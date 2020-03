Primele opt mari bănci americane pun frână programelor lor agresive de răscumpărare de titluri ca să păs­treze capitalul necesar depăşirii crizei generate de pandemia de coronavirus.

Potrivit CNN Business, instituţiile financiare au anunţat această măsură simultan, după ce banca centrală americană (Federal Reserve - Fed) a luat, duminică, măsuri de urgenţă menite să evite o recesiune economică gravă. Fed a tăiat dobânda cheie şi a anunţat un nou program de achiziţii de active.

Forumul Serviciilor Financiare a informat că membrii săi - Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street şi Wells Fargo - suspendă temporar răscumpărările de acţiuni pentru perioada care a rămas din primul trimestru şi al doilea trimestru din 2020, din cauza pan­demiei de coronavirus.

"Pandemia COVID-19 reprezintă o provocare fără precedent pentru întrea­ga lume, iar economia globală şi cele mai mari bănci din SUA au o capacitate indiscutabilă, fiind angajate să susţină clienţii şi naţiunea", a anunţat Forumul SErviciilor Financiare, menţionând: "Fiecare bancă îşi păstrează capacitatea de a relua programul de răs­cumpărare de îndată de circumstanţele justifică acest proces".

Şi US Bancorp, care nu este parte a grupului amintit, a informat că suspendă temporar răscumpărările de acţiuni.

• BCE creditează cu 109,1 miliarde euro băncile din zona euro

Băncile din uniunea monetară împrumută 109,1 miliarde de euro de la Banca Centrală Europeană (BCE) cu ocazia primei oferte de credite cu dobânzi reduse lansată pentru sprijinul companiilor în această criză a coronavirusului, potrivit Bloomberg.

Creditele sunt oferite băncilor la o dobândă de minus 0,5%, ceea ce în­seamnă că BCE plăteşte băncile comerciale pentru ca acestea să accepte împrumuturile. Un număr de 110 bănci au luat parte la oferta de credite pentru 98 de zile lansată săptămâna aceasta de BCE.

• Bruxelles-ul vrea să relaxeze normele privind ajutoarele de stat

Comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, a propus ieri un program temporar care le va permite statelor membre UE să vină în ajutorul companiilor afectate de criza coronavirusului, fără a risca să încalce normele comunitare cu privire la subvenţiile ilegale, conform Reuters.

În acest context, Comisia vrea să le acorde statelor membre "maxima flexibilitate" prevăzută în regulile referitoare la ajutoarele de stat, ca să poată răspunde la situaţia actuală. Margrethe Vestager a subliniat: "Trebuie să acţionăm rapid şi într-o manieră coordonată".

Printre măsurile propuse de comisarul european, care urmează să fie introduse în zilele următoare, dacă vor fi aprobate de cele 27 de state membre, se numără permisiunea guvernelor de a acorda granturi sau facilităţi fiscale în valoare de până la 500.000 de euro unei companii aflate în dificultate, oferirea de garanţii subvenţionate de stat pentru creditele bancare, precum şi facilitarea creditelor publice şi private cu dobânzi subvenţionate.

Executivul comunitar a subliniat că aceste ajutoare sunt destinate companiilor în dificultate, nu băncilor care ar putea ajuta la direcţionarea fondurilor.

• Ministrul german de Finanţe: "Este prea devreme să ne gândim la utilizarea ESM"

Este prea devreme să ne gândim la utilizarea Mecanismului European de Stabilitate (ESM) pentru sprijinul financiar al statelor din zona euro afectate de pandemia de coronavirus, potrivit ministrului german de Finanţe, Olaf Scholz.

Acesta a declarat, citat de publicaţia Handelsblatt: "Dezbaterea este prematură. Existenţa Mecanismului European de Stabilitate a ajutat la stabilitatea regiunii deoarece poate fi folosit oricând şi dispune de fonduri semnificative".

Amintim că ESM - fondul de salvare a zonei euro - a fost creat în timpul crizei financiare din 2008-2009.

• Filipine, prima ţară din lume care îşi închide bursa

Bursa din Filipine a fost închisă ieri, pe termen nedeterminat, anunţă Reuters, menţionând că aceasta este prima ţară din lume care ia o astfel de măsură, din cauza pandemiei de coronavirus.

