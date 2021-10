"Criptomonedele, acţiunile din tehnologie şi cele de tip meme - preferinţele investitorilor individuali"

Reporter: Cum caracterizaţi evoluţia investiţiilor pe platformele de tranzacţionare?

Ed Butler: Cea mai importantă evoluţie care determină schimbări în domeniul investiţiilor online este accesibilitatea. Investiţiile au fost întotdeauna complicate pentru începători, dar aceste bariere la intrare sunt în curs de eliminare. Nu cu mult timp în urmă, trebuia să fii expert în finanţe pentru a deschide un cont, a evalua activele şi apoi a plasa şi gestiona tranzacţiile. Acum, oricine cu nişte bani de rezervă şi un smartphone poate investi într-o mare varietate de active într-un mod accesibil şi uşor de înţeles. Este extraordinar! Oameni care altfel nu ar avea posibilitatea să-şi crească averea prin investiţii au acum această oportunitate şi, prin urmare, nu este surprinzător faptul că asistăm la schimbări în comportamentul investitorilor individuali.

Reporter: Către ce segment îşi îndreaptă atenţia investitorii, în general?

Ed Butler: Investitorii individuali au o preferinţă clară pentru activele mai "la modă". Printre exemple se numără criptomonedele, acţiunile de tip meme şi acţiunile de tehnologie. Aceste domenii au înregistrat niveluri ridicate de creştere şi au fost propulsate de investitorii individuali, ceea ce este logic, deoarece acest nou val de investitori de retail sunt, în general, mai toleranţi la risc. Aceasta este, în mod evident, o generalizare, dar nu este surprinzător faptul că am asistat la o concentrare a investiţiilor în active care sunt intens dezbătute şi discutate.

Reporter: Care este apetitul, în piaţă, pentru investiţia în monedele virtuale?

Ed Butler: Apetitul este în mod clar imens. Criptomonedele au explodat pe piaţă în ultimii câţiva ani, cu bitcoin în frunte. Nimeni nu ştie ce se va întâmpla cu preţurile lor, dar, odată cu normalizarea şi adoptarea în continuare a monedelor digitale, cred că se poate spune că acestea s-au integrat în societatea noastră.

Reporter: Cum aţi ajuns printre cei mai populari investitori pe o platformă renumită de tranzacţionare?

Ed Butler: Am început să investesc pe e-Toro în mai 2016 şi, pe măsură ce performanţa mea a crescut vertiginos în 2017, alţi utilizatori s-au arătat interesaţi să îmi urmărească şi să îmi copieze portofoliul. M-am înregistrat apoi în programul Popular Investor de la eToro, care oferă structura pentru "copy trading", iar restul este istorie.

Reporter: Care au fost primii paşi făcuţi pe acest drum şi care a fost evoluţia dumneavoastră ca investitor pe e-Toro?

Ed Butler: Primii paşi au fost pur şi simplu să-mi creez un cont, să încep să investesc şi să obţin rezultate. De atunci, cu sprijinul e-Toro, m-am implicat alături de copiatorii mei în această călătorie în decursul ultimilor ani şi am reuşit să cresc investiţiile a mii de oameni din întreaga lume, ceea ce este un sentiment minunat. În general, strategia mea a devenit mai puţin riscantă în acest timp, deoarece am o responsabilitate mai mare de a proteja investiţiile copiatorilor mei, dar abordarea mea generală a rămas relativ stabilă. De asemenea, am învăţat şi am încercat să mă perfecţionez cât mai mult posibil pe parcurs, extinzându-mi cercetările, studiind şi perfecţionându-mi strategia.

Reporter: În ce măsură a contribuit experienţa pe care o aveaţi în domeniul în care aţi evoluat înainte să debutaţi în lumea investitorilor la escaladarea pieţei investiţiilor?

Ed Butler: Studiile şi cariera mea au modelat complet abordarea mea în domeniul investiţiilor. Am studiat Business şi Management, ceea ce a însemnat multe module de finanţe, contabilitate şi economie. Apoi am intrat în domeniul consultanţei în domeniul tehnologiei, ceea ce m-a pus în postura de a înţelege ce inovaţii tehnologice vor fi cele mai disruptive în viitor şi, ulterior, cele mai profitabile. Piaţa de tehnologie este din ce în ce mai saturată, dar există încă o mulţime de oportunităţi pentru a găsi nişte uriaşi adormiţi.

Reporter: Ce strategie abordaţi în momentul în care investiţi?

Ed Butler: În general, mă concentrez pe activele din domeniul tehnologiei şi strategia mea este predominant de sus în jos, adică identificarea industriilor disruptive înainte de a analiza companiile din aceste industrii. e-Toro utilizează un sistem de evaluare a riscului care evaluează portofoliile de la 1 (mai puţin riscant) la 10 (cel mai riscant). Alocarea mea de active are ca scop încercarea de a maximiza profiturile cu un rating de risc de 4 din 10. Îmi controlez riscul printr-o combinaţie de hedging şi diversificare, cu tactici de protecţie a portofoliului în cazul unei scăderi.

Reporter: Ce sfaturi le daţi investitorilor aflaţi la început de drum?

Ed Butler: Aveţi răbdare! Aceasta este întotdeauna prima mea afirmaţie atunci când mi se cere un sfat. În afară de asta, investiţi în active pe care le înţelegeţi (şi pe care eventual le şi consumaţi, de exemplu Facebook, Coca-Cola etc.) şi exersaţi (de exemplu, prin intermediul "Portofoliului virtual", contului demo de la eToro), astfel încât să vă puteţi perfecţiona propria strategie. În plus, este important să înţelegeţi cât de mult ar putea pierde portofoliul dumneavoastră, în cel mai rău caz, pentru a vă asigura că investiţi doar ceea ce vă puteţi permite.

