Valoarea totală a fuziunilor şi achiziţiilor realizate în sectorul bancar american de la începutul anului până în 27 aprilie a ajuns la 26,3 miliarde de dolari, comparativ cu 7,1 miliarde în aceeaşi perioadă din 2020, conform datelor culese de Refinitiv până la 27 aprilie, ceea ce arată o creştere cu 270%. Numărul total al tranzacţiilor anunţate până în 27 aprilie a fost de 61, conform Refinitiv.

Sursa menţionează că aprilie a fost o lună aglomerată în privinţa fuziunilor şi achiziţiilor de bănci din SUA, cu 16 tranzacţii în valoare totală de 14,9 miliarde de dolari. Pentru comparaţie, în aprilie 2020 au fost înregistrate 11 tranzacţii în valoare de 190 de milioane de dolari.

Potrivit The Banker, printre tranzacţiile anunţate în aprilie 2021 s-a numărat achiziţia de către Webster Financial Corp. din Connecticut a creditorului Sterling Bancorp din New York, într-o tranzacţie de 5,1 miliarde de dolari, şi achiziţia de către BancorpSouth din Mississippi a băncii texane Cadence Bancorp, pentru 2,8 miliarde de dolari. Totodată, New York Community Bancorp a cumpărat Flagstar Bancorp pe 2,5 miliarde de dolari, iar Independent Bank Corp. a plătit 1,2 miliarde de dolari pentru Meridian Bancorp.

"Aceste tranzacţii sunt impulsionate de nevoia creşterii dimensiunii băncilor, de reducerea cheltuielilor şi necesitatea de capital suplimentar pentru investiţii în tehnologie", declară James Barresi, şef global al diviziei de servicii financiare din cadrul firmei internaţionale de avocatură Squire Patton Boggs. Domnia sa menţionează: "Înainte de pandemie a existat o presiune imensă asupra instituţiilor financiare pentru investiţii în tehnologie din cauza concurenţei fintech-urilor. Dar, multe instituţii aveau probleme, nu reuşeau să investească din cauza mediului cu rate scăzute ale dobânzii, care făcea ca băncile mai mici, în special, să aibă mai puţine venituri din comisioane".

În opinia lui Barresi, în cazul afacerii New York Community Bancorp - Flagstar Bancorp, cumpărătorul are o mare expunere la locuinţe multifamiliale în zona New York şi există riscuri asociate cu aceasta, iar de aceea a achiziţionat Flagstar, care operează o afacere ipotecară rezidenţială. "Afacerea oferă diversitate geografică pentru New York Community Banncorp şi elimină riscurile create de expunerea la clasa de active de locuinţe multifamiliale din New York", explică Barresi, adăugând: "Perspectiva unor rate ale dobânzilor foarte mici în anii următori a încurajat băncile să se concentreze asupra eficienţei. Acestea se concentrează foarte mult pe realizarea de afaceri care sunt eficiente în privinţa capitalului, dar generează venituri din taxe".

După debutul pandemiei de Covid-19, anul trecut, multe bănci au reuşit să se menţină operaţionale şi s-au concentrat pe gestionarea activităţii de la distanţă.

În condiţiile în care SUA încearcă să se redreseze pe fondul lansării campaniilor de vaccinare, o serie de bănci care au funcţionat cu succes de la distanţă văd acum o oportunitate în închiderea sucursalelor şi eliminarea cheltuielilor cu sediile fizice, fiind interesate de fuziuni şi achiziţii, conform sursei.

Mai mult, aceasta subliniază că pandemia a accelerat nevoia de a investi în servicii digitale din cauza adoptării lor pe scară largă de către consumatori şi clienţi, în ultimul an.

• M&T Bank - People's United Financial, cea mai mare tranzacţie din acest an

Cea mai mare tranzacţie anunţată până acum, în 2021, este achiziţia de către M&T Bank din New York, pe 7,5 miliarde de dolari, a People's United Financial, societate bancară cu sediul în Connecticut. Acordul dintre cele două părţi va crea o entitate combinată cu active totale de 200 de miliarde de dolari şi 1.100 de sucursale.

James Barresi declară: "M&T Bank a preluat o instituţie despre care nimeni nu credea că va fi de vânzare. Dar, People's United recunoaşte că o entitate mai mare, creată prin fuziune, este necesară într-un mediu cu dobânzi scăzute. Afacerea va oferi grupului combinat puterea economică de a investi în tehnologie şi de a putea concura cu rivalii majori".

