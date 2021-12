CLOTILDE ARMAND: "Am avut un an bun pentru reformele noastre din primărie"

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, afirmă că a fost un an bun pentru "reformele noastre din primărie", unul în care "efortul nostru a dat roade". "Am preluat o primărie în pragul falimentului şi am reuşit să o facem performantă", adaugă Armand, potrivit News.ro.

"Fiecare sfârşit de an este un prilej de reflecţie. Despre ceea ce-a fost, despre ceea ce va fi. Despre ce-am făcut bine, despre ce-am făcut mai puţin bine în perioada această tulbure a omenirii noastre. Şi privind în urma acestui an îmi dau seama că poate n-am reuşit să vă mulţumesc cum se cuvine pentru că aţi stat alături de mine în toate clipele şi momentele extrem de dificile (n-au fost puţine deloc), pentru că aţi avut răbdare cu noi atunci când nimeni nu mai avea răbdare şi înţelegere. Privind în urmă pot să spun că am avut un an bun pentru reformele noastre din primărie, a fost un an în care efortul nostru a dat roade. Am preluat o primărie în pragul falimentului şi am reuşit să o facem performantă. Am reuşit ceea ce nu a făcut nici o primărie din ţară într-un timp atât de limitat", a afirmat Clotilde Armand, astăzi, într-o postare pe Facebook.

Ea a enumerat apoi realizările instituţiei în anul care se încheie: "Oprirea hemoragiei financiare produsă de operatorul de salubrizare. Reevaluarea facturilor crescute substanţial în 2020, până la un sfert din veniturile primăriei, şi neplătite de administraţia anterioară; Reformarea direcţiilor subordonate cu grave deficienţe în gestionarea banului public: Administraţia şcolilor, Administraţia pieţelor, Centrul cultural; Reforma Poliţiei Locale; Preluarea şi analiza tuturor dosarelor de achiziţii şi investiţii în curs; Organizarea concursurilor de recrutare pentru specialişti în ariile neacoperite; Reevaluarea sporurilor acordate nelegal şi a orelor suplimentare; Realizarea unui audit specific al primăriei cu ajutorul Ministerului Finanţelor; Renegocierea tuturor contractelor de utilităţi; Eliminarea consultanţilor care nu au produs rezultate; Implementarea unui urbanism coerent şi a unui peisaj urban mult îmbunătăţit în sector: destituirea celor care sprijineau mafia imobiliară, eliberarea certificatelor de urbanism după o analiză atentă a legalităţii lucrărilor, eliminarea panourilor publicitare ilegale, construcţiilor fără autorizare, teraselor şi chioşcuri ilegale şi cablurilor suspende; Inaugurarea unui tronson din "Promenada verde" (se află într-un stadiu intermediar, urmează noi investiţii care vor transforma acest segment în forma propusă în proiect); Inaugurarea unui nou parc şi a unei noi şcoli; Susţinerea campaniei de vaccinare: în ianuarie 2021, Primăria Sectorului 1 a sprijinit, cu un efort financiar substanţial, deschiderea celui mai mare centru de vaccinare din ţară - Pavilionul C2 Romexpo; Demararea programului de reabilitare a blocurilor; Modernizarea străzilor: studii de fezabilitate şi autorizaţii pentru modernizarea 200 de străzi; Amenajare de noi parcări şi staţii de încărcare a maşinilor electrice; Evaluarea finalizată a celor 100 de şcoli din Sectorul 1 pentru a stabili care dintre clădiri necesită reparare sau consolidare; Reevaluarea studiilor de fezabilitate pentru Teatrul Masca, Teatrul Bazilescu; Demararea programul de plantare a 50.000 de arbori".

"Pe scurt: am reuşit să facem curat. La propriu. Din interior. Însă mai avem foarte multe lucruri de făcut împreună. Dacă a fost bine sau nu ceea ce am realizat până acum trebuie să judecaţi dumneavoastră. Fără voi n-aş fi reuşit nimic şi aş fi renunţat să continui lupta mea pentru o administraţie cinstită, pentru reforma adevărată. Dragi cetăţeni: La mulţi ani!", a conchis primarul Sectorului 1.