Finanţarea pentru reînnoire. Am prins bani şi în PNRR - ar putea să suplimenteze de acolo, dacă ar avea oamenii care să se ocupe şi să organizeze lucrările pe 2022 şi cererile de finanţare. Rolul ministrului Grindeanu nu e să se minuneze de creşterea costurilor cu energia, «ca un simplu cetăţean"», ci să găsească soluţii şi să organizeze echipe. Au ministerul de Finanţe, au 70% în parlament, au gura mare şi populismul până la cer când sunt în Opoziţie. Puteţi dle. Grindeanu? Sau nu merge cu băieţii de la partid?", a conchis Cătălin Drulă.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmă că, dacă România nu va găsi rapid soluţii în legătură cu tarifele foarte mari ale energiei şi gazului, va intra "într-un carusel" din care îi va fi greu să iasă, el arătând că numai pentru CFR factura la electricitate estimată pentru anul acesta va fi de peste trei ori mai mare faţă de anul trecut. "Până acum un an şi ceva aveam nişte preţuri decente şi normale la energie şi n-am auzit de vreun distribuitor care să intre în faliment", spune Grindeanu.