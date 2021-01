CÎŢU:"Putem să administrăm 150.000 de vaccinuri zilnic, doar să avem dozele"

Premierul Florin Cîţu a declarat că am putea ajunge la 150.000 de vaccinuri făcute zilnic, numai să avem dozele necesare. Şeful Executivului a adăugat că, cele mai recente date primite la Guvern spun că România va primi, până la finalul lunii martie 2,4 milioane doze la Pfizer şi 430.000 doze la Moderna, în total 2,8 milioane de doze, scrie News.

"Am spus că merge bine campania de vaccinare, dar astăzi avem o confirmare şi de la nivel internaţional. Bloomberg a prezentat nişte date care arată că România este pe locul 18 la nivel global şi pe locul 6 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte această campanie de vaccinare. Sunt mai multe statistici. Aşa cum am spus, pe mine mă interesează foarte mult cum primim dozele, să accelerăm ritmul. Am ajuns treptat de la o medie de 13.000, au fost astăzi 34.000 de vaccinuri făcute, mergem spre 50.000. Noi am spus că putem să ajungem la 150.000 de vaccinuri făcute pe zi, doar să avem dozele", a afirmat marţi seara Florin Cîţu, marţi, într-un interviu acordat Europa FM.

Premierul a mai spus că vrea să se ţină de acea ţintă de 10,4 milioane de persoane vaccinate cu cele două doze, până în luna septembrie.

"Şi asta înseamnă nu că sunt 2,8 milioane de persoane, pentru că trebuie să luăm în calcul şi rapelul, dar va fi un număr important de persoane, aproape 2 milioane şi ceva de persoane, aproape 2 milioane vor fi vaccinate. Ţinta pe care am anunţat-o şi de care mă ţin, şi este o ţintă fermă, în septembrie - 10,4 milioane persoane vaccinate cu cele două doze, şi rapelul şi vaccinul iniţial. Şi pentru a avea această ţintă atinsă am cumpărat încă 8 milioane de doze", a completat Cîţu.

Acesta a mai anunţat că ar urma să fie disponibil şi vaccinul produs de Astra Zeneca, în funcţie de cum este aprobat la nivelul UE.

"Cum primim mai multe doze, avem şi capacitatea de vaccinare, deci nu văd aici o problemă. Noi am pregătit campania de vaccinare încă de anul trecut, guvernul precedent, am pregătit campania de vaccinare să ajungem la 150.000 de vaccinări pe zi, deci, suntem pregătiţi, avem luat în calcul şi personal şi tot pentru 150.000 de vaccinări pe zi. Deci, clar vom avea personalul, pentru că aşa am construit această campanie. Vom folosi toate resursele şi această campanie este construită pe ambele, şi mediul privat şi mediul public", a conchis şeful Guvernului.