Totodată, fuziunea dintre Webster Financial şi Sterling Bancorp va crea o instituţie cu active de 63 de miliarde de dolari şi peste 200 de sucursale. "Cele două bănci îşi unesc operaţiunile pentru că recunosc că amploarea unei entităţi va oferi oportunităţi mai bune pentru realizarea mai multor investiţii tehnologice", menţionează Barresi, care a consiliat Sterling Bancorp în această tranzacţie.

Şi achiziţia de către BancorpSouth a Cadence Bancorp. pentru 2,8 miliarde de dolari va crea o bancă cu active de 44 de miliarde de dolari. "Este o fuziune între egali", mai spune Barresi, adăugând: "Ambele bănci recunosc că au nevoie de o entitate mai mare ca să poată finanţa investiţiile în tehnologie şi să sprijine afacerile care generează venituri din taxe".

Alte tranzacţii anunţate anul acesta includ achiziţia de către WSFS Financial Corp. din Delaware a Bryn Mawr Bank din Pennsylvania, pe aproximativ un miliard de dolari. Entitatea combinată va avea active de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Barresi susţine: "Bryn Mawr este o maşină care generează venituri din taxe, deoarece are un program foarte bun de gestionare a averilor. Cumpărătorul WSFS Financial este, de asemenea, o platformă puternică de gestionare a averilor, iar în Bryn Mawr vede oportunitatea de a-şi dubla acest segment".

Conform sursei, există mai mult de 4.000 de bănci în SUA, iar multe instituţii mai mici devin tot mai puţin relevante. Acestea au concurat de-a lungul timpului pe partea de servicii pentru clienţi, dar în ultimul an, mulţi clienţi s-au orientat către serviciile digitale, ceea ce a anulat avantajele micilor jucători şi i-a încurajat pe mulţi dintre ei să caute fuziuni.

• SP Global Market Intelligence: JPMorgan Chase rămâne cel mai mare grup bancar american

Cele mai mari 50 de bănci americane şi-au majorat activele cu 814,18 miliarde de dolari în ultimul trimestru din 2020, cel mai mare câştig în domeniu fiind realizat de JPMorgan Chase & Co.: un plus de 140 de miliarde de dolari la active, potrivit SP Global Market Intelligence, care arată că astfel grupul rămâne cel mai mare din SUA, în sectorul bancar.

Toate băncile americane mari, cu excepţia a nouă dintre acestea, au raportat o creştere a activelor lor în ultimul trimestru al anului 2020, subliniază SP Global Market Intelligence, menţionând că acest clasament se va schimba, cel puţin în privinţa primelor 50 de locuri, în urma tranzacţiilor care au avut loc în prima parte a anului curent.

Spre exemplu, notează sursa, entitatea creată prin tranzacţia dintre M&T Bank Corp. şi People's United Financial Inc. va duce M&T Bank de pe locul 30 pe al 16-lea. Activele şi depozitele M&T cresc cu 63,44 miliarde de dolari, respectiv 52,14 miliarde de dolari, potrivit SP Global Market Intelligence, care aminteşte că această fuziune se va încheia în trimestrul al patrulea din anul curent.

Totdată, la data de 4 ianuarie, SVB Financial Group anunţa preluarea Boston Private Financial Holdings Inc. pe 941,4 milioane de dolari. Afacerea creşte activele pro forma ale SVB cu 10,05 miliarde de dolari şi depozitele cu 8,60 miliarde de dolari, ceea ce o ridică cu trei trepte în clasament, ducând-o pe locul 34.

Huntington Bancshares Inc. a urcat zece trepte, la numărul 24, după ce a anunţat, în 13 decembrie 2020, că va prelua TCF Financial Corp. Activele pro forma ale Huntington au sporit cu 47,80 miliarde de dolari, iar depozitele pro forma - cu 38,86 miliarde de dolari.

• Primele mari bănci din lume în 2021 - cele din China

Într-un an marcat de pandemia de Covid-19, 2020, cele mai mari instituţii financiare chineze şi-au menţinut poziţiile în clasamentul anual al S&P Global Market Intelligence, rămânând cele mai mari din lume, după active.

Sursa arată că "Big Four" (primele patru mari bănci) din China - Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd. şi Bank of China Ltd. - şi-au păstrat, toate, locurile de top în clasamentul emis în 2021, fiind cele mai mari din lume.

