De la pacostea bolii la dezastrul politicii

Sub presiunea efectelor psihologice şi sociale ale crizei provocată de pandemie şi mai ales de schema represivă de răspuns adoptată în majoritatea statelor lumii, ne îndreptăm tot mai sigur către o criză politică. În miezul ei, temeiul, rosturile, valenţele şi limitele autorităţii. De toate felurile. Autoritate administrativă, autoritate politică, de guvernare, statală, autoritate profesională şi ştiinţifică, autoritate a instituţiilor internaţionale, a instituţiilor şi mijloacelor de comunicare publică etc.

Nu doar în România, ci peste tot în lume, deţinătorilor legitimi ai puterii de guvernare şi administrare a treburilor publice au recurs la măsuri fără precedent de restricţionare a libertăţilor individuale şi colective, utilizînd argumentul "de la sine evident" al ameninţării cu o catastrofă medical-umanitară iminentă: răspîndirea unui virus în faţa căruia, ni s-a spus de la început fără menajamente şi ocolişuri, nu avem mijloace de contracarare. Tot ceea ce putem face este să întîrziem viteza de răspîndire în rîndul populaţiei, astfel încît mijloacele instituţionale de răspuns, servicii de sănătate, ambulanţe, medici, spitale etc. să nu fie pur şi simplu copleşite. În rest, dumnezeu cu mila. A... nu, după cîteva luni şi-a făcut apariţia şi luminiţa... exact acolo unde este locul ei tradiţional... la capătul tunelului. Am putea face ceva împotriva virusului şi efectelor sale patogen-pandemice dacă am avea un vaccin adecvat, ţintit. În mod cu totul de neînţeles, aproape absurd, nu s-au auzit de nicăieri (ori nu au fost lăsate să se audă!) vocile care ar fi trebuit să promoveze simultan abordarea problemei din perspectiva complementară, firească, cea a găsirii unor soluţii clinice şi scheme de tratament noi, ale îmbunătăţirii celor existente, pentru a reduce şi ţine sub control impactul asupra sănătăţii individuale şi publice. Poate că descoperirea sau inventarea unei "pilule" (se poate citi tratament!) minune, or măcar de mare ajutor, ar fi fost mult mai uşor de realizat decît un vaccin, dat fiind potenţialul gigantic al complexului industrial-tehnologico-ştiinţific "farma".

Tabloul arată ca şi cînd cineva ar fi vrut cu tot dinadinsul să ne salveze într-un singur fel, prin vaccinare! Dar să nu anticipăm şi nici să nu deschidem prea uşor poarta speculaţiilor "conspiraţioniste". Pentru crearea unui vaccin, în cazul unui virus al cărui genom a fost pus la dispoziţia laboratoarelor lumii abia după mai bine de patru luni de la declanşarea episodului Wuhan, punctul zero al exploziei virale de dimensiuni globale, ciclul standard de cercetare, dezvoltare, testare de laborator, testare umană, acreditare ştiinţifică definitivă, pregătire pentru punerea în producţie, producţie de masă, diseminare la utilizatorii finali durează de la cinci la zece ani!!! În cazul covid a durat puţin peste 6 luni!!! Iar performanţa a fost realizată nu într-un singur laborator sau loc de producţie, ci în vreo trei-patru aproape în acelaşi timp!!! Mare e puterea lui Dumnezeu şi fără de sfîrşit numărul minunilor sale!!! După un an de restricţii masive, populaţia a început să dea semne serioase de rezistenţă şi opoziţie făţişă. Tablourile politice se schimbă deja sub influenţa acestui factor. Lucrul este vizibil nu doar în Romania, ci şi în Germania, Franţa sau Statele Unite. În vremea aceasta, baza de argumentaţie a decidenţilor politici, în susţinerea măsurilor coercitive fără precedent, se şubrezeşte şi se îngustează pe zi ce trece. Se topeşte mai ceva ca gheaţa de pe calota polară. Iar surpriza vine de acolo de unde s-ar fi aşteptat cel mai puţin. Domeniul medical!!! De la momentul zero al declanşării crizei şi pînă acum, lumea cercetării şi practicii medicale a fost împărţită, divizată, pe ici pe colo chiar învrăjbită în privinţa tuturor aspectelor problemei. Un an mai tîrziu, fracturile s-au adîncit, se văd încă şi mai bine, iar ele ameninţă să prăbuşească total eşafodul deciziilor politice luate pe baza "expertizei medicale". Cu alte cuvinte, autoritatea de guvernare s-a bazat pe autoritatea medical-ştiinţifică, iar aceasta îi trage acum preşul de sub picioare. Autorităţile medical-ştiinţifice, de la premiul nobel în jos sunt scuturate de fiorii îndoielii şi semnalează tot mai vocal în publicaţii ştiinţifice de vîrf golurile din lanţul de interpretare medical-ştiinţifică a temei covid. Pe cale de consecinţă şi a diferitelor abordări clinice. Iar, în ultimă instanţă a măsurilor administativ-restrictive impuse de mai bine de un an populaţiei. Nu, lumea încă nu a înnebunit, la grămadă toţi deodată, dar tensiunile şi incertitudinile create în rîndul populaţiei de prelungirea sine die a unei situaţii care arată mai degrabă scăpată de sub control, decît raţional şi eficient gestionată, s-au adunat şi pare că au trecut de pragul critic.