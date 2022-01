Capitala are un nou stadion modern. "Naşterea" a fost grea - cu o întârziere de aproape doi ani, Stadionul Rapid este gata pentru să fie inaugurat. Preşedinta Clubului Sportiv Rapid Bucureşti, Vali Caciureac, a declarat, la preluarea în administrare a Stadionului Giuleşti, că arena va putea fi folosită cel mai târziu la sfârşitul lunii februarie. Aceasta a explicat că va începe procedurile pentru obţinerea tuturor avizelor de funcţionare a stadionului: "Am fost aici la momentul demolării vechiului stadion şi am suferit, pentru că tinereţea mea aici s-a consumat. Dar acum sunt foarte fericită pentru că avem un stadion nou şi modern şi sunt sigură că toţi rapidiştii sunt bucuroşi. Nu depinde de mine momentul când va putea fi folosit stadionul, depinde de cei care trebuie să ne dea avizele. Începând de mâine noi vom duce dosarele pentru avizare la ISU, la DSP şi în funcţie de cât de repede obţinem aceste avize vom putea anunţa şi când se va juca primul meci aici. Cu siguranţă multe luni nu vor trece până atunci. Noi credem că maximum la sfârşitul lunii februarie se poate juca aici. Gazonul arată foarte bine pentru că el a fost montat în toamnă şi a avut timp să se prindă. Stadionul este foarte frumos, este intim, simţi jucătorii lângă tine şi la rândul lor jucătorii vor simţi galeria şi suporterii lângă ei. Nu cred că această apropiere este periculoasă pentru nimeni. Echipa Rapid va câştiga aici şi toată lumea va fi fericită. Eu am mare încredere în suporterii noştri. Acum aşteptăm meciul de inaugurare. Cu cine va fi, asta vor decide cei de la fotbal. Noi vom veni la inaugurare cu sportivii noştri de marcă, dar inaugurarea va fi organizată de cei de la fotbal. Nu ştiu dacă stadionul a pierdut 5.000 de locuri, pentru că din 2006 pe fosta arenă nu se puteau folosi 6.000 de locuri, pentru că nu era consolidată peluza. Iar noi ani de zile am funcţionat cu 11.000 de locuri. Eu nu spun că 14.000 de locuri sunt suficiente, dar sunt aşa cum trebuie, adică moderne şi oferă toate condiţiile". Vali Caciureac a lăsat o poartă deschisă şi pentru alte cluburi care doresc să se folosească de această arenă: "Noi am primit întotdeauna şi alte echipe în Giuleşti. Numeroase formaţii care au venit în Bucureşti pentru a juca împotriva echipelor Steaua sau Dinamo au închiriat acest teren pentru antrenamente. Aşadar noi suntem deschişi să închiriem stadionul".

Vicepremierul şi ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, au anunţat că lucrările de construcţie a Stadionului Giuleşti au fost încheiate şi că arena a fost preluată oficial în administrare de Clubul Sportiv Rapid. Noul Stadion Giuleşti, care va putea fi omologat UEFA categoria 4, are o suprafaţă desfăşurată construită de 40.522 mp şi beneficiază de 14.050 de locuri pentru spectatori, 184 locuri de parcare şi 7.560 mp de gazon natural ranforsat sintetic. Pe lângă terenul de fotbal, acesta cuprinde şi săli de antrenamente pentru diverse discipline precum karate, box, lupte, judo, atletism sau popice, o sală de sport multifuncţională, o sală de forţă, sală de recuperare şi pistă de atletism. Arena mai dispune de spaţii de cazare pentru sportivi, vestiare şi camere de recuperare pentru sportivi, cabinet medical, zonă de testare antidoping, spaţii dedicate publicului (magazine, zona food) şi locuri pentru persoane cu dizabilităţi (75 de locuri), spaţii pentru mass-media (boxă presă, sală de conferinţe, zonă de flash interviu etc.), spaţii pentru VIP (peste 900 de locuri). De asemenea a fost instalat şi un sistem de jocuri de lumini tip DMX (Digital MultipleX) în cadrul instalaţiei de nocturnă a stadionului, cu posibilitatea integrării diferitelor scenarii în funcţie de fondul muzical folosit. Lucrările au început la 26 februarie 2019 cu demolarea vechii arene, costurile totale ale noului Stadion Rapid Giuleşti ridicându-se la 185.333.607,39 lei, aproximativ 37,5 milioane de euro.