CRISTIAN GHINEA:"Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni în guvern fără o refacere a coaliţiei sunt fake news"

Cristian Ghinea a declarat că premierul Florin Cîţu i-a propus să rămână ministru, însă a refuzat, lucru confirmat şi de şeful Guvernului. El a adăugat că "toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni în guvern fără o refacere a coaliţiei din care să facă parte USR PLUS sunt fake news" şi le-a transmis colegilor de partid că obiectivul trebuie să fie ca Dan Barna să fie preşedinte al formaţiunii, iar USR PLUS la guvernare 2024, informează news.ro.

"Premierul Cîţu mi-a propus să rămân ministru şi am refuzat, ceea ce confirmă şi el. Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni în guvern fără o refacere a coaliţiei din care să facă parte USR PLUS sunt fake news. Am lucrat bine cu premierul şi cu toţi miniştrii din Guvern, nu e nici un secret. Obiectivul urmărit cu îndârjire a fost să avem un PNRR viabil, susţinut de toată Coaliţia. Am realizat acest obiectiv. Nu este un secret, am mai spus-o: am lucrat efectiv la PNRR şi am reuşit să îl agreez cu Comisia Europeană chiar până în ultima clipă. Mai exact, până cu câteva ore înainte ca demisiile noastre, ale miniştrilor USR PLUS, să ajungă în Monitorul Oficial", a scris Cristian Ghinea, sâmbătă pe Facebook.

El a mai transmis un mesaj colegilor din USR PLUS şi anume că obiectivul este ca Dan Barna să fie preşedinte al partidului şi formaţiunea la guvernare 2024.

"Pentru că PNRR este un plan de ţară care va schimba România pentru generaţii. După ce vom fi construit autostrăzi şi vom fi reîmpădurit România, vom putea spune că am fost acolo. Şi USR PLUS a fost acolo. Voi participa luni la întâlnirea cu preşedinta Comisiei Europene, la invitaţia premierului şi dupa consultări cu cei doi copreşedinţi ai USR PLUS. Pentru că PNRR este al României. P. S. Pentru colegii mei din USR PLUS, focus pe obiectiv: Dan Barna preşedinte şi USR PLUS la guvernare 2024", a conchis fostul ministrul al Fondurilor Europene.

Florin Cîţu a declarat, întrebat sâmbătă la Congresul PNL dacă i s-a părut o schimbare în aceste zile a lui Dacian Cioloş în sensul acceptării sale ca premier, că va face tot posibilul şi sunt cele mai mari şanse ca pe viitor să fie refăcută coaliţia de guvernare în formula PNL - USR PLUS - UDMR, cu sprijinul minorităţilor în Parlament şi cu el în funcţia de şef a Executivului.

Purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuţ Moşteanu a afirmat că a văzut în discursurile liberalilor la Congresul PNL rostogolirea unei ştiri false şi anume că USR PLUS se va întoarce la guvernare cu Florin Cîţu în funcţia de premier. "Pentru PNL varianta Cîţu premier înseamnă guvern minoritar dependent de PSD", a adăugat el. Formaţiunea a precizat ulterior că vrea reforme "pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptând orice fel de condiţii".