Împreună, acestea au raportat o valoare a activelor de 17,321 trilioane de dolari la 31 decembrie 2020, în creştere cu 16,88% faţă de clasamentul anterior.

În baza unei creşteri puternice a creditării în 2020, activele combinate ale tuturor celor 19 bănci chineze din topul primelor 100 de bănci ale lumii au crescut cu 17,66%, iar zece dintre acestea au urcat pe poziţii mai bune.

Primele cinci poziţii din clasament, care includ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. din Japonia (locul 5) sunt neschimbate faţă de anul precedent. Gigantul din Tokyo are active de 3,408 trilioane de dolari, în creştere cu 17,80%.

Majoritatea băncilor sunt clasificate în funcţie de activele totale la 31 decembrie 2020.

Printre cele mai notabile mişcări din acest an, în top, JPMorgan Chase din SUA şi-a recâştigat locul, devenind a şasea mare instituţie financiară din lume. Cea mai mare bancă din Statele Unite a depăşit HSBC Holdings Plc din Marea Britanie, după ce a raportat o creştere anuală a activelor cu 26% la sfârşitul anului 2020, până la 3,386 trilioane de dolari.

În schimb, HSBC a coborât pe locul al optulea, cu active de 2,984 trilioane de dolari. BNP Paribas SA din Franţa a făcut un progres substanţial, urcând două trepte, până la poziţia a şaptea. Activele băncii din Paris au crescut cu 26,8%, la 3,080 trilioane de dolari la finele lui 2020.

Tot în Franţa, divizia bancară a companiei poştale La Poste SA, La Banque Postale SA, a înregistrat cea mai bună evoluţie în clasament. Aceasta a sărit 47 de locuri, ajungând pe poziţia 42, de pe 89, activele sale crescând cu aproape 600 de miliarde de dolari, la 901,74 miliarde de dolari. În 2020, banca a încheiat un acord pentru unirea afacerilor sale cu venituri fixe cu cele de administrare a activelor legate de asigurări din cadrul Natixis SA. De asemenea, a achiziţionat deţinerea de 35% a Groupama Group la societatea mixtă La Banque Postale IARD, iar la începutul anului a obţinut aprobarea pentru preluarea CNP Assurances SA, devenind acţionarul său majoritar.

Banca spaniolă CaixaBank a fost, de asemenea, printre băncile cu performanţe solide, avansând de pe locul 65 pe 45, susţinută de acordul de fuziune cu Bankia SA.

În schimb, principalii jucători brazilieni din domeniu, Banco Bradesco SA şi Banco do Brasil SA, au avut cele mai mari scăderi din clasament. Banco do Brasil, controlată de stat, a coborât 15 locuri, până la numărul 92, având active de 326,16 miliarde de dolari, în timp ce Bradesco a scăzut cu 18 locuri, la numărul 97, cu active de 308,99 miliarde de dolari. Scăderea accentuată a realului brazilian faţă de dolar a dus la deprecierea activelor măsurate în moneda SUA, ceea ce a făcut ca aceste bănci să coboare în clasament. Realul brazilian a pierdut 29,21% din valoare în 2020 faţă de dolar, potrivit S&P Global Market Intelligence.

Clasamentul din acest an include doi nou-veniţi: State Street Corp. din SUA, pe locul 94, cu active de 314,71 miliarde de dolari, şi Canadian Desjardins Group, pe locul 99, cu active de 284,13 miliarde de dolari.

Nou intratul precedent - în 2020, după valoarea activelor din 2019, Raiffeisen Gruppe Elveţia, a reuşit să-şi păstreze locul printre cei mai mari creditori ai lumii, pe poziţia 98, cu active de 293,48 miliarde de dolari. În schimb, Banco de Sabadell SA din SUA şi banca braziliană Caixa Economica Federal nu au mai intrat în clasament anul acesta.

Potrivit sursei, China continuă să găzduiască cel mai mare număr de bănci din primele 100 din acest top: 19 instituţii deţin împreună active în valoare de 30,458 trilioane de dolari. Urmează băncile americane, cu 12 instituţii care deţin o valoare combinată a activelor de 15,538 trilioane de dolari.

În ciuda faptului că pandemia a lovit puternic industria bancară, numărul băncilor din lume care au raportat active de peste un trilion de dolari a crescut de la 29 la 39 la finele lui 2020, conchide analiza S&P Global Market Intelligence.