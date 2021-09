CSOMA BOTOND, DEPUTAT UDMR:"Problema desfiinţării SIIJ va fi rezolvată după congresele PNL şi USRPLUS"

Parlamentarii UDMR doresc desfiin­ţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), dar nu în forma în care aceasta a fost propusă, şi speră ca problema să fie tranşată după congresele PNL şi USRPLUS, a afirmat Csoma Botond, liderul grupului deputaţilor Uniunii, cu prilejul congresului formaţiunii respective, care a avut loc la finalul săptămânii trecute.

"Noi am avut o discuţie principială pe acest subiect şi am plecat de la raportul Inspecţiei Judiciare din anul 2019 în care au fost semnalate foarte multe abuzuri. Am citit. Are sute de pagini. Şi am spus că nu dorim ca acele abuzuri să se întâmple din nou. Cred că e simplu. Eu sper că anul acesta, după ce trece Congresul PNL şi Congresul USR, eu sper că, odată cu refacerea coaliţiei, vom găsi o soluţie de compromis şi legat de SIIJ", a declarat Csoma Botond, care a mai precizat că propunerea UDMR a fost ca toate dosarele care au fost până acum la Secţia Specială să ajungă la Parchetul General, "care e o entitate existentă, deci nu trebuie înfiinţată, şi Parchetul General să administreze aceste dosare care au fost administrate până acum de către SIIJ".

Declaraţia de mai sus a fost făcută în urma întâlnirii cu reprezentanţii comunităţii Declic care i-au înmânat lui Csoma Botond o petiţie şi un "mandat" destinat liderului Uniunii, Kelemen Hunor, cu sloganul "Nu mai învârtiţi spirala corupţiei! Desfiinţaţi Secţia Specială!", prin care îi cer să respecte independenţa justiţiei şi să voteze în Parlament desfiinţarea SIIJ.

"Am avut o discuţie cu reprezentanţii Declic. Ei ne-au acuzat de faptul că nu vrem să desfiinţăm SIIJ-ul. Petiţionarii au o poziţie similară cu a USR PLUS ca să refacem acel sistem care a existat anterior şi acele dosare pe corupţie să meargă înapoi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Eu le-am spus aceeaşi poziţie pe care am avut-o în ultimele luni de mai multe ori, şi anume că vrem să desfiinţăm SIIJ-ul, dar nu dorim în modul în care această desfiinţare a fost propusă de USR PLUS. Noi avem o altă soluţie. Nu spunem că suntem în posesia adevărului absolut. Dacă cineva vine cu o propunere mai bună decât a noastră noi suntem deschis dialogului pe marginea acestui subiect. Momentan, nimeni nu a venit cu o propunere. Există doar propunerea USR şi propunerea UDMR. Sigur aici a existat un blocaj, dar noi dorim să continuăm discuţiile şi să găsim până la urmă o soluţie de compromis", a arătat Csoma Botond, liderul deputaţilor UDMR.

Amintim că proiectul de desfiinţare a SIIJ, întocmit de Ministerul Justiţiei în timpul mandatului lui Stelian Ion, a fost aprobat, cu amendamente, la finalul lunii martie de Camera Deputaţilor şi înaintat Senatului, unde a fost blocat din cauza solicitării de către fostul ministru al Justiţiei a unei opinii din partea Comisiei de la Veneţia, opinie dată la începutul lunii iulie şi care este favorabilă poziţiei exprimată de ministerul de resort.

Unul dintre amendamentele adoptate de Camera Deputaţilor se referă la acordarea unei super-imunităţi judecătorilor şi procurorilor, care ar urma să fie urmăriţi penal doar cu acordul CSM sau acordul procurorului general. Lipsa din proiectul legislativ întocmit de Stelian Ion a acestei super-imunităţi, privită ca o garanţie de către magistraţi, a constituit motivul avizării negative de către Consiliul Superior al Magistraturii, în şedinţa din 11 februarie 2021, a iniţiativei de act normativ depusă de fostul ministru al Justiţiei.