"Tranzacţiile sunt suspendate până la noi ordine", a dispus preşedintele ţării, Rodrigo Duterte, menţionând că măsura urmăreşte să asigure securitatea angajaţilor şi a traderilor.

• Unele bănci europene închid sucursale

Două dintre cele mai mari bănci din Germania au decis să închidă temporar sute de sucursale, în timp ce băncile italiene au scurtat programul de lucru, pe fondul răspândirii coronavirusului, anunţă Reuters.

Commerzbank, al doilea mare grup bancar din Germania, a anunţat că va închide câteva sute din cele aproximativ 1.000 de sucursale pe care le are în Germania. De asemenea, banca HVB a anunţat că intenţionează să închidă 101 din cele 337 de sucursale. Clienţii HVB şi Commerzbank vor putea să utilizeze ATM-urile, serviciile online şi sucursalele care vor rămâne deschise. Mai multe bănci de economii din Germania au închis deja sau intenţionează să închidă o parte din sucursale.

La rândul său, grupul bancar italian Intesa Sanpaolo a anunţat că aproximativ 900 din cele 3.500 de sucursale ale sale vor fi deschise doar dimineaţa, în timp ce majoritatea sucursalelor mai mici vor fi deschise doar trei dimineţi pe săptămâ­nă. Intesa a adăugat că aproximativ 122 de sucursale mai mici amplasate în apropierea unor unităţi mai mari au fost închise. Rivalul mai mare, UniCredit, care are aproximativ 4.000 de sucursale în Italia, a anunţat încă de săptămâna trecută că va menţine deschis un număr limitat de sucursale în fiecare regiune.

• Franţa, pregătită să naţionalizeze companiile mari

Guvernul francez este pregătit să folosească toate mijloacele ca să sprijine companiile mari afectate de turbulenţele de pe pieţele financiare, inclusiv prin naţionalizare, dacă va fi necesar, a afirmat ieri ministrul de Finanţe, Bruno Le Maire.

Oficialul de la Paris a spus: "Nu voi ezita să folosesc toate mijloacele disponibile pentru protejarea marilor companii franceze. Aceasta poate fi făcută prin recapitalizare, prin preluarea unei participaţii sau chiar putem folosi termenul de naţionalizare, dacă va fi necesar".

Bruno Le Maire a mai anunţat că Guvernul de la Paris va mobiliza 45 de miliarde de euro pentru măsurile de criză în favoarea companiilor franceze, în contextul în care este de aşteptat ca economia ţării să scadă cu 1% în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus.

"Nu dorim falimente", a subliniat Le Maire.

Luni seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, care consideră că situaţia actuală este una "de război", a afirmat că guvernul său va garanta credite în valoare de 300 de miliarde de euro pentru a ajuta companiile să depăşească actuala criză. Preşedintele a mai spus că amână organizarea celui de-al doilea tur al alegerilor locale de duminică şi că, pentru că guvernul trebuie să se concentreze doar pe combaterea pandemiei, va suspenda agenda de reforme, începând cu reforma sistemului de pensii.

• Lituania creşte limita creditului guvernamental

Parlamentul din Lituania a votat ieri pentru creşterea limitei de credit guvernmental cu 4,5 miliarde de euro, astfel încât să-i permită Executivului să se împrumute peste acest prag, în vederea limitării efectelor pandemiei.

Guvernul a precizat că se aşteaptă ca veniturile din taxe, într-o economie cu un PIB de circa 50 de miliarde de euro, să fie de peste 20%, însă mai puţin decât se estima, din cauza efectelor panddemiei. Executivul a estimat ieri că economia ţării ar urma să scadă cu un procent cuprins între 1,3% şi 2,8% în 2020, faţă de o creştere de 2,4% anticipată în septembrie.

