Daniel Dines cumpără 10% din RodBun

Daniel Dines (UiPath) achiziţionează - prin Ice Vulcan Properties Ltd, un vehicul de investiţii pe care îl deţine - un pachet de 9,57% din RodBun, unul dintre jucătorii din sectorul agricol românesc, conform unui comunicat remis redacţiei. O participaţie suplimentară de 0,23% din acţiunile RodBun a fost achiziţionată, ca parte din aceeaşi tranzacţie, de Ionuţ Sas, VP Tax la UiPath la nivel global. Fondată în 2002 de Alexandru Iancu şi Daniel Muntean, RodBun este o companie antreprenorială românească ce integrează o gamă amplă de produse şi soluţii pentru fermierii locali.

Daniel Dines a declarat: "Suntem bucuroşi să anunţăm prima noastră tranzacţie în sectorul agricol românesc prin investiţia în RodBun. Credem cu tărie că viitorul agriculturii se bazează pe cercetare, inovare, digitalizare şi sustenabilitate. Prin realizarea de investiţii inteligente în această direcţie, România are potenţialul de a deveni unul dintre jucătorii-cheie din Europa în sectorul agricol. RodBun este o companie unică pe piaţa locală, reprezentând unul dintre pionierii digitalizării agriculturii româneşti. Cunoaştem importanţa strategică a regiunii agricole a Mării Negre la nivel global, precum şi rolul vital al fermierilor în lumea de azi şi de mâine, mai ales în contextul încălzirii globale. Din acest motiv, am ales să investim într-o companie care are potenţialul de a contribui la realizarea unor sisteme alimentare mai reziliente şi eficiente, inclusiv în contexte de criză. Opţiunea pentru RodBun provine din dorinţa noastră de a sprijini activ planurile strategice ale antreprenorilor români de a deveni jucători regionali semnificativi".

Tranzacţia cu RodBun marchează prima investiţie directă a Ice Vulcan Properties Ltd şi a lui Daniel Dines în sectorul agricol. Parteneriatul dintre Ice Vulcan Properties Ltd şi RodBun ia în considerare şi o potenţială listare a companiei la Bursa de Valori Bucureşti. În plus, pentru a îndeplini criteriile de guvernanţă corporativă impuse de piaţa de capital, RodBun va numi un Consiliu de Administraţie în cadrul căruia Ionuţ Sas va fi propus pentru o poziţie de membru iar Daniel Dines va fi invitat permanent.

"Rodbun împlineşte chiar în aceste zile douăzeci de ani de existenţă. Intrăm în acest parteneriat considerând că el asigură o sinteză între experienţa şi infrastructura noastră vastă pe piaţa agro din România, pe de o parte, şi viziunea globală a echipei lui Daniel Dines, bazată pe excelenţa în tehnologie, pe de altă parte. Ne uneşte interesul comun pentru cercetare şi inovaţie. Suntem convinşi, de altfel, că investiţiile în soluţiile tehnologice adaptate la noua realitate climatică vor deveni diferenţiatorul nostru în acest sector competitiv şi fragmentat. Aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu Daniel Dines şi Ionut Sas în procesul de transformare a RodBun într-un jucător regional semnificativ, care va influenţa decisiv sectorul agricol românesc", a declarat Daniel Muntean, co-fondator al RodBun Grup S.A.

RodBun Grup S.A. este o companie antreprenorială românească fondată în anul 2002 de Alexandru Iancu şi Daniel Muntean. RodBun este specializat în produse şi servicii pentru fermierii. Cea mai importantă activitate a grupului este producerea de sămânţă agricolă. Compania deţine 4 fabrici de seminţe, exploataţii agricole pentru multiplicarea de sămânţă, bază genetică pentru culturile de porumb, floarea soarelui, grâu, lucernă, mazăre, soia, triticale, dar şi o reţea logistică extinsă în toată ţara - atât pentru transport şi depozitare de inputuri agricole, cât şi pentru depozitarea de cereale. De asemenea, RodBun operează un lanţ de 40 de magazine agricole destinate micului fermier tradiţional (sub brandul Fitofarmacia RodBun). Compania distribuie inputuri agricole (seminţe, pesticide, îngrăşăminte), oferă consultanţă agricolă şi soluţii tehnologice complete şi asigură servicii de preluare a recoltei din câmp. În portofoliul RodBun se află gama de seminţe Fertillia, îngrăşămintele foliare Fertilland şi îngrăşămintele solide Fertillo.

În urma tranzacţiei, acţiunile RodBun Group SA sunt deţinute în proporţii egale de 44,27% de către fiecare dintre cei doi co-fondatori, Alexandru Iancu şi Daniel Munteanu, Ice Vulcan Properties deţine un pachet de 9,57%, Ionuţ Sas deţine 0,23% din acţiuni, în timp ce restul de 1,67% din acţiuni sunt deţinute de angajaţii RodBun (acţiuni alocate şi nedistribuite, precum şi distribuite) precum şi de companie.

Tranzacţia a fost facilitată de firma de avocatură DLA Piper, se mai arată în comunicat.