CONSTANŢA:Sute de refugiaţi ucraineni au comemorat un an de la invazia Rusiei

Sute de refugiaţi ucraineni au comemorat, astăzi, un an de la invazia Rusiei printr-un miting organizat în faţa sediului Consulatului Federaţiei Ruse de la Constanţa, conform News.ro.

Oamenii s-au strâns, astăzi, începând cu ora 10, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Constanţa, pe trotuarul de vis-a-vis de clădirea Consulatului Federaţiei Ruse.

Refugiaţii au cerut prin pancartele pe care le purtau încetarea războiului.

"Glory to Ukraine", "Make love not war", "Mulţumesc România pentru suportul oferit Ucrainei", "Stop Russia, stop War", "Russia bombs Ukrainian children", "Russia is terrorist", "Ukraine needs weapons - Help Ukraine now", "We will never surrender. We will fight", "Stop genocide", "Bloody year of genocide" au fost câteva din mesajele pe care refugiaţii din Ucraina au ţinut să le transmită la un an de debutul invaziei ruse. De asemenea, ei au cântat mai multe melodii, printre care şi cântecul care a câştigat concursul Eurovision din 2022 - "Stefania".

Organizatorii acestui eveniment au precizat că prin miting doresc să reamintească Europei că în ultimul an invadatorii ruşi au bombardat populaţia civilă din Ucraina, infrastructura, au distrus sate şi oraşe şi solicită întregii lumi să acorde asistenţă militară Ucrainei şi să consolideze sancţiunile împotriva Federaţiei Ruse, adaugă sursa.

Protestele dedicate comemorării invaziei Ucrainei de către Rusia vor avea loc zilele acestea în aproape 100 de oraşe din întreaga lume. Mitingul de comemorare a invaziei este a treia acţiune de protest pe care refugiaţii ucraineni o desfăşoară la Constanţa.