Bitdefender, compania de securitate cibernetică fondată de Florian Talpeş, a angajat la începutul acestei luni băncile JP Morgan şi Morgan Stanley pentru un IPO în Statele Unite, conform site-ului Unquote, ce citează trei surse apropiate situaţiei.

Conducerea companiei are în vedere listarea companiei încă de dinainte de 2010, Florian Talpeş declarând de mai multe ori că ţinteşte o listare pe o bursă externă, adecvată companiilor din tehnologie, cum ar fi New York sau Londra. În luna februarie a acestui an, Mergermarket scria că este probabil ca Bitdefender să urmărească o listare în 2022, opeaţiune prin care fondul european Vitruvian Partners să-şi facă exit-ul din companie.

"Condiţiile actuale sunt favorabile unui exit folosind mecanismele pieţelor publice, deoarece investitorii caută active de tehnologie şi orientate spre creştere", scria atunci Mergermarket, citând surse. Vitruvian va urmări evoluţia acţiunilor UiPath înainte de a face mişcarea decisivă, mai nota agenţia de ştiri financiare.

În cazul unui IPO, firma cehă de securitate cibernetică Avast poate fi văzută drept un etalon pentru evaluare, conform Mergermarket. Avast s-a listat la Londra în 2018 după un IPO dificil, dar de atunci capitalizarea sa a crescut de circa 2,5 ori, fiind în prezent de 6,35 miliarde de lire, conform Yahoo Finance.

În 2017, când Vitruvian a preluat 30% din companie, Bitdefender a fost evaluată la 600 milioane de dolari.

Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securităţii IT, care oferă soluţii de prevenţie, detecţie şi răspuns la incidente de securitate cibernetică. Compania are clienţi din 170 de ţări şi peste 1.600 de angajaţi, dintre care mai mult de 800 sunt ingineri şi cercetători. A fost fondată în 2001, are sediul central în Bucureşti şi birouri în Statele Unite, Europa şi Australia.

Anul trecut, compania a avut venituri de 900 milioane de lei, în creştere cu 28% faţă de cele din anul trecut, în timp ce profitul net s-a ridicat la 140,45 milioane de lei, cu mult peste rezultatul din 2019, de 6,8 milioane de lei.