• Companiile aeriene din SUA vor sprijin

Marile companii aeriene americane vor ca Guvernul să le acorde granturi, împrumuturi şi reduceri de taxe în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, ca sprijin în contextul scăderi severe a călătoriilor cu avionul din cauza coronavirusului. Airlines for America, organizaţia care reprezintă principalele companii aeriene americane, precum American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines şi Southwest Airlines, a informat că industria în care activează are nevoie de granturi federale în valoare de 29 de miliarde de dolari, din care 25 de miliarde de dolari pentru companiile aeriene care transportă pasageri şi patru miliarde de dolari pentru cele cargo. De asemenea, companiile aeriene solicită credite cu dobânzi reduse sau garanţii de credite în valoare de până la 29 miliarde dolari, precum şi scutirea temporară de la plata unor taxe. Airlines for America a avertizat că fără sprijinul Guvernului companiile aeriene ar putea rămâne fără bani până la finele anului, poate chiar mai devreme.

• Pfizer îşi pune la dispoziţie facilităţile pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva coronavirus

Compania farmaceutică americană Pfizer Inc. a anunţat că vrea să pună la dispoziţia industriei biofarmaceutice toate facilităţile de care dispune, inclusiv unităţi de producţie şi laboratoare de cercetare şi dezvoltare, pentru alte companii care reuşesc să dezvolte mai rapid un tratament sau un vaccin pentru coronavirus. Totodată, Pfizer poartă discuţii cu producătorul german de medicamente BioNTech pentru dezvoltarea de vaccinuri împotriva coronavirus.

• Rusia interzice accesul străinilor în ţară

Rusia a interzis luni accesul în ţară al străinilor, a închis şcolile şi a limitat evenimentele publice din Moscova, în încercarea de a limita extinderea coronavirusului, conform Reuters. Interdicţia privind intrarea în Rusia a cetăţenilor străini va fi aplicată în perioada 18 martie-1 mai, dar sunt exceptaţi de la această măsură diplomaţii, personalul navigant al avioanelor şi alte categorii.

• Boris Johnson îşi schimbă tactica

Premierul britanic Boris Johnson a cerut oprirea tuturor activităţile sociale din Marea Britanie şi a ordonat persoanelor vulnerabile să se izoleze timp de 12 săptămâni, intensificând lupta cu epidemia de coronavirus care se îndreaptă spre perioada de vârf. Măsurile vin după ce Johnson a fost criticat pentru că guvernul său a adoptat o strategie mai puţin strictă de combatere a virusului comparativ cu Italia, Franţa şi Spania, care au blocat mare parte din Europa. Johnson a cerut ca orice persoană care are simptome de coronavirus să se izoleze împreună cu întreaga familie timp de 14 zile, ceea ce reprezintă o schimbare de atitudine faţă de felul în care premierul de la Londra a tratat această problemă anterior.

• Marile companii de internet promit să lupte împotriva dezinformărilor

Cele mai importante companii cu operaţiuni online de la nivel mondial au emis o declaraţie comună prin care îşi iau angajamentul să lupte împotriva fraudei şi a dezinformărilor pe tema pandemiei de COVID-19. Într-o declaraţie comună, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter şi YouTube promit că vor face tot ce este posibil ca să elimine dezinformările şi tentativele de fraudă din cadrul propriilor platforme.

• Încrederea investitorilor în economia Germaniei, la nivelul minim de după criza financiară

Încrederea investitorilor în economia Germaniei a scăzut, în martie, la un nivel care nu a mai fost înregistrat de la criza financiară din 2008, din cauza efectelor negative ale pandemiei de coronavirus, conform Centrului European pentru Cercetare Economică (ZEW).

Indicele lunar care estimează evoluţiile economice a scăzut semnificativ, la minus 49,5 puncte, de la 8,7 puncte în februarie. Economiştii anticipau un declin până la minus 26,4 puncte. "Economia este în alertă roşie", a avertizat preşedintele ZEW, Achim Wambach, adăugând că experţii din domeniul financiar se aşteaptă la o scădere a economiei germane în primul trimestru din 2020, care ar putea continua şi în trimestrul al doi­lea.

Indicele ZEW care măsoară percepţia investitorilor asupra actualelor condiţii economice s-a înrăutăţit la minus 43,1 puncte, de la minus 15,7 puncte în luna precedent. Analiştii aşteptau un indice de minus 30 de puncte.

Cei mai mulţi investitori germani se aşteaptă la un declin de aproximativ 1% al economiei germane, din cauza pandemiei, potrivit lui Achim Wambach. Aceasta ar fi prima scădere a PIB-ului Germaniei de la criza financiară din 2009.