CIOLACU:"Eu ştiu că ultimul ministru al Sănătăţii pus de către USR a lăsat spitalele fără niciun medicament"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că ultimul ministru al Sănătăţii pus de către USR a lăsat spitalele "fără niciun medicament", în contextul în care "cea mai mare problemă în acest moment a României este gestionarea pandemiei", conform Agerpres.

"Vrem să avem în România iarăşi un guvern zero? Am văzut ce a putut Dacian Cioloş să facă când a fost prim-ministru. I-am urmărit şi eu declaraţiile de astăzi de dimineaţă, nu am văzut nicio vorbă despre faptul că au gestionat Ministerul Sănătăţii, nicio vorbă despre faptul că au avut un vicepremier cu atribuţii pe sănătate, iar fără doar şi poate, cea mai mare problemă în acest moment a României este gestionarea pandemiei. Eu ştiu că ultimul ministru al Sănătăţii pus de către USR a lăsat spitalele fără niciun medicament. Nu că nu ar fi şi domnul Cîţu vinovat, că eşti totuşi premier şi ar fi trebuit să gestioneze acest lucru. A venit iarăşi cu poveşti nemuritoare, cu reforme, nu ştim care reforme, reformele din PNRR. Eu ştiam că USR ne spusese că va fi cel mai transparent partid. Dumneavoastră ştiţi ce reforme a prins domnul Ghinea în PNRR? Noi nu le-am aflat nici astăzi. (...) Au venit iarăşi cu pensiile speciale, am avut lege în Parlament cu pensiile speciale, au fost la guvernare, de ce nu au dat ordonanţă? De doi ani dreapta e la guvernare şi vine azi şi ne spune aceleaşi lucruri de acum doi ani", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD, întrebat dacă există vreo şansă ca PSD să voteze un guvern condus de Dacian Cioloş.

El a adăugat că nu are nicio problemă cu a avea discuţii cu Dacian Cioloş, pentru că "e ceva firesc în politică să stăm de vorbă".

"Dar am înţeles de la domnul Dacian Cioloş că nu discută cu PSD, aşa că îi urez succes", a adăugat Ciolacu.

Întrebat dacă decizia preşedintelui Iohannis de a-l desemna pe Cioloş candidat pentru premier i se pare una serioasă sau este o cacealma, Ciolacu a răspuns: "Desemnarea prim-ministrului este prerogativa preşedintelui. Nu vreau să intru în prerogativele constituţionale ale preşedintelui. Întrebaţi-l pe preşedinte".

Preşedintele PSD a mai afirmat că la consultările de la Palatul Cotroceni de luni a fost o discuţie despre crearea de majorităţi şi stabilitate.

"Am avut discuţii punctuale şi pe PNRR, am avut discuţii punctuale şi pe fonduri europene, exerciţiul financiar trecut, am avut discuţii şi în ce priveşte UAT-urile şi administraţia locală şi am avut discuţii punctuale şi despre situaţia sanitară din acest moment. Am discutat că ne trebuie un guvern stabil, cu o majoritate largă în Parlament, pentru că avem totuşi patru crize, cea mai urgentă rămâne criza sanitară, urmată de cea socială", a declarat acesta.