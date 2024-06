Concernul german Rheinmetall vrea să-şi extindă producţia de la Mediaş

English Version

Ţinând însă cont de faptul că grupul german este partenerul statului român (prin Romarm) pentru construcţia unei fabrici de pulberi şi explozivi la Victoria, în judeţul Braşov, investiţie totală de 400 milioane euro, din care Uniunea Europeană susţine 47 milioane euro prin ASAP (Act in Support of Ammunition Production - Acţiune în sprijinul producţiei de muniţie), intrarea Rheinmetall pe piaţa industriei de apărare din România pare a fi una pe termen lung, în beneficiul companiilor furnizoare din ţara noastră.

Reporter: Voi începe cu o întrebare incomodă. Ce i-a determinat pe cei de la Rheinmetall să revină în România, după eşecul joint-venture-urului pe care l-au avut cu Uzina Automecanica Moreni? Cu ce i-a atras Uzina Automecanica Mediaş pe reprezentanţii Rheinmetall.

Alexandra Cristea: Din păcate nu vă pot oferi un răspuns. Eu pot să vă vorbesc doar despre prezent, despre ce facem de când am preluat uzina de la Mediaş. Ceea ce diferenţiază Rheinmetall de celelalte companii, este că am avut mereu, dar cu precăder în ultimii 10 ani, o strategie de internaţionalizare foarte puternică şi am crescut în multe ţări, nu doar în Germania şi acest lucru noi îl numim op-markets (n.red. - operationals markets - pieţe operaţionale), dar sunt multe ţări în care avem şi capacităţi de producţie. În contextul actual, internaţionalizarea ne-a prins mai pregătiţi decât pe alte companii, pentru că noi aveam deja această structură de producţie globală. Când mă refer la acest tip de structură de producţie, vorbesc despre faptul că noi, şi acum, pentru un contract încheiat de compania din Germania livrează o subsidiară din Australia, şi nu doar din Germania, pentru că de fiecare dată încercăm să optimizăm capacitatea de producţie în funcţie de capacităţile pe care le avem în diferite facilităţi, în funcţie de timp, în funcţie de lanţurile de aprovizionare, şi aşa mai departe, având un singur focus: acela de a furniza cât mai repede soldatului din diferitele ţări echipamentele necesare. De aceea, întotdeauna ne uităm unde putem să creştem şi cu ce capabilităţi. Că nu este vorba doar despre a lua o hală, ci şi ce se produce acolo. Ne bucurăm că anul trecut, în România, am semnat primul contract cu statul român pentru upgradarea sistemelor Oerlikon (n.red. - sisteme de artilerie pentru apărarea antiaeriană), dar independent de acest lucru am inaugurat recent facilitatea de la Mediaş, după achiziţionarea Uzinii Automecanica Mediaş, ce are o experienţă bogată în producţia de vehicule specializate - containere, trailere. Noi, având o linie de producţie pentru camioane militare, avem o complementaritate cu ce se produce la Mediaş, pentru că sunt produse pe care Rheinmetall nu le avea în portofoliu.

• Programul MLI - un obiectiv pentru Rheinmetall Automecanica Mediaş

Reporter: Ce va produce fabrica de la Mediaş? Vehiculele fabricate acolo vor fi livrate şi în România sau vor merge direct la export?

Alexandra Cristea: Vom livra pentru ambele pieţe. Noi vedem această complementaritate ca o soluţie completă pentru camioane şi vom integra producţia locală de la Mediaş în capacitatea noastră de producţie globală. Vrem să localizăm la Mediaş şi alte părţi din producţia noastră, mai ales că am deschis în România şi un punct de service, de mentenanţă, pentru echipamentele din Ucraina, deoarece avem foarte multă experienţă în aceste activităţi.

Reporter: Referitor la mentenanţă, se discuta ca Rheimetall să aibă un astfel de punct la Satu Mare pentru tancurile Leopard aflate pe frontul din Ucraina.

Alexandra Cristea: Punctul de la Satu Mare a fost deschis, dar nu vă pot oferi mai multe detalii. Noi suntem în continuare activi pe piaţa de mentenanţă, de overhaul (n.red. - reparaţii, upgradare) pentru ţările din regiune, inclusiv pentru România, deoarece sunt nişte activităţi foarte importante acum când este nevoie de echipamente aduse la standardele actuale, dar şi bazat pe echipamentele existente, care trebuie menţinute cu capabilităţi upgradate. Şi, nu în ultimul rând, vom folosi capacitatea de producţie şi mentenanţă de la Mediaş pentru eventuale, potenţiale programe viitoare cu Forţele Armate Române, mai ales că vom opera un transfer de tehnologie în noua facilitate a grupului Rheinmetall.

Reporter: Va exista o linie de asamblare la Mediaş pentru camioanele militare produse de Rheimetall?

Alexandra Cristea: În acest moment există linii de asamblare pentru containere şi trailere, care se vor păstra. Capacitatea de producţie actuală va fi păstrată şi îmbunătăţită.

Reporter: Veţi intra şi pe piaţa românească a transportoarelor blindate?

Alexandra Cristea: După cum bine ştiţi, există un program de achiziţie pentru MLI-uri (n.red. - Programul de înzestrare "Maşina de luptă a infanteriei, pe şenile - MLI" constă în achiziţia de către Ministerul Apărării Naţionale a 298 de MLI, în varianta de bază şi derivate), iar în cazul în care am fi câştigători desigur că am folosi capacitatea de producţie de la Mediaş.

