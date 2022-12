COP27: VELUX continuă eforturile de reducere a emisiilor de CO2 prin noi parteneriate cu Novelis, Hydro şi BayWa

În cadrul unor noi acorduri de parteneriate, Grupul VELUX continuă să depună eforturi în vederea reducerii emisiilor din lanţul valoric şi a decarbonizării operaţiunilor proprii cu energie regenerabilă în următorii ani, conform unui comunicat remis redacţiei. Prin utilizarea aluminiului Hydro cu emisii reduse de carbon, emisiile de carbon per kilogram de aluminiu utilizat la fabricarea ferestrelor, rulourilor şi roletelor VELUX vor fi reduse semnificativ. În plus, datorită parteneriatului cu Novelis, cel mai mare reciclator de aluminiu din lume, aluminiul utilizat pentru placarea ferestrelor de mansardă VELUX va avea un conţinut reciclat de aproximativ 70%. Pentru a-şi alimenta operaţiunile din Europa cu energie electrică ecologică până în 2024, Grupul VELUX a dezvoltat un parteneriat cu furnizorul de soluţii de energie regenerabilă, BayWa r.e, care va construi două parcuri solare ce vor acoperi prima simbioză de centrale solare din Spania, integrând agricultura, biodiversitatea şi comunitatea cu generarea de energie regenerabilă.

Conform sursei citate, conferinţa Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice, COP27, s-a desfăşurat anul acesta în Egipt. VELUX a participat la conferinţă şi a adus contribuţii importante la obiectivele pe care aceasta şi le propune, prezentând cele mai bune practici cu privire la modul în care sectorul construcţiilor poate contribui la Acordul de la Paris.

Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, ne aflăm în deceniul acţiunilor, epoca planificării şi recalibrării producţiei s-a încheiat, trebuie să facem schimbările acum, deoarece acţiunile noastre din anii următori vor determina viitorul nostru pe planetă. În ultimii ani, VELUX a căutat în mod activ soluţii pentru ca întregul său lanţ să fie sustenabil şi pentru a-şi reduce amprenta de carbon. Rezultatele arată clar că marile companii trebuie să ia măsuri în interesul schimbării atitudinii şi criteriilor partenerilor lor în ceea ce priveşte sustenabilitatea. VELUX s-a angajat să reducă emisiile de CO2 nu numai în ceea ce priveşte produsele sale, ci şi în lanţul valoric al companiei, deoarece VELUX produce doar 6% din amprenta de carbon a produselor sale, în timp ce 94% din aceasta provine de la furnizorii săi. Pentru a face o diferenţă reală, planurile de sustenabilitate trebuie să se adreseze întregului lanţ - acesta fiind modul în care VELUX încearcă să facă diferenţa în poziţia sa de companie multinaţională.

Parteneriatul multianual dintre Novelis şi VELUX are ca obiectiv atingerea unui nivel de emisii de carbon sub 4 kg pe kilogram de aluminiu laminat furnizat până la sfârşitul anului 2024, ceea ce reprezintă cu mult sub jumătate din amprenta medie de carbon a aluminiului primar utilizat în Europa. De asemenea, cei doi parteneri urmăresc reduceri suplimentare ale emisiilor de carbon până în 2030. Astfel, aluminiul va avea un conţinut reciclat de aproximativ 70%, ceea ce reprezintă o creştere de circa 30% faţă de ceea ce Novelis furnizează în prezent către VELUX. Reciclarea aluminiului necesită doar 5% din energie şi are ca rezultat reducerea cu până la 95% a emisiilor de carbon faţă de producţia de aluminiu primar.

Parteneriatul dintre Hydro şi VELUX are ca obiectiv atingerea unui nivel de sub 2 kg de carbon emis pe kilogram de aluminiu până în 2030, ceea ce reprezintă mai puţin de o cincime din media europeană de 11,3 kg. Acest obiectiv ambiţios include întregul lanţ valoric al aluminiului şi se bazează pe media tuturor componentelor prelucrate din aluminiu pe care Hydro le livrează către VELUX. Până la finalul anului 2022, VELUX se aşteaptă ca parteneriatul să aibă ca rezultat o reducere de 15.000 - 20.000 de tone de carbon. Prin utilizarea produselor cu emisii reduse de carbon, precum Hydro REDUXA şi Hydro CIRCAL, se vor reduce emisiile de carbon per kilogram de aluminiu utilizat la fabricarea ferestrelor de mansardă VELUX, a ferestrelor pentru acoperiş terasă şi a accesoriilor (rulouri şi rolete exterioare), subliniază sursa citată.

Hydro REDUXA este produs folosind surse de energie regenerabilă din apă, vânt şi soare, precum şi o tehnologie de electroliză hipereficientă. Hydro CIRCAL este, de asemenea, fabricat folosind energie electrică din surse regenerabile şi, în plus, este fabricat din minimum 75% deşeuri reciclate de aluminiu. Hydro REDUXA şi Hydro CIRCAL emit 4 kg, respectiv 2,3 kg de CO2 pe kilogram de aluminiu.

În plus, faţă de aceste parteneriate, Grupul VELUX a comisionat compania BayWa r.e. cu construirea a două parcuri solare pentru alimentarea operaţiunilor europene cu energie electrică ecologică până în 2024. Aşa cum a fost anunţat la Conferinţa Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice, COP27, în Egipt, aceste parcuri vor reprezenta prima simbioză de centrale solare din Spania, integrând agricultura, biodiversitatea şi comunitatea cu generarea de energie regenerabilă.

Conectate la reţea în 2023 şi 2024, cele două centrale vor genera 167 GWh de energie electrică regenerabilă în fiecare an pentru VELUX, echivalentul consumului de energie electrică a aproximativ 45.000 de locuinţe din Europa. 80% din totalul de energie electrică generată de centrale va fi produsă datorită contractelor bilaterale de achiziţie a energiei electrice (PPAs) încheiate cu VELUX. Noile contracte de achiziţie vor reduce amprenta de carbon a VELUX cu aproximativ 40.000 tone de CO2, generate anual de operaţiunile şi activităţile din Europa ale companiei. Totodată, energia electrică generată va acoperi 100% din operaţiunile europene ale Grupului VELUX şi până la 90% din consumul global.

În conformitate cu obiectivele COP27, contractul bilateral de achiziţie a energiei electrice este un concept de pionierat al simbiozei centralelor solare, care integrează producţia de energie solară cu natura şi comunitatea pentru beneficii reciproce. Combaterea schimbărilor climatice este un obiectiv comun al întregii omeniri, iar VELUX consideră că este în interesul tuturor să avem cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte sursele de energie regenerabilă. Parcurile solare sunt amplasate în Spania pentru cele mai bune rezultate, dar avantajele vor fi globale.

Acordurile de parteneriat sunt esenţiale pentru obiectivul Grupului VELUX de reducere a emisiilor de tip 1 şi 2, tot până în 2030.

"În cadrul VELUX, ne-am luat angajamentul de a lupta împotriva schimbărilor climatice şi, totodată, să fim un exemplu de leadership sustenabil. Prin aceste parteneriate, ne apropiem din ce în ce mai mult de obiectivul nostru de reducere a emisiilor generate de operaţiunile noastre. Vom continua să depunem toate eforturile necesare, împreună cu partenerii noştri din lanţul valoric, şi suntem convinşi că împreună vom atinge acest obiectiv ambiţios până în 2030", a declarat Noemi Ritea, Director de Piaţa VELUX România, Ungaria şi Moldova, se menţionează în comunicat.