Reporter: Există domenii mai profitabile şi domenii mai putin profitabile, riscuri mai mari sau mai mici?

Ed Butler: Absolut! Diferitele industrii, subsectoare şi active individuale vor avea toate diverse caracteristici. Există o relaţie directă între risc şi recompensă, scopul fiind acela de a vă maximiza recompensa cu un nivel de risc cu care vă simţiţi confortabil.

Reporter: Care sunt impedimentele în domeniul tranzacţionarii şi cum abordaţi riscurile asociate investiţiilor?

Ed Butler: Investiţiile au devenit mult mai accesibile în ultimii ani, datorită eliminării barierelor care existau anterior. În special atunci când se construieşte un portofoliu, este nevoie de mult timp pentru a obţine şi apoi pentru a citi informaţii despre active, ceea ce poate fi un impediment pentru unii. Cu toate acestea, concentrându-vă pe diversificare şi înţelegând că orice investiţie implică un risc, puteţi implementa strategii pentru a vă proteja portofoliul şi a reduce riscul în perioadele volatile.

Reporter: Cum apreciaţi investiţiile în criptomonede, comparativ cu alte asseturi din piaţă?

Ed Butler: Criptomonedele nu seamănă cu nimic altceva de pe piaţă. Pe lângă faptul că sunt incredibil de volatile (şi, prin urmare, potenţial profitabile), sunt, de asemenea, incredibil de dificil de evaluat cu exactitate. În cazul unei companii, vă puteţi uita la o serie de factori cantitativi pentru a-i face o evaluare. Pe de altă parte, încă nu am văzut date concrete care să ofere criptomonedelor o evaluare corectă. Acest lucru le face interesante, volatile şi imprevizibile.

Reporter: Care sunt paşii către o educaţie financiară suficientă pentru ca un investitor să înceapă să tranzacţioneze pe eToro?

Ed Butler: Există o serie de opţiuni pentru a vă pune la punct. De exemplu, să citiţi câteva cărţi de bază despre investiţii, să vizionaţi videoclipuri şi tutoriale şi să exersaţi cu fonduri virtuale. Acestea sunt modalităţi excelente de a dobândi o înţelegere fără a investi bani - e-Toro are un cont virtual (cont demo) în care investitorii începători pot exersa şi îşi pot perfecţiona strategia. În momentul în care sunteţi gata să investiţi, începeţi prin a face lucrurile simplu. Nu folosiţi efectul de levier, investiţi în ceea ce ştiţi, diversificaţi, menţineţi un nivel scăzut de risc iniţial, familiarizaţi-vă cu platforma şi continuaţi să vă extindeţi cunoştinţele. Dacă nu dispuneţi de mult timp liber pentru a cerceta active individuale (şi, să fim sinceri, majoritatea începătorilor nu au!), atunci Copy Trading şi Smart Portfolios de la e-Toro sunt instrumente excelente pentru a începe să investiţi.

Reporter: Cum si unde trebuie făcută această educaţie?

Ed Butler: Depinde de fiecare persoană în parte. În prezent, există atât de multe informaţii disponibile online încât uneori poate fi descurajant să încerci să le filtrezi pe toate, dar folosiţi cuvinte-cheie pentru a găsi tutoriale, videoclipuri şi cărţi precum "investiţii 101", "investiţii pentru începători", "noţiuni de bază despre investiţii" etc. În egală măsură, nu vă sfiiţi să puneţi întrebări! Unul dintre lucrurile minunate la e-Toro este că este atât de uşor să înveţi de la alţi investitori de pe platformă, iar majoritatea Investitorilor Populari sunt foarte bucuroşi să răspundă la orice întrebări pe care le-ar putea avea utilizatorii.

Reporter: Cum îşi aleg investitorii în mod corect informaţiile din piaţă?

Ed Butler: Există atât de multe date de analizat, cum ar fi grafice ale preţurilor, indicatori financiari şi declaraţii anuale. Fiecare investitor va avea păreri diferite cu privire la cât de multă greutate ar trebui acordată acestor variabile diferite, dar este important să învăţaţi cum să citiţi datele disponibile, să filtraţi prin tot zgomotul şi, ulterior, să obţineţi informaţii.

Reporter: Există momentul perfect pentru investiţii? Care este acesta?

Ed Butler: Vechea zicală spune că nu este vorba de sincronizarea cu piaţa, ci de timpul pe piaţă - "not timing the market, but time in the market"- şi, ca investitor pe termen lung, acest lucru este cu siguranţă adevărat. În cele din urmă, cu cât începeţi mai repede să vă creşteţi capitalul, cu atât mai bine!

Reporter: Cum ne alegem platformele de tranzacţionare?

Ed Butler: Cu multă cercetare! Faceţi o comparaţie, analizaţi costurile, comisioanele, experienţa utilizatorilor, recenziile şi reputaţia, printre altele.

Reporter: La ce trebuie să fie atenţi investitorii, în general?

Ed Butler: Există o mulţime de modalităţi de a vă creşte investiţiile, dar este esenţial să înţelegeţi că puteţi pierde, de asemenea, o sumă semnificativă de bani dacă nu faceţi management de risc. O mulţime de investitori individuali pierd bani şi acest lucru se datorează, de obicei, miopiei şi luării de decizii pripite. Investiţi doar în ce vă simţiţi confortabil şi faceţi-vă temele!

Reporter: Există un decalog al investitorilor? Care sunt primele trei reguli?

Ed Butler: Nu există reguli stricte în materie de investiţii, dar principalele mele recomandări sunt: să aveţi răbdare, să vă gestionaţi riscurile şi să continuaţi să învăţaţi!

Reporter: Mulţumesc!