• Lynx - transportor şenilat modular de ultimă generaţie, produs de Rheinmetall

Reporter: În afară de capacitatea de la Mediaş, am înţeles că Rheimetall este partenerul statului român pentru construirea unei fabrici de pulberi în oraşul Victoria, judeţul Braşov.

Alexandra Cristea: Există activităţi din partea grupului Rheinmetall pentru această investiţie. Reabilitarea fostei capacităţi de producţie sau realizarea unei noi fabrici de pulberi durează de prea mult timp ca proiect al statului român. Noi suntem producători nu doar de muniţie, ci şi de pulberi, explozibili, şi avem control asupra întregului lanţ de producţie. Avem o cooperare în acest sens cu statul român, am obţinut o finanţare din partea Uniunii Europene prin programul ASAP (n.red. - Act in Support of Ammunition Production - Acţiune în sprijinul producţiei de muniţie de muniţii în Uniunea Europeană) şi sunt activităţi în derulare. În plus, există activităţi în derulare şi pentru producerea de muniţie de calibru mediu şi mare.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre vehiculul blindat de luptă Lynx, produsul Rheinmetall prezentat în cadrul BSDA 2024?

Alexandra Cristea: Avem Lynx-ul şi o turelă Skyranger 30 cu rachetă antidronă, pentru apărarea antiaeriană, şi avem şi un camion Skyland HX, dar Lynx-ul este transportor şenilat, care face parte dintr-o familie de vehicule pe care Rheinmetall a dezvoltat-o din propria finanţare; este deja sub contract şi am dezvoltat-o gândindu-ne la următorii 40-50 de ani. Nu este un upgrade la un alt upgrade, ci este dezvoltată pentru a răspunde cerinţelor acestui secol. Lynx-ul are un concept modular. Pe platforma acestui vehicul se află o turelă de 30 milimetri, dar fiind familie de vehicule avem de la post comandă, la ambulanţă, antitanc, suport logistic, şi aşa mai departe. Aceste module pot fi schimbate între ele cu o macara în decurs de câteva ore; suntem singurii care pot să facă acest lucru, dar nu înseamnă neapărat că facem acest lucru în teatrele de operaţiuni, deşi este posibil să le schimbi şi acolo. Nu este vorba despre asta, ci în primul rând este vorba despre producţie, pentru că ai comunalitate pe şasiu - este acelaşi şasiu-, ceea ce înseamnă costuri reduse, producţie mai uşoară, mai uşor de localizat şi o eficientizare a flotei, ceea ce înseamnă că, dacă ai în flotă o ambulanţă pe care nu ai folosit-o niciodată, poţi să o transformi în alt modul cu rată similară cu cele aflate în utilizare în acel moment. Din câte ştim noi, avem cel mai mare volum protejat, pentru că este un vehicul unde este suficient spaţiu. Când ne gândim la capacitatea de creştere în viitor, este suficient de lung, pentru că echipamentele din interior devin din ce în ce mai multe, după cum vedem acum din experienţa acumulată în războiul din Ucraina, unde sistemele de protecţie activă sunt foarte folosite, dar top-atack este un focus pe care noi avem capacitatea şi ca spaţiu să implementăm sistemele necesare în acest moment, dar şi pe cele din viitor. Iar pentru acest scop, avem şi ca greutate pentru că Lynx este un vehicul care poate să ducă foarte multe tone. De aceea, noi estimăm că durata de utilizare a Lynx-ului se va duce către 40 de ani, ceea ce este o durată reală prin prisma experinţei Rheinmetall privind construcţia de şenilate. De exemplu şenilatele Puma şi Marder (n.red. - a cărui producţie a început în 1971), ultimul fiind utilizat cu succes şi astăzi, inclusiv în teatre de operaţiuni. Protecţia, sistemele de ultimă generaţie, modularitatea şi capacitatea de a transfera sunt atuurile vehiculului Lynx.

• Colaborarea cu furnizorii locali, integrată în lanţul de producţie al Rheinmetall

Reporter: Ce ne puteţi spune despre termenele de livrare?

Alexandra Cristea: Aceste informaţii sunt clasificate, dar vă pot spune că având două linii active de producţie sunt extrem de competitive, foarte rapide.

Reporter: În ultimii ani, companiile din industria de apărare din Europa s-au confruntat cu sincope în privinţa lanţurilor de apărare. Cum a gestionat Rheinmetall această problemă?

Alexandra Cristea: Fiind o companie mare, am putut să cumpărăm pe stoc foarte multe din componentele necesare şi de aceea nu avem probleme cu livrările. Avem două linii de producţie active, care funcţionează, lucrează şi suntem în parametrii optimi.

Reporter: Aveţi o estimare privind numărul furnizorilor locali care ar putea să contribuie la producţia de la fabrica din Mediaş?

Alexandra Cristea: Avem o astfel de estimare, dar nu v-o putem dezvălui pentru ca să nu afle competitorii noştri gradul de interacţionare cu furnizorii locali. Avem asigurat întreg lanţul de aprovizionare pentru facilitatea de la Mediaş şi noi l-am dezvoltat. Rheinmetall are o foarte mare experienţă în localizarea producţiei şi în integrarea lanţului de aprovizionare local în întregul lanţ de producţie. Ne bucurăm să susţinem Forţele Armate Române cu orice necesitate au şi de aceea suntem aici, pentru a sprijini şi companiile din industria naţională de apărare. Pentru noi este un parteneriat de lungă durată, iar achiziţionarea fabricii din Mediaş dovedeşte acest lucru, deoarece gândim pe termen lung.

Reporter: Vă mulţumim!