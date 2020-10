Cooperativa Tara Mea a livrat legume româneşti de peste 2 milioane de euro în acest sezon

In contextul în care, la început de an, România importa masiv legume, Ţara Mea a reuşit să livreze in acest sezon peste 10000 de tone de legume româneşti, susţinând astfel producţia şi asigurând supravieţuirea a peste 300 de fermieri autohtoni, transmite un comunicat de presă trimis redacţiei.

Producţia autentic românească a constat în roşii, castraveţi, ardei, ceapă.şi va continua, in aceasta toamnă, cu valori estimate de 1200 de tone de rădăcinoase lunar.

Daca, la începutul sezonului trecut, producătorii locali acuzau pierderi masive, iar hipermarketurile se vedeau nevoite să importe legume, in lipsa sustenabilităţii, producţia controlată şi comenzile integrate au reuşit să schimbe balanţa, favorabil pentru fermierii români şi producţia românească. "Specialistii Tara Mea, de la ingineri agronomi până la responsabili de conturi în relaţia cu marile lanţuri de magazine au reuşit să creeze un lanţ unitar de producţie şi livrare, care, după 2 ani de muncă, reuşeşte să aducă legumele româneşti acolo unde le este locul : pe mesele românilor. Producţia controlată nu are rolul de a condiţiona producătorii locali, ci dimpotrivă, de a înlesni comunicarea dintre aceştia, pelrexum şi dintre ei şi marile lanţuri de magazine, astfel încât să nu fie irosite produse şi resurse. Este evident ca, dacă întreaga ţară produce tomate in aceeaşi săptămână, acestea nu vor putea fi vândute sau că, daca nu pot răspunde la 2-3 comenzi diferite, vor obliga hipermarketul să importe. Din fericire, fermierii noştri au înţeles, au văzut rezultatele în propriile buzunare şi din ce in ce mai multi producători locali ni se alătură." (Florin Burculescu, preşedinte Cooperativa Tara Mea).

In acest moment, 300 de producători locali, organizaţi sub brandul Ţara Mea, livrează legume proaspete in magazine. In sezonul de toamnă, estimează livrări de 1200 tone/lună reprezentând rădăcinoase şi cartofi româneşti.