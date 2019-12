Controversă încheiată pe marginea unor drepturi de autor ale lui Michael Jackson

Moştenirea lui Michael Jackson are "o viaţă" la fel de agitată precum aceea a starului pop. Michael Jackson Estate a ajuns la o înţelegere confidenţială cu Dis-ney în cazul unui program TV difuzat în 2018 care a inclus numeroase fragmente din videoclipurile şi piesele artistului. MJ Estate a dat în judecată Disney în mai 2018, susţinând că "The Last Days of Michael Jackson" a încălcat "uluitor" drepturile de autor. Potrivit documentelor depuse în proces, programul special difuzat de ABC a cuprins fragmente din mai mult de 30 de cântece şi videoclipuri care aparţin MJ Estate, între ele "Beat It", "Billie Jean", "Thriller" şi documentarul "This Is It". Administratorii au spus că producătorii nu au solicitat dreptul de a folosi materialele. Disney a prezicat că era îndreptăţit să folosească materialele pe baza politicii utilizării rezonabile. Compania a încercat să se apere, a precizat MJ Estate, ameninţând că dă în judecată centrele pentru îngrijirea copiilor pentru că folosesc imagini cu Mickey Mouse şi Donald Duck, expuse pe pereţi. Cele două părţi au depus o notificare în care anulează procesul, în urma unui acord. "Disputa cu Disney a fost rezolvată amiabil", a spus Howard Weitzman, avocat al Jackson Estate, într-un comunicat.