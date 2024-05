Cioloş: "În această campanie nu se vorbeşte despre europarlamentare"

Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale are ca efect faptul că, în această campanie, nu se vorbeşte deloc despre prima categorie, a susţinut, sâmbătă, la Braşov, Dacian Cioloş, cel care deschide lista de candidaţi ai Partidului REPER pentru Parlamentul European, relatează Agerpres.

"Comasarea aceasta pe care şi-au dorit-o cele două mari partide are şi un alt efect: faptul că despre alegerile europene nu se vorbeşte aproape deloc. Alegerile europarlamentare sunt unele cheie pentru România. În ultimii cinci ani, aţi auzit cât s-au plâns politicienii noştri ba că România e maltratată, ba că interesele ei nu sunt luate în considerare la nivel european, ba că UE ne impune tot felul de lucruri. Ei, acum ar fi momentul să discutăm despre cum vrem să fie reprezentată România la nivel european, care sunt priorităţile noastre, ale României, pe care să le susţinem la nivel european, dar nu vedem nimic de la cele două mari partide, care au comasat inclusiv listele (...) nu am văzut liste cu numele şi fotografiile candidaţilor, nu am văzut un program politic al acestor partide pentru Uniunea Europeană", a spus liderul REPER.

Dacian Cioloş s-a aflat sâmbătă la Braşov pentru a prezenta electoratului, în Piaţa Sfatului, ce a făcut în ultimii cinci ani în Parlamentul European şi ce intenţionează să facă, alături de colegii din Partidul REPER, în viitoarea legislatură europeană, în cadrul seriei de evenimente intitulate Agora Reper.

"La REPER avem pe listă oameni cu mandate care tocmai se termină, avem rezultate, putem vorbi despre ce am promis în 2016 şi ce am reuşit să obţinem", a afirmat Cioloş, menţionând, printre reuşitele mandatului care se va încheia, eliminarea MCV şi intrarea României în Schengen aerian şi maritim, atragerea de fonduri europene în plus la PNRR, o reprezentare mai bună a ţării la nivel european, prin sprijinirea unor români care au ajuns în funcţii cheie, precum Laura Codruţa Koveşi, care a fost numită şefă la Parchetul European, dar şi o legislaţie mai bună pentru lucrătorii sezonieri din UE, dintre care marea majoritate sunt români.

În ceea ce priveşte priorităţile noului mandat, reprezentantul REPER a spus că cea mai mare sunt tinerii.

"Pentru REPER, marea prioritate sunt tinerii nu doar pentru viitor, cel al României şi al UE, ci tinerii în prezent. Tinerii suferă şi de instabilitate economică, şi de faptul că, în România, nu am reuşit să eradicăm sărăcia - avem cei mai mulţi săraci din UE în România şi mulţi sunt tineri care nu reuşesc să meargă la şcoală sau dacă o termină, au locuri de muncă încă prost plătite, tineri care, atunci când îşi întemeiază familii, nu găsesc locuinţe, grădiniţe, şcoli etc. Apoi, o prioritate este şi partea aceasta de Românie uitată. (...) Economia României a crescut de când am intrat în Uniunea Europeană, dar, pentru 40% din populaţie, nu se simte această creştere pentru că valoarea această crescută din ultimii ani e prost repartizată în ţară şi va trebui să luăm nişte măsuri şi la nivel european, să avem nişte politici sociale cumulate cu cele economice", a afirmat Dacian Cioloş.

El s-a referit, de asemenea, la necesitatea redefinirii funcţionării UE.

"Instituţiile europene mai au nevoie de nişte reforme pentru ca deciziile să fie mai apropiate de cetăţeni, să poată fi luate mai rapid, să nu mai fim în situaţia ca un stat să poată să blocheze dreptul altui stat membru, cum face Austria cu noi acum şi pur şi simplu pentru ca Uniunea să fie pregătită pentru extindere pentru că eu îmi doresc ca, în cel mult cinci ani, Republica Moldova să fie pregătită pentru aderare", a afirmat candidatul REPER.

Cioloş a subliniat că formaţiunea politică pe care o reprezintă s-a orientat spre această formă de campanie, de dialog direct cu oamenii, din cauza comportamentul "marilor trusturi de presă".

"Eu nu am aşteptat campania ca să vorbesc cu oamenii, am făcut-o şi în lunile, şi în anii trecuţi, am fost pe teren, am discutat cu cei care fac lucruri. Acum, în perioada campaniei, e cu atât mai important să venim, să avem acest contact direct cu atât mai mult cu cât o simţim pe pielea noastră: trusturile media au altă orientare, mult mai puţină deschidere de când guvernul finanţează tot felul de campanii de promovare. Sunt discursuri şi mesaje orientate, nu prea avem loc acolo şi atunci coborâm în stradă. Acesta e modul în care trebuie făcută politica atunci când ai un mandat din partea oamenilor", a spus Dacian Cioloş.

Totodată, el a precizat că se află la Braşov şi pentru a-l susţine pe fostul său coleg de la USR, Allen Coliban, care candidează pentru un nou mandat de primar al municipiului reşedinţă.

"Eu sunt la Braşov azi şi ca să-l susţin pe Allen Colioban, pe care l-am susţinut şi în urmă cu patru ani când a candidat pentru prima dată la funcţia de primar. Cred în ceea ce face el", a mai precizat liderul REPER.