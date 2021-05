De ce ASF tolerează ca, sub "supravegherea" sa, să fie încălcate drepturile investitorilor?!

Pe 28 aprilie am participat la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Muntenia (SIF4) unde, alături de patru alţi investitori privaţi, am solicitat atragerea răspunderii administratorului SAI Muntenia pentru încălcarea legii 31/1990. Deşi s-a invocat în mod nelegal că nu deţinem 5% din capitalul social, am arătat că potrivit art. 155 alin. 3 din Legea 31/1990, avem acest drept. În cele din urmă, cererea noastră s-a supus la vot.

Cererea se referea la faptul că administratorul SIF Muntenia (adică SAI Muntenia), foloseşte acţiuni proprii cumpărate indirect, prin nişte fonduri, pentru a se vota pe sine precum şi, în general, de a vota în cadrul adunărilor generale. Însă, potrivit art. 104 şi 105 din Legea 31/1990, aceste acţiuni trebuie anulate în termen de un an, societatea fiind obligată să îşi reducă în mod corespunzător capitalul social subscris. Totodată, dreptul de vot conferit de acţiunile menţionate mai sus trebuie suspendat pe perioada deţinerii lor de către societate.

Înainte de AGOA trimisesem o cerere către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru aplicarea legii 31/1990, şi anume suspendarea dreptului de vot al acţiunilor pe care SIF4 le deţine în mod indirect la SIF4. În plus, SIF Banat-Crişana (SIF1), prin deţinerea a peste 99% din acţiunile SAI Muntenia, controlează de fapt SIF Muntenia.

Autoritatea ne-a răspuns la solicitare pe 28 aprilie, după ce AGOA luase sfârşit. ASF ne-a scris că nu are abilitatea/competenţa să interpreteze legea 31/1990 şi ne-a recomandat să ne adresăm instanţelor de judecată competente. Pe scurt, ASF a arătat că nu este interesată de ceea ce se petrece la SIF1 şi SIF4. Dar, pot detalia eu ceea ce s-a întâmplat pe 28 aprilie la AGOA de la SIF4.

SIF1, SIF4 şi SIF Oltenia (SIF5) sunt conduse de Bogdan Drăgoi (fie direct, fie indirect) şi de consilierul său Najib El Lakis, condamnat penal pentru manipularea pieţei de capital, printre altele. Conform unor informaţii publice, domnul Lakis este cel mai mare acţionar al SIF1 prin mai multe companii, deci se poate spune că acesta l-a angajat pe domnul Drăgoi, alegând să conducă în acest moment SIF1, SIF4 şi SIF5, din umbră. De altfel, la AGOA de la SIF4 nu s-a prezentat domnul Lakis, ci domnul Drăgoi.

Ce a făcut domnul Drăgoi la AGOA? Dumnealui a votat personal, în numele SIF1, care este proprietarul administratorului SIF4 (adică SAI Muntenia), ÎMPOTRIVA atragerii răspunderii administratorului. Conflictul de interese, în cel mai grav mod, nu l-a împiedicat să voteze împotriva atragerii propriei răspunderi. Pare o nebunie, dar exact asta a făcut domnul Drăgoi.

Nu a fost singurul! Au mai votat împotriva atragerii răspunderii SAI Swiss Capital şi SAI Certinvest, ambele deţinând, ca şi SIF1, cam 5% din capitalul SIF4. Cum au ajuns Swiss Capital şi Certinvest să dobândească aceste acţiuni? De unde au avut banii să cumpere peste 10% din capitalul SIF4? Chiar de la SIF1 şi SIF4, adică din banii noştri ai acţionarilor SIF1 şi SIF4. Şi asta pare o nebunie, dar exact asta s-a întâmplat.

