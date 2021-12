Noua variantă a coronavirusului promovată prin toate canalele de terorizare în masă a populaţiei vine dintr-o regiune a Africii unde autorităţile au ales terapiile ARNm pentru combaterea coronavirusului, iar primele cazuri au fost descoperite chiar la persoane care au primit două doze.

Dar în Africa sunt numeroase ţări în care gradul de infectare cu SARS-CoV-2 este extrem de redus, atât din punct de vedere al evoluţiei numărului de cazuri noi, cât şi din punct de vedere al deceselor.

Într-un articol de specialitate publicat pe site-ul medRxiv în 26 martie 2021, cu titlul "Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it?", trei cercetători japonezi au încercat să explice misterul pandemiei în Africa, mai precis incidenţa deosebit de scăzută a cazurilor de infectare într-un număr mare de ţări din jurul Ecuatorului.

Studiul a pornit de la ipoteza că utilizarea pe scară largă a ivermectinei în tratamentul unei boli tropicale, oncocercoza, a avut o influenţă semnificativă şi asupra ratelor de morbiditate, mortalitate şi recuperare în cazul COVID-19.

Oncocercoza, cunoscută şi sub numele de cecitatea râurilor sau Boala lui Robles, este o boală cauzată de infecţia cu viermele parazitar Onchocerca volvulus, după cum scrie Wikipedia.

Ţările din Africa au fost împărţite în două categorii. În categoria ţărilor cu oncocercoza endemică, unde este utilizat tratamentul cu Ivermectină, sunt incluse 31 de ţări, iar în 22 de ţări oncocercoza nu este endemică (vezi harta).

Concluzia studiului realizat de cercetătorii japonezi, pe baza datelor de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, este că "morbiditatea şi mortalitatea cauzate de COVID-19 sunt semnificativ mai mici din punct de vedere statistic în cele 31 de ţări în care este utilizată Ivermectina".

Această concluzie pare să fie susţinută şi de evoluţia noilor cazuri de infectare şi a numărului deceselor zilnice din cele două grupe de ţări (vezi graficul 1 şi 2).

Cu toate acestea încă persistă misterul evoluţie pandemiei în Africa. "Oamenii de ştiinţă sunt mistificaţi, precauţi, în condiţiile în care Africa evită dezastrul COVID" se afirmă în titlul unui articol recent de la Associated Press, unde este descrisă o piaţă aglomerată din Zimbabwe. Toată lumea era relaxată, iar masca era folosită doar pentru un singur scop, protejarea buzunarelor faţă de poliţiştii corupţi care cer mită.

Autorii amintesc prognozele de anul trecut ale organizaţiilor internaţionale, conform cărora numărul morţilor de pe continent ar fi trebuit să fie de ordinul milioanelor.

Scenariul apocaliptic nu s-a materializat, în ciuda gradului redus de vaccinare, care nu depăşeşte 6% la nivelul continentului, după cum mai scrie AP.

Datele actualizate de la Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CCSE) arată un grad mediu de vaccinare de 7,9% în Africa, în condiţiile în care gradul mediu de vaccinare în ţările unde se administrează Ivermectina este de 3,1%, la o populaţie cumulată de circa 880 de milioane, iar în ţările unde nu se administrează gradul mediu de vaccinare este de 19,7%, la o populaţie cumulată de circa 360 de milioane.

Explicaţiile oferite pentru evoluţia COVID-19 în Africa includ ponderea ridicată a populaţiei tinere, mai rezistentă în faţa coronavirusului, sau rezistenţa conferită de expunerea anterioară la malarie sau diverse alte boli parazitare.

Nicăieri în articolul de la AP nu apare Ivermectina, nici măcar sub forma unei ipoteze care ar trebui testate. Oare nu este acesta tocmai mecanismul prin care avansează ştiinţa?

Cei trei cercetători japonezi mai amintesc şi alte explicaţiilor apărute în literatura de specialitate, cum sunt clima caldă sau vaccinarea pe scară largă împotriva tuberculozei, dar subliniază apoi că "acestea nu oferă dovezi ştiinţifice cu privire la ritmul lent de răspândire a noului coronavirus în Africa în comparaţie cu alte părţi ale lumii".

