Corecţi politic cultural - premiile muzicale nu vor mai fi oferite în funcţie de gen

Apostolii corectitudinii politice de toate tipurile au făcut un nou pas important în ceea ce priveşte domeniul cultural. Organizatorii Brit Awards renunţă la premiile pentru interpretare acordate în baza genului, iar de anul viitor va fi acordat un singur trofeu pentru cel mai bun artist. Dua Lipa şi J Hus vor deveni ultimii din istoria premiilor care au câştigat trofee Brit la categoriile "Best Female", respectiv "Best Male". Cele două categorii vor deveni "British Artist". În ultimii ani, mai mulţi artişti au cerut schimbarea denumirii secţiunii, spunând că sistemul actual exclude artiştii non-binari.

La gala Brit Awards, care a debutat în 1977, au fost acordate tot timpul trofee pe genuri. Organizatorii au promis în 2019 să schimbe acest lucru, însă categoriile "best female" şi "best male" au fost menţinute până acum.

"Dacă ai porni acum evenimentul de la zero, probabil că l-ai face în aceşti termeni", a spus Gennaro Castaldo, purtător de cuvânt al BPI, care acordă premiile. Schimbarea va fi şi la nivelul categoriei internaţionale, unde premiile "Best International Male" şi "Best International Female" - câştigate anul acesta de The Weeknd şi Billie Eilish - vor fi înlocuite cu "Best International Artist". Brit Awards nu reprezintă primele premii la care au fost făcute astfel de modificări. Între cele care au schimbat titulatura trofeelor se numără şi MTV Video Music Awards. Brit Awards va acorda din nou, de anul viitor, trofee pe categorii de genuri muzicale. A fost renunţat la acestea în 2006. Premiile pentru pop, rock, dance şi rap vor fi acordate în baza votului publicului, spre deosebire de celelalte premii care sunt oferite în baza voturilor profesioniştilor din industrie.