În anul 2021, astfel de ilegalităţi se petrec în piaţa de capital românească, iar ASF spune că nu se pricepe. Swiss Capital şi Certinvest au votat cu acţiuni cumpărate din banii noştri, ai acţionarilor SIF4, împotriva noastră. SAI Swiss Capital este aceeaşi companie care deţine fondul Active Dinamic, despre care tot eu am scris că are un comision de administrare de 12,55% pe an. Acest comision incredibil este plătit de noi, acţionarii SIF4, în timp ce SAI Swiss Capital se prezintă la AGOA şi, cu acţiuni cumpărate din banii noştri chiar la Active Dinamic, votează împotriva cererii noastre, a acţionarilor. Ştiţi de ce? Pentru că SAI Swiss Capital este plătit (tot din banii noştri) de către SAI Muntenia cu câteva milioane de lei pe an şi votează fără nicio jenă împotriva cererii noastre de atragere a răspunderii ad­ministratorului SIF4, adică SAI Muntenia.

Cei care citiţi asta vă gândiţi, probabil, că aşa ceva nu se poate întâmpla în anul 2021 într-o ţară membră UE. Vă rog să vă documentaţi şi veţi descoperi cu uşurinţă că tot ce am scris este purul adevăr. Dacă mint, este foarte simplu: conducerea SIF4 ar reacţiona şi ar prezenta public dacă SIF1, SAI Swiss Capital, SAI Certinvest si alţi acţionari interpuşi de SIF4 au votat, sau nu, împotriva cererii noastre pentru atragerea răspunderii administratorului. La fel, în cazul în care aş spune ceva neadevărat, SAI Muntenia ar putea ieşi public să arate că tot ce am scris este inexact. Dar în procesul verbal de la AGOA scrie clar cine a votat împotriva atragerii răspunderii administratorului.

Pentru cine nu ştie, conform art. 103 din legea 31/1990, nu este permis să cumperi acţiuni proprii prin interpuşi/terţi. Să le mai şi foloseşti ca să te votezi pe tine, cred că intră în domeniul penalului. În plus, să votezi împotriva atragerii propriei răspunderi, cum a făcut Bogdan Drăgoi în calitatea sa de director SIF1, cred că încalcă cel puţin art. 126 din legea 31/1990.

Conform calculelor noastre, ale celor care am votat pentru atragerea răspunderii administratorului, peste 90% din voturile LEGAL exprimate au fost PENTRU atragerea răspunderii administratorului. Cei enumeraţi mai sus, adică SIF1, SAI Swiss Capital şi SAI Certinvest, care au votat ÎMPOTRIVA atragerii răspunderii administratorului, aşa cum am descris, au votat în mod ilegal, încălcând inclusiv art. 126 din legea 31/1990.

Suntem hotărâţi să atacăm AGOA în justiţie, având credinţa că în România anului 2021 astfel de abuzuri nu mai pot continua. Trebuie să existe, totuşi, instituţii care să aplice legea, dacă ASF spune că nu se pricepe să interpreteze legea 31/1990.

Sunt curios dacă cei de la ASF îşi înteleg rolul. Iar dacă citesc ceea ce am scris aici, mă întreb ce părere au?! De ce tolerează ca, sub "supravegherea" lor, să fie încălcate drepturile investitorilor?! Îmi vine greu să cred că li s-ar părea normală existenţă unor companii foarte mari, listate la BVB, care să poată decide orice fără să aibă sprijinul propriilor acţionari, ci pur şi simplu prin acţiuni deţinute indirect! Dacă o astfel de practică este permisă şi ar putea cuprinde mai multe companii listate (sau nelistate), mă întreb ce sens ar mai avea să investim în orice companie din România?

Dacă administratorii companiilor ar avea permisiunea să se voteze siguri prin acţiuni proprii deţinute prin terţi, terţi mituiţi foarte generos din banii investitorilor, care ar putea fi viitorul bursei româneşti? Pare scenariul unei burse controlată de o mafie, aflată în plină expansiune! De la SIF1 a ajuns la SIF4, şi de câteva luni a cucerit şi SIF5, evident FĂRĂ să fi avut sprijinul REAL al propriilor acţionari (cu excepţia domnului Lakis). Ce alte companii urmează să fie preluate în acest mod? Poate că domnii/doamnele de la ASF ştiu mai bine.

Notă

La art. 126 (1) din legea 31/1990 se arată că: "Acţionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administraţie, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie".