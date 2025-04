Cseke Attila: "Reorganizăm şi eficientizăm Ministerul Dezvoltării"

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat că ministerul pe care îl conduce va fi reorganizat, prin reducerea a peste 500 de posturi, inclusiv de conducere, iar două dintre instituţiile subordonate - Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) şi Institutul Naţional de Administraţie (INA) -, vor fi desfiinţate, atribuţiile urmând să fie preluate de minister, potrivit news.ro.

El a explicat că astfel se va face o economie de 22,6 milioane de lei anual.

"În primele 100 de zile de mandat de ministru am achitat toate datoriile moştenite, în valoare de 6,7 miliarde de lei, am stabilit criterii de prioritizare a investiţiilor transparente pentru beneficiari şi constructori, am dublat gradul de absorbţie a fondurilor europene din PNRR, am impus respectul statului pentru cetăţean prin desfiinţarea unor tarife percepute de la cetăţeni pentru servicii publice şi am revitalizat programul pentru siguranţa seismică şi cel de construire de creşe pentru sprijinirea familiilor, iar acum eficientizăm Ministerul Dezvoltării", a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, într-o conferinţă de presă în care a anunţat reorganizarea ministerului.

Ministrul a adăugat că instituţia va livra în continuare dezvoltare României, cu toate că trece acum printr-un proces de economisire şi eficientizare. Astfel, din cele şase instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării, două vor fi desfiinţate şi absorbite, atribuţiile acestora fiind în continuare asigurate de minister.

"Prin această măsură reducem personalul cu peste 16%, tăiem 512 posturi, din care 74 sunt ocupate, desfiinţăm inclusiv 21 de posturi de conducere şi reducem Consiliile de Administraţie cu două treimi", a spus Cseke Attila.

El a arătat că, de la 966 de posturi, cât are în prezent Ministerul Dezvoltării, Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) şi Institutul Naţional de Administraţie (INA), două dintre cele şase instituţii publice aflate în subordinea ministerului, vor rămâne doar la 808 posturi. În Consiliile de Administraţie ale ANL, CNI şi ANCPI sunt în total 27 de posturi, iar acest număr se va reduce la 10.

Potrivit lui Cseke, Compania Naţională de Investiţii (CNI), aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, implementează cele mai mari proiecte de dezvoltare ale României, iar performanţa şi rezultatele sunt de netăgăduit. Cu toate acestea, la CNI salariile directorilor şi al directorului general vor fi asimilate sistemului de calcul pentru personalul bugetar, iar sporul de vechime şi conducere nu va putea depăşi 40% din salariul de bază. Primele anuale vor fi limitate la 2 salarii brute pe an.

"Nici în Ministerul Dezvoltării şi nici în instituţiile din subordine, nu au existat şi nu există prime de pensionare. Acestea au existat până acum doar la CNI, dar le desfiinţăm", a adăugat Cseke Attila.

Construirea de locuinţe pentru tineri, locuinţe sociale şi de necesitate, cele de serviciu destinate medicilor şi profesorilor, dar şi cele pentru membrii comunităţilor de rromi a fost şi rămâne o prioritate pentru Guvern şi pentru Ministerul Dezvoltării şi este de aşteptat să fie o prioritate şi la nivel de Uniune Europeană, având în vedere că avem, pentru prima dată, un comisar european responsabil de locuire, a spus ministrul.

În vederea eficientizării, Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, va fi desfiinţată şi absorbită de minister, care va prelua sarcinile acesteia. În prezent, Ministerul Dezvoltării derulează investiţii legate de construirea de unităţi locative cu o eficienţă de peste 10 ori mai mare decât ANL, numărul persoanelor care se ocupă de aceste investiţii fiind mai mic, deşi gestionează investiţii mai mari. Lucrările în execuţie vor fi predate autorităţilor publice locale, iar ministerul rămâne finanţator. Din personalul actual al ANL, vor fi preluate 50 de posturi ocupate la minister, prin concurs în cazul unei suprasolicitări, iar 74 de porturi ocupate vor fi tăiate împreună cu cele vacante. Posturile de conducere din cadrul ANL vor fi implicit desfiinţate prin această reorganizare.

Institutul Naţional de Administraţie (INA), o altă instituţie publică din subordine, va fi absorbit de către MDLPA. Misiunea INA este de a livra pregătire profesională pentru funcţionarii publici şi angajaţii instituţiilor publice, astfel încât aceştia să poată oferi servicii publice de calitate. Sistemul actual al cursurilor de formare profesională are nevoie de regândire şi eficientizare. În 2026, Ministerul Dezvoltării va veni cu un nou concept, o nouă ofertă în acest domeniu, INA fiind absorbit de MDLPA în urma reorganizării, a arătat Cseke.

El a menţionat că, în mandatul anterior de ministru al Dezvoltării, a reorganizat Inspectoratul de Stat în Construcţii, o altă instituţie din subordine.

Impactul bugetar al reorganizării este de 22.668.427 lei pe an şi, în termen de 15 zile de la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care va conţine aceste măsuri, se va adopta şi Hotărârea de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.