În articol se mai observă un lucru deosebit de important, mai ales când "ştiinţa" este prezentată în termeni absoluţi de guverne şi promotorii terapiilor genetice. Autorii îşi prezintă rezultatele ca pe un punct de plecare pentru noi studii şi susţin că dacă Ivermectina are un efect antiviral faţă de SARS-CoV-2, atunci "sunt necesare analize epidemiologice în cele două categorii de ţări, iar rezultatele vor valida efectele Ivermectinei în cazul COVID-19".

O lecţie cel puţin la fel de incomodă vine şi din Israel. Ministerul Sănătăţii a publicat la începutul lunii trecute un studiu privind eficienţa celei de-a treia doze de tratament genetic anti-Covid. Concluzia este că doza booster conduce la o reducere a riscului de infectare de 11,3 ori la nivelul populaţiei de peste 60 de ani, iar aceasta justifică menţinerea Certificatului verde.

Din fericire, în Israel se pare că mai există şi cercetători independenţi, care au mers mai departe pornind de la studiul Ministerului Sănătăţii.

Analiza a fost publicată sub titlul "Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel - A More "Realistic' Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data" şi este disponibilă pe site-ul organizaţiei independente Israeli Public Emergency Council for the Covid19 Crisis (pecc-il.org).

Analiza a inclus toate persoanele care au trecut prin aeroporturile din Israel, unde pasagerii sunt testaţi indiferent dacă au fost sau nu vaccinaţi.

Rezultatele sunt radical diferite: rata cazurilor pozitive (numărul de cazuri împărţit la numărul testelor) la nivelul celor vaccinaţi este doar de 1,54 de ori mai mică decât la persoanele nevaccinate.

"Protecţia relativă a dozelor booster este probabil semnificativ mai redusă decât estimarea iniţială de 90%, fiind poate de cel mult 60%", se arată în concluzia articolului, iar aceasta implică faptul că "numărul persoanelor infectate din rândurile vaccinaţilor este probabil cel puţin la fel de mare ca numărul infectaţilor din rândurile nevaccinaţilor". În aceste condiţii, "există îngrijorări serioase conform cărora Certificatul verde este ineficient în prevenirea infecţiei şi poate expune la riscuri majore tocmai persoanele din categoriile cele mai vulnerabile".

Pe lângă aceste rezultate, care ar trebui să deschidă calea unor noi cercetări referitoare la determinarea celor mai bune metode de combatere a pandemiei, organizaţia Israeli Public Emergency Council for the Covid19 Crisis mai oferă şi o lecţie fundamentală de etică.

"Atacurile şi incitarea împotriva unor cetăţeni, inclusiv copii şi tineri care respectă legile, se află într-o contradicţie fără precedent cu valorile fundamentale ale medicinei şi poate marca intrarea pe o cale deosebit de periculoasă", se arată într-o notă din august 2021 cu titlul "The Science and the Ethics Regarding the Risk Posed by Non-Vaccinated Individuals".

În plus, "mesajul transmis, care sugerează că persoanele nevaccinate reprezintă un risc pentru ceilalţi, este mai periculos chiar pentru cei vaccinaţi, deoarece promovează ideea că vaccinarea protejează împotriva contagiunii".

Membrii organizaţiei mai consideră că "opţiunea pentru vaccinare trebuie să rămână la alegerea fiecărei persoane, pe baza propriei înţelegeri şi a propriilor valori" şi adresează un apel guvernului pentru a opri discursul agresiv şi a oferi informaţii accesibile, în care să se sublinieze că "persoanele care nu au fost vaccinate nu reprezintă un factor de perpetuare a pandemiei şi de pericol public".

Prin simpla comparare a evoluţiei răspândirii coronavirusului într-una dintre ţările cu grad de vaccinare deosebit de ridicat, cu mult peste pragul care ar fi trebuit să asigura imunitatea de turmă, şi un continent cu un grad de vaccinare foarte scăzut, concluzia pare evidentă: Certificatul verde oferă un sentiment de falsă siguranţă şi este inutil pentru controlarea pandemiei.

Atunci, dacă aşa-numitul vaccin nu asigură imunitate de turmă, inclusiv în condiţiile în care şi definiţia acestui termen a fost schimbată, ce mai asigură această "terapie" genetică experimentă?

Doar controlul turmei prin terorizarea permanentă a "rezidenţilor" din "ferma animalelor"?