Chloe Zhao şi Emerald Fennell, nominalizate la principala categorie a premiilor decernate de Sindicatul Regizorilor Americani

Cineastele Chloe Zhao şi Emerald Fennell au fost nominalizate la categoria dedicată regiei de lungmetraj cinematografic din cadrul premiilor decernate de Sindicatul Regizorilor Americani (Directors Guild Awards - DGA), fiind pentru prima dată în istoria acestor distincţii când două femei concurează pentru cel mai important trofeu atribuit de această asociaţie profesională, informează DPA, potrivit Agerpres.

Chloe Zhao (''Nomadland'') şi Emerald Fennell (''Promising Young Woman'') sunt nominalizate la categoria ''cel mai bun regizor'' alături de cineaştii Lee Isaac Chung (''Minari''), David Fincher (''Mank'') şi Aaron Sorkin (''The Trial of the Chicago 7'').

Luna trecută, Chloe Zhao a fost recompensată cu Globul de Aur pentru regie graţie lungmetrajului ''Nomadland'', peliculă desemnată câştigătoare şi în categoria ''cel mai bun film dramatic''. Ea este prima cineastă asiatică laureată cu Globul de Aur pentru regie şi a doua femeie câştigătoare în această categorie din istoria Globurilor de Aur.

Atât Chloe Zhao, cât şi Emerald Fennell au primit, la începutul anului, nominalizări la Globurile de Aur, ediţia de anul acesta marcând în premieră nominalizarea mai multor cineaste în categoria ''cea mai bună regie''. Fennell este de asemenea actriţă şi a interpretat-o pe Camilla Parker Bowles în serialul Netflix ''The Crown'' timp de două sezoane, informează Agerpres.

Cel mai recent când o femeie a fost nominalizată în categoria dedicată regiei de lungmetraj cinematografic la premiilor DGA a fost în 2018, când Greta Gerwig a fost selectată pentru ''Lady Bird''. Lista nominalizărilor de anul trecut a fost în exclusivitate alcătuită din cineaşti bărbaţi: Taika Waititi (''Jojo Rabbit''), Quentin Tarantino (''Once Upon A Time...in Hollywood''), Bong Joon-Ho (''Parasite''), Martin Scorsese (''The Irishman'') şi Sam Mendes (''1917'').

Anterior acestui an, Sindicatul Regizorilor Americani a nominalizat cineaste în categoria dedicată regiei de lungmetraj cinematografic doar de nouă ori: Lina Wertmuller (''Seven Beauties''), Randa Haines (''Children of a Lesser God''), Barbra Streisand (''The Prince of Tides''), Jane Campion (''The Piano''), Sofia Coppola (''Lost in Translation''), Valerie Faris (alături de Jonathan Dayton, ''Little Miss Sunshine'') şi Kathryn Bigelow (''The Hurt Locker'', ''Zero Dark Thirty''). Bigelow este singura femeie desemnată câştigătoare în această categorie pentru pelicula ''The Hurt Locker''.

O nominalizare din partea Sindicatului Regizorilor Americani este considerată în general un important indicator pentru nominalizările şi laureaţii la Oscar, însă Haines, Streisand şi Faris nu au ajuns pe lista nominalizărilor la premiile Academiei de film americane, deşi au fost recompensate de DGA. De asemenea Bigelow, singura femeie care a câştigat un Oscar pentru regie, a fost trecută cu vederea de Academia de Film Americană pentru pelicula sa ''Zero Dark Thirty''.

Cincisprezece dintre ultimii 17 laureaţi ai premiului DGA au câştigat apoi şi Oscarul pentru regie. Una dintre excepţii s-a produs anul trecut, când Sam Mendes a fost recompensat de DGA, dar a pierdut Oscarul în faţa sud-coreeanului Joon-ho Bong.

În categoria film de debut, înfiinţată în urmă cu şase ani, nominalizaţii de anul acesta sunt: Radha Blank (''The Forty-Year-Old Version''), Fernando Frias de la Parra (''I'm No Longer Here''), Regina King (''One Night in Miami...''), Darius Marder (''Sound of Metal'') şi Florian Zeller (''The Father'').

Decernarea premiilor Sindicatului Regizorilor Americani se va desfăşura în cadrul unei ceremonii virtuale, pe 20 aprilie, cu doar câteva zile înaintea galei Oscar, programată pentru